33-Jähriger mit Hausverbot und 2,73 Promille: Beleidigt, spuckt und widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Magdeburg: Im Rahmen der Bestreifung des Hauptbahnhofes Magdeburg erweckte am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, gegen 16:30 Uhr ein 33-Jähriger in der Haupthalle die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte der Bundespolizei. Unvermittelt zeigte dieser seinen ausgestreckten Mittelfinger einem älteren Herrn. Dieser fühlte sich beleidigt. Er informierte die Streife und wollte eine entsprechende Anzeige erstatten. Zum Zwecke der Personalienfeststellung wurde der stark angetrunkene und aggressive Tatverdächtige angesprochen. Parallel wurde eine weitere Streife informiert. Die Unterstützung war kurze Zeit später in der Vorhalle. Eine Beamtin aus diesem Streifenteam erkannte den bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen indischen Staatsangehörigen und informierte ihre Kollegen über das aktuell bestehende Hausverbot des 33-Jährigen. Daraufhin sollte er aus dem Bahnhof geführt werden. Er wurde zunehmend aggressiver und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme. Infolgedessen musste er zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Zudem versuchte er die Einsatzkräfte wiederholt zu bespucken. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Als Ergebnis brachte dieser einen Wert von 2,73 Promille. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen und Beruhigung des Herren konnte er die Räumlichkeiten wieder verlassen. Er erhält Strafanzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.