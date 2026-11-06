300-Milliarden-Dollar-Hammer vor der Weltklimakonferenz! Linke macht Druck auf Bundesregierung – Deutschland soll Klimazusagen einhalten und Reparationen zahlen!

Berlin/Antalya – Politischer Zündstoff unmittelbar vor dem nächsten Weltklimagipfel! Während sich die internationale Staatengemeinschaft auf die bevorstehende Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya vorbereitet, entfacht die Linksfraktion im Deutschen Bundestag eine neue Auseinandersetzung um Milliardenbeträge, internationale Klimaverpflichtungen und die finanzielle Verantwortung Deutschlands. Im Mittelpunkt steht eine gewaltige Summe: Mindestens 300 Milliarden US-Dollar sollen bis zum Jahr 2035 jährlich für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern mobilisiert werden. Die entscheidende Frage lautet: Wie wollen Deutschland und die anderen Industriestaaten dieses Versprechen tatsächlich erfüllen, wenn gleichzeitig Entwicklungsetats unter Druck geraten und weltweit immer mehr Geld für die Bewältigung klimabedingter Schäden benötigt wird? Mit ihrem Antrag unter der Bundestagsdrucksache 21/8876, der am 6. November 2026 erstmals auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht, verlangt die Fraktion Die Linke von der Bundesregierung einen langfristigen, nachvollziehbaren Finanzierungsplan. Die Linksfraktion fordert nicht nur die vollständige Einhaltung bereits gemachter Zusagen, sondern auch eine umfassende Reform der internationalen Finanzordnung. Hintergrund ist die Weltklimakonferenz COP29 im aserbaidschanischen Baku, bei der sich die Staaten im Jahr 2024 auf das neue internationale Finanzierungsziel verständigten. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine alleinige Zahlungsverpflichtung Deutschlands über 300 Milliarden US-Dollar, sondern um ein gemeinsames internationales Ziel, zu dessen Erfüllung insbesondere die wohlhabenden Industrieländer beitragen sollen. Darüber hinaus enthält der Beschluss aus Baku die weitergehende Aufforderung, die gesamten Finanzströme für Entwicklungsländer bis 2035 auf mindestens 1,3 Billionen US-Dollar jährlich auszuweiten. Die Dimension dieser Beträge verdeutlicht, wie weitreichend die Forderungen sind. Die Linke argumentiert, Deutschland müsse als wirtschaftlich starkes Industrieland eine besondere Verantwortung übernehmen, weil sein historischer Wohlstand eng mit dem Verbrauch fossiler Energieträger, industriellen Emissionen und internationaler Rohstoffgewinnung verbunden sei. Im Antrag wird darauf verwiesen, dass Deutschland zwischen 1750 und 2024 nach den dort angeführten Berechnungen für mehr als fünf Prozent der historischen weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich gewesen sei. Der deutsche Pro-Kopf-Ausstoß wird mit 9,8 Tonnen CO₂angegeben, während der weltweite Durchschnitt bei 4,7 Tonnen CO₂ liege. Daraus leitet die Linksfraktion eine besondere finanzielle und politische Verantwortung ab. Die anstehende COP31 in Antalya, die vom 9. bis zum 20. November 2026 stattfindet, wird damit auch zum Schauplatz einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über internationale Klimagerechtigkeit. Denn hinter den Milliardenforderungen stehen handfeste Fragen: Wer bezahlt den Bau klimafreundlicher Energieversorgung? Wer finanziert Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen, Dürren und andere Klimafolgen? Wer trägt die Kosten, wenn ganze Regionen von schweren klimabedingten Schäden getroffen werden? Und wie soll sichergestellt werden, dass internationale Finanzierungsversprechen nicht lediglich auf Konferenzen verkündet, sondern anschließend tatsächlich umgesetzt werden? Die Linke verlangt Antworten, bevor auf der internationalen Bühne neue Zusagen gemacht werden. Für die Bundesregierung entwickelt sich daraus ein politisch brisantes Thema, weil sich internationale Verpflichtungen, nationale Haushaltsentscheidungen und die Verantwortung gegenüber wirtschaftlich schwächeren Staaten unmittelbar überschneiden. Dabei ist entscheidend, dass es sich bei den jetzt erhobenen zusätzlichen Forderungen um Positionen eines parlamentarischen Antrags handelt und nicht um bereits beschlossene neue Ausgaben oder gesetzlich festgelegte Reparationszahlungen Deutschlands.

