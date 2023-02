26-jähriger Mönchengladbacher bei Auseinandersetzung mit Stichwaffe schwer verletzt!

Ein 26-jähriger Mönchengladbacher ist am Samstag, 4. Februar 2023 gegen 18:00 Uhr in Mönchengladbach auf der Hindenburgstraße bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen schwer verletzt worden.

Das Opfer kam mit stichartigen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr wird aktuell ausgeschlossen.

Zwei Männer aus Viersen (17,18), die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, wurden in Tatortnähe von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Vernehmung wurden sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach entlassen. Gegen sie richtet sich der Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Ein dritter Mann, der mutmaßlich dem Opfer die Verletzungen beigefügt haben soll, wurde noch in der Nacht identifiziert und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus dem Kreis Viersen.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob der 20-jährige Beschuldigte am Montag dem Haftrichter wegen des Tatvorwurfs eines versuchten Tötungsdeliktes vorgeführt werden wird.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizei Mönchengladbach eine Mordkommission eingesetzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei zu melden, ebenso Personen, die weitere sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: 02161/29-0. (wr)