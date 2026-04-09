 6948 Euro BUßGELD-KNALL FÜR DIE GRÜNEN! HABECK-PROJEKTION WIRD ZUM TEUREN POLIT-BOOMERANG!

München – Was als spektakulärer Wahlkampf-Coup gedacht war, endet jetzt in einem echten Kosten-Schock! Die Grünen müssen für eine umstrittene Werbeaktion tief in die Tasche greifen. Auf einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt prangte plötzlich das Gesicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck – großflächig, auffällig und für viele völlig überraschend. Doch die Aktion hatte einen entscheidenden Haken: Sie war offenbar nicht genehmigt. Jetzt greift die Stadt durch – und schickt die Rechnung!

Der Ärger begann mit der Projektion auf das berühmte Münchner Siegestor, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Kritiker sprachen von Größenwahn und warfen den Grünen vor, ein Kulturdenkmal für politische Eigenwerbung zu missbrauchen. Besonders aus den Reihen der Opposition hagelte es scharfe Kritik. Die Aktion sei ein Symbol für Selbstüberschätzung und fehlenden Respekt gegenüber historischen Orten. Auch innerhalb der Grünen wurde der Auftritt später selbstkritisch bewertet – die Idee sei zwar kreativ gewesen, doch der gewählte Ort habe viele Menschen vor den Kopf gestoßen.

Jetzt folgt die Konsequenz: Die Behörden sehen klare Verstöße gegen Vorschriften zur Wahlwerbung und zum Denkmalschutz. Die Strafe fällt entsprechend empfindlich aus – auch, weil die Aktion enorme Aufmerksamkeit erzeugte und damit eine besondere Wirkung entfaltete. Die Kosten werden zwischen Partei und beteiligter Agentur aufgeteilt. Doch ob die Grünen die Strafe einfach hinnehmen oder juristisch dagegen vorgehen, ist noch offen. Fest steht: Dieser Wahlkampf-Move hat ein teures Nachspiel – und sorgt weiterhin für politischen Zündstoff!

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