Milliardenversprechen trotz Haushaltskürzungen – jetzt gerät die deutsche Klimafinanzierung unter Druck! Besonders scharf kritisiert die Linksfraktion die Entwicklung beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Obwohl Deutschland internationale Zusagen zur Unterstützung ärmerer Länder gemacht habe, werde ausgerechnet der Etat eines Ministeriums gekürzt, das eine wesentliche Rolle bei der Finanzierung internationaler Klimaschutzmaßnahmen spiele. Für die Abgeordneten ergibt sich daraus ein politischer Widerspruch: Einerseits sollen die finanziellen Verpflichtungen gegenüber besonders betroffenen Ländern langfristig wachsen, andererseits stehen weniger Haushaltsmittel zur Verfügung. In ihrem Antrag zur globalen Klimagerechtigkeit verlangen sie deshalb, dass sämtliche zugesagten deutschen Beiträge vollständig bereitgestellt und anschließend schrittweise erhöht werden. Besonders brisant ist die im Antrag angesprochene frühere deutsche Zusage, jährlich mindestens sechs Milliarden Euroaus Haushaltsmitteln und Schenkungsäquivalenten für die internationale Klimafinanzierung bereitzustellen. Nach Darstellung der Linksfraktion wurde dieses Ziel in der Vergangenheit nicht durchgehend erreicht. Für die Jahre 2026 und 2027 bemängeln die Abgeordneten zudem, dass sich die Bundesregierung nicht mehr ausdrücklich auf diese Zusage festlege. Als Begründung werde angeführt, die tatsächlich geleisteten Finanzierungsbeiträge könnten erst nachträglich ermittelt werden. Hinzu komme, dass der Entwicklungsetat 2027 weiter sinken solle. Doch die Linke fordert nicht nur mehr Geld, sondern auch grundlegend andere Finanzierungsbedingungen. Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Vergabe von Krediten an finanzschwache Staaten. Wenn ein wirtschaftlich geschwächtes Land Geld für Hochwasserschutz, eine widerstandsfähigere Landwirtschaft, moderne Wasserversorgung oder klimafreundliche Energie benötigt, kann ein zusätzliches Darlehen die bereits vorhandene Schuldenlast weiter erhöhen. Genau diese Gefahr soll nach dem Willen der Linken künftig stärker berücksichtigt werden. Die Fraktion verlangt deshalb, dass internationale Klimahilfen vorrangig als direkte Zuschüsse und nicht als rückzahlungspflichtige Kredite vergeben werden. Im Antrag wird darauf verwiesen, dass Deutschland in der Vergangenheit lediglich 38 Prozent seiner bilateralen Klimafinanzierung in Form von Zuschüssen bereitgestellt habe. Der übrige Teil sei über Kredite oder vergleichbare Finanzierungsinstrumente erfolgt. Die Abgeordneten sehen darin eine Gefahr für Länder, deren öffentliche Haushalte ohnehin stark belastet sind. Gleichzeitig fordern sie, dass zusätzliche Klimafinanzierung nicht auf Kosten bestehender humanitärer Hilfe oder der klassischen Entwicklungszusammenarbeit gehen dürfe. Gelder für die Bewältigung klimabedingter Schäden sollen demnach nicht einfach dadurch geschaffen werden, dass beispielsweise andere Hilfsprogramme gekürzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen Maßnahmen zur Senkung von Treibhausgasemissionen und solchen zur Anpassung an bereits eingetretene oder unvermeidbare Folgen des Klimawandels. Gerade ärmere Staaten benötigen nach dieser Argumentation nicht ausschließlich Investitionen in erneuerbare Energien, sondern auch finanzielle Unterstützung für Schutzmaßnahmen, die ihre Bevölkerung unmittelbar gegen klimatische Risiken absichern. Für solche Anpassungsmaßnahmen sollen bevorzugt öffentliche Gelder eingesetzt werden. Zusätzlich fordert die Linksfraktion eine langfristig gesicherte Finanzierung des internationalen Loss-and-Damage-Fonds, der besonders betroffene Länder beim Umgang mit klimabedingten Verlusten und Schäden unterstützen soll. Auch andere Industriestaaten sollen sich nach Auffassung der Linken angemessen an dessen Finanzierung beteiligen. Damit nicht genug: Die Bundesregierung soll sich als wichtiger Anteilseigner bei der Weltbank und beim Internationalen Währungsfonds für eine Reform der globalen Finanzarchitektur einsetzen. Hohe Kapitalkosten, Wechselkursrisiken, erdrückende Schulden, komplizierte Antragsverfahren, zusätzliche Gebühren und strenge Finanzierungsauflagen sollen für betroffene Staaten abgebaut werden. Selbst Schuldenerleichterungen und eine Reform internationaler Steuerregeln gehören zu den Forderungen. Die finanzpolitische Tragweite ist erheblich: Die Linke möchte nicht lediglich einzelne neue Hilfszahlungen erreichen, sondern die Regeln verändern, nach denen internationale Klimafinanzierung organisiert und verteilt wird. Offen bleibt allerdings, welche konkreten zusätzlichen Belastungen daraus für den deutschen Bundeshaushalt entstehen würden und wie die Bundesregierung diese finanzieren könnte. Genau diese Transparenz verlangt die Linksfraktion nun von der Bundesregierung.

