37-Jähriger in Wetzlar von drei Männern brutal zusammengeschlagen!

Wetzlar: Am frühen Sonntagmorgen traten und schlugen drei 20 und 22 Jahre alte Männer auf ihr Opfer ein. Ein Richter des Amtsgerichts Wetzlar erließ wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen, die die Tat in der Eduard-Kaiser-Straße beobachteten.

In Begleitung eines Täters verließ das 37-jährige Opfer gegen 03.00 Uhr ein direkt am Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße gelegenes Lokal. Vor der Gaststätte sprachen die beiden Männer zunächst miteinander. Aus bisher nicht bekannten Gründen schlug der Täter dem in Solms lebenden Opfer mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Inzwischen kamen die beiden Mittäter hinzu und alle drei traktierten den 37-Jährigen mit Schlägen und Tritten gegen Oberkörper und Kopf. Ein Zeuge informierte sofort die Polizei und schrie in Richtung der Angreifer. Die hielten letztlich von ihrem Opfer ab, stiegen in einen in Rumänien zugelassenen schwarzen dreier BMW und fuhren in Richtung Tankstelle davon. Im Rahmen der Fahndung stoppten Polizisten den Wagen und nahmen den 20-jährigen Fahrer mit Wohnsitz in Wetzlar fest. Weitere Ermittlungen führten zu den beiden 22-Jährigen, die ebenfalls einen Wohnsitz in Wetzlar haben.

Der 37-Jährige aus Wetzlar trug unter anderem Hirnblutungen, eine Platzwunde, Prellungen und Frakturen davon. Er wird derzeit stationär im Wetzlarer Krankenhaus behandelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurden die drei Männer am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Dieser ordnete gegen die dringend Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes an. Alle drei sitzen derzeit in hessische Justizvollzugsanstalten ein.

Die Ermittlungsbehörden suchen weitere Zeugen und fragen:

- Wer hat die Tat am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr vor dem Lokal in der Eduard-Kaiser-Straße Ecke Bahnhofstraße beobachtet? - Wem ist der schwarze dreier BMW mit rumänischer Zulassung nach 03.00 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.