Dortmund: 29 Betroffene nach Mülltonnenbrand im Hinterhof!

Mitte-Nord:Gegen 00:00 Uhr am heutigen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Dortmund von Anwohnern zum Nordmarkt alarmiert. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten in ihren Wohnungen Brandrauch bemerkt. Bei Ankuft der Feuerwehr standen mehrere Bewohner in verschiedene Etagen an den geöffneten Fenstern ihrer Wohnungen. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter an den Fenstern betreut und konnten zunächst in ihren Wohnungen verbleiben. Ursache für die Verrauchung war der Brand von zwei Müllsammelbehältern in einem Hinterhof. Der Brand konnte schnell von einem Atemschutztrupp abgelöscht werden. Der Brandrauch zog von hieraus über den Treppenraum und wie bei der Kontrolle durch einen weiteren Atemschutztrupp festgestellt wurde, in insgesamt 6 Wohnungen. Das Wohngebäude wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Im weiteren Verlauf des Einsatzes klagten einige Bewohner über Atembeschwerden. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der Leitende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und weitere Rettungsdienstfahrzeuge zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt wurden 22 Erwachsene und 7 Kinder im Betreuungsbus der Feuerwehr Dortmund medizinisch erstversorgt und betreut. Ein Transport in ein geeignetes Krankenhaus war bei keinem der Betroffenen erforderlich. Alle Betroffenen konnten nach der vollständigen Entrauchung der Wohnungen in diese zurückkehren. Die Brandursache wird von der Kripo ermittelt.