Vierunddreißig Prozent aller Elektroautobesitzer in Deutschland haben sich in diesem Jahr bisher dafür entschieden, ihre Elektrofahrzeuge loszuwerden und stattdessen ein Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Dies geht aus Daten von Huk-Coburg, Deutschlands größter Autoversicherer, hervor.

Die Daten zeigen auch, dass die Zahl der EV-Besitzer in Deutschland, die jedes Jahr wieder auf Verbrennungsautos umsteigen, steigt. Im Jahr 2023 wechselten 28 Prozent wieder zu Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren. Im Jahr 2022 lag die Zahl bei 17,5 Prozent und im Jahr davor bei 14,2 Prozent. (Verwandt: Deutschlands EV-Verkäufe SAB in den ersten 6 Monaten des Jahres 2024 um fast die Hälfte.)

Dies trotz der Tatsache, dass der Übergang zu einer stärkeren EV-Nutzung in Deutschland von der Bundesregierung des Landes in ihrem Plan, dem sogenannten „klimafreundlichen Verkehrsübergang“, unterstützt wird.

Die Daten von Huk-Coburg zeigen jedoch, dass nur 3,6 Prozent der Versicherungsnehmer in diesem Jahr vom Besitz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge umgestiegen sind. Darüber hinaus zeigen die Daten von Huk-Coburg, dass EVs nur 2,9 Prozent aller Fahrzeuge in Deutschland ausmachen, was die Frage aufwirft, ob das Land in der Lage sein wird, das Mandat der Europäischen Union zu erfüllen, den Verkauf von Fahrzeugen mit neuen Verbrennungsmotoren bis 2035 zu verbieten.

Early EV-Anwender entscheiden sich in Deutschland

EV-Analysten stellten fest, dass viele der Deutschen, die sich zunächst in den Elektrofahrzeug-Wahn gewagt haben, dies aufgrund von Mandaten sicherlich nicht taten. Viele wurden durch die großzügigen Subventionen der deutschen Regierung für den Kauf von Elektrofahrzeugen, Umweltbelangen, die Neuheit und den Status, der mit dem Besitz von Elektrofahrzeugen verbunden sind, und andere wünschenswerte Merkmale, die bei High-End-Elektroautos angeboten werden, zum Kauf verlot.

Kurz gesagt, viele dieser Menschen gingen mit einem offenen Geist und vielleicht sogar Begeisterung für das, was sie als die Zukunft des Autotransports sahen, in den Kauf ihres Elektroautos.

Die Tatsache, dass diese frühen Anwender sich dafür entscheiden, bedeutet, dass zukünftige Wellen von Autofahrern, die tatsächlich mit legalen Mitteln „gezwungen“ werden, Verbrennungsfahrzeuge aufzugeben, empört sein könnten, wenn ihre Elektrofahrzeuge nicht die Leistung bieten, die sie erwartet haben.

Der Elektroautomarkt in Deutschland bricht zusammen und fällt auf ein neues Rekordtief, nachdem eine staatliche Subvention aufgehoben wurde.

Ein Einbruch bei den EV-Zulassungen in Deutschland könnte das EV-Wachstumsziel des Landes um mindestens fünf Jahre zurücksetzen, so der Branchenexperte Ferdinand Dudenhoffer.

Dudenhoffer sieht sowohl das abrupte Ende der EV-Kaufprämien als auch die Debatte um ein Verbot von Verbrennungsmotoren als Auslöser für den aktuellen Umsatzrückgang, was das Ziel, bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße zu haben, unmöglich erscheinen lässt.

„Deutschland verliert mehr als fünf Jahre im Aufschwung der Elektromobilität“, sagte er in einem Interview mit Die Welt. Der hohe Anteil der EV-Verkäufe in den Jahren 2022 und 2023 wird nach Berechnungen von Dudenhoffer in Deutschland erst wieder 2028 erwartet.

Die Umstellung auf elektrische Mobilität erschüttert langjährige Branchennetzwerke und Produktionspraktiken, die sich auf Verbrennungsmotoren konzentrieren. Dies wird durch die verspätete Entscheidung der deutschen Autohersteller verschärft, ihre Investitionen in Elektrofahrzeuge und Batterietechnologie deutlich zu verstärken, wo sie einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind und in Schlüsselbereichen hinterherhinken.

Anfang des Jahres sagte Sascha Coccorullo, Leiter der Strategie bei ADAC SE, dass „das Ziel der Bundesregierung von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 bereits unmöglich zu erreichen ist.“ Auch optimistisch ist nur „ein Bestand von 8,6 Millionen Elektroautos möglich“ im Jahr 2030.