Reparationen für Klimaschäden, Ende fossiler Subventionen und drohende Zielverfehlungen – die Forderungen gehen weit über gewöhnliche Klimahilfen hinaus! Für besonders heftige politische Diskussionen dürfte der Teil des Antrags sorgen, in dem die Linksfraktion ausdrücklich eine gesetzliche Anerkennung der deutschen Verantwortung für klimabedingte Schäden verlangt. Die Bundesregierung soll nach ihrem Willen einen Gesetzentwurf vorlegen, der über bereits bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen hinausgeht und die besondere Rolle Deutschlands bei der Entstehung solcher Schäden berücksichtigt. Vorgesehen werden könnten dabei sogenannte Reparationen, also finanzielle Ausgleichszahlungen an Länder, die besonders schwer unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Dahinter steht das Verursacherprinzip: Staaten, die historisch überdurchschnittlich zum Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase beigetragen haben, sollen nach Auffassung der Linken auch stärker für daraus entstandene Schäden aufkommen. Die Fraktion verweist in diesem Zusammenhang auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 23. Juli 2025, wonach Staaten bei Verletzungen einschlägiger völkerrechtlicher Verpflichtungen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ansprüchen auf Wiedergutmachung konfrontiert sein können. Daraus ergibt sich jedoch weder automatisch eine konkrete Reparationspflicht Deutschlands in der von der Linken verlangten Form noch eine bereits feststehende Zahlungssumme. Der Antrag zielt vielmehr darauf ab, entsprechende zusätzliche gesetzliche Grundlagen erst zu schaffen. Parallel dazu verlangt die Linksfraktion einen systematischen Abbau staatlicher Subventionen für fossile Energieträger. Öffentliche Mittel sollen nach ihrem Willen nicht länger Aktivitäten fördern, die den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase begünstigen. Außerdem fordert sie, dass Deutschland künftig weder im Inland noch im Ausland staatliche Kredite für fossile Infrastruktur vergibt. Damit greift die Fraktion unmittelbar in die Debatte über Energiepolitik, staatliche Wirtschaftsförderung und die Finanzierung industrieller Infrastruktur ein. Die Linke begründet ihre Forderungen auch mit der Entwicklung der deutschen Klimaziele. Nach Einschätzung des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen droht Deutschland sein gesetzlich vorgesehenes Emissionsbudget für den Zeitraum von 2021 bis 2030 zu überschreiten. Während die Projektionsdaten des Umweltbundesamtes zunächst eine äußerst knappe Zielerreichung erwarten ließen, kam der Expertenrat bei seiner Überprüfung zu einer kritischeren Bewertung. Das unabhängige Gremium geht von einer Überschreitung des zulässigen Emissionsbudgets um schätzungsweise 60 bis 100 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente aus und sieht weiteren politischen Handlungsbedarf. Der Bericht liefert der Linken ein wichtiges Argument für ihre Kritik an der bisherigen Klimapolitik. Die Fraktion geht zusätzlich davon aus, dass die Bundesregierung auch internationale Klimafinanzierungszusagen voraussichtlich nicht vollständig einhalten werde. Beides zusammen zeichnet aus Sicht der Antragsteller ein problematisches Bild: Deutschland könnte sowohl bei nationalen Klimazielen als auch bei internationalen Finanzierungsversprechen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die bevorstehende Weltklimakonferenz in Antalya rückt diese Fragen erneut in den Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit. Dort wird sich zeigen müssen, wie die Staaten ihre bestehenden Verpflichtungen konkret umsetzen wollen und welche finanziellen Lösungen für besonders gefährdete Länder gefunden werden können. In Berlin wird unterdessen darüber gestritten, welche Rolle Deutschland übernehmen soll, wie weit historische Verantwortung reicht und welche zusätzlichen Ausgaben wirtschaftlich und politisch vertretbar sind. Der Kern des Milliardenstreits bleibt damit hochbrisant: Soll Deutschland seine internationalen Klimahilfen trotz knapper Haushaltsmittel erhöhen, Zuschüsse statt Kredite vergeben, fossile Förderungen zurückfahren und darüber hinaus gesetzliche Grundlagen für Klimareparationen schaffen? Die Linke hat mit ihrem Antrag eine weitreichende politische Forderung formuliert. Ob sich dafür parlamentarische Mehrheiten finden und welche Schritte die Bundesregierung tatsächlich ergreifen wird, ist damit noch nicht entschieden. Sicher ist jedoch: Die Auseinandersetzung um Klimafinanzierung, internationale Verantwortung und die Verteilung gewaltiger Milliardenbeträge wird mit der COP31 zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten – und sie betrifft längst nicht mehr nur die internationale Klimadiplomatie, sondern auch die finanzpolitischen Entscheidungen des Deutschen Bundestages.

Quellen

Quelle: Deutscher Bundestag – Klimafinanzierung: Linke dringen auf Einhaltung von Zusagen, 3. November 2026

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8876: Für globale Klimagerechtigkeit – Verpflichtungen einhalten, globale Finanzarchitektur reformieren und Reparationen zahlen (PDF)

Quelle: Vereinte Nationen – UN-Klimakonferenz COP31 vom 9. bis 20. November 2026 in Antalya

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