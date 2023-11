31-Jähiger in seiner Wohnung von 5 Männer niedergeschlagen und beraubt!

Bereits am letzten Freitag (27. Oktober), gegen 23.45 Uhr, wurde ein 31-jähriger Troisdorfer in seiner Wohnung von fünf unbekannten Männern überfallen, niedergeschlagen und beraubt.

Der Geschädigte hatte bereits geschlafen, als es an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Larstraße Sturm klingelte. Er stand auf und ging an die Wohnungstür, an der es kurze Zeit später klopfte. Da er durch den Türspion im unbeleuchteten Hausflur niemanden sehen konnte, öffnete er die Wohnungstür. Fünf maskierte Männer drangen in seine Wohnung ein und stießen ihn zu Boden. Während mehrere Täter, einer war mit einer Art Halloween-Maske maskiert, den 31-Jährigen auf den Boden drückten und mit Schlägen malträtierte, durchsuchten die Mittäter das Büro und das Schlafzimmer des Mannes nach Beute.

Mit einem geringen Bargeldbetrag und dem Smartphone des Opfers flüchteten die Räuber aus dem Haus und dann mutmaßlich zu Fuß in Richtung Pastor-Böhm-Straße, denn das Mobiltelefon konnte nach Ortung in einem Vorgarten an der Ecke Larstraße/Troisdorfer Straße aufgefunden werden.

Der 31-jährige Geschädigte konnte zwei männliche Tatverdächtige beschreiben: Einer ist 16 bis 18 Jahre alt, der andere 30 bis 35 Jahre alt. Der Jüngere war dunkel gekleidet und hatte schwarze, lockige Haare, die an den Seiten sehr kurz geschnitten waren. Der Ältere ist circa 190 cm groß und hatte blonde kurze Haare.

Das Opfer wurde durch die Schläge im Gesicht leicht verletzt.

Die Mitbewohner im Haus schilderten der Polizei, dass es vor dem Überfall auch bei ihnen geläutet und geklopft hatte. Ergänzende Angaben zu den Tatverdächtigen konnten die Zeugen jedoch nicht machen.

Die Fahndung nach den Räubern verlief bislang ohne Erfolg. Daher fragen die Ermittler der Kripo: Wer kann Angaben zur Tat machen oder wer hat die Tatverdächtigen vor oder nach der Tat im Bereich der Larstraße/Troisdorfer Straße gesehen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)