„7 VON 10 GESUCHTEN GEWALTTÄTERN SIND AUSLÄNDER“! ERSCHÜTTERNDE ZAHLEN IN DER STATISTIK DER HAFTBEFEHLE – 7.589 PERSONEN WEGEN GEWALT GESUCHT, 68,5 PROZENT OHNE DEUTSCHEN PASS! UND BEKOMMEN GESUCHTE AUCH NOCH STÜTZE?

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Berlin – Haftbefehl-Hammer aus dem Innenministerium! Eine neue Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion legt erschütternde Zahlen offen: Im Jahr 2025 standen 7.589 Personen wegen Gewaltkriminalität mit offenem Haftbefehl im Fahndungssystem der Polizei – 5.201 von ihnen, also 68,5 Prozent, hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Die BILD-Zeitung macht daraus am Freitagabend die Schlagzeile „7 von 10 Gesuchten sind Ausländer!“. Gerundet stimmt das – ganz genau sind es knapp sieben von zehn. Und sofort ist auch die nächste Frage auf dem Tisch: Bekommen per Haftbefehl Gesuchte in Deutschland auch noch Stütze vom Staat?

Die Fakten im Detail: Die Zahlen stammen aus der Bundestagsdrucksache 21/8741 vom 20. Oktober 2026. Es ist die Antwort der Bundesregierung, übermittelt durch das Bundesministerium des Innern, auf die Kleine Anfrage 21/8349 mit dem Titel „Per Haftbefehl Gesuchte seit dem Jahr 2015“. Gestellt haben sie die AfD-Abgeordneten René Springer, Erhard Brucker, Christian Wirth, Jörg Zirwes, Lars Schieske, Sascha Lensing und die AfD-Fraktion, datiert auf den 6. Oktober 2026. BILD berichtete am 30. Oktober 2026 um 18:42 Uhr unter der Überschrift „Gewaltdelikte: 7 von 10 Gesuchten sind Ausländer!“ und spricht von einer „exklusiv vorliegenden“ Antwort. Die Unterzeile des Blatts: „… aber die Bundesregierung hat eine dramatische Wissenslücke“. Der vollständige BILD-Text liegt hinter der Bezahlschranke – wir haben deshalb direkt die amtliche Drucksache ausgewertet.

Und so sieht die Tabelle aus, auf der die Schlagzeile beruht: Im Jahr 2025 erfasste die Polizei im gemeinsamen Informations- und Fahndungssystem von Bund und Ländern, kurz INPOL-Z, insgesamt 7.589 Personen mit offenem Haftbefehl im Bereich Gewaltkriminalität. Davon waren laut Anlage zur Antwort 2.388 deutsch und 5.201 „ausländisch“. Das ergibt einen Anteil von 68,5 Prozent – also tatsächlich fast 7 von 10. Zur Gewaltkriminalität zählt die Bundesregierung, angelehnt an die Polizeiliche Kriminalstatistik, unter anderem gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB), Raub und schweren Raub (§§ 249, 250), Vergewaltigung (§ 177), Mord (§ 211), Totschlag (§ 212), erpresserischen Menschenraub, Geiselnahme und Körperverletzung mit Todesfolge.

Besonders brisant ist der Trend! Im Jahr 2020 waren es noch 6.259 Personen mit Gewalt-Haftbefehl, davon 3.628 ohne deutschen Pass – ein Anteil von rund 58 Prozent. Im Jahr 2024 lagen die Zahlen bei 7.001 Personen, davon 4.586 Ausländer, also rund 65,5 Prozent. Und 2025 dann 7.589 Personen und 68,5 Prozent. Die Gesamtzahl der wegen Gewalt Gesuchten ist damit seit 2020 um mehr als 1.300 gestiegen, die Zahl der ausländischen Gesuchten in diesem Bereich um fast 1.600 – während die Zahl der deutschen Gesuchten im Gewaltbereich sogar leicht gesunken ist (von 2.631 auf 2.388).

Auch bei den schwersten Delikten zeigt die Anlage ein klares Bild. Bei Straftaten gegen das Leben – also Mord, Totschlag und Co. – wurden 2025 insgesamt 707 Personen mit offenem Haftbefehl erfasst, davon 171 Deutsche und 536 Ausländer. Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren es 1.630 Personen, davon 554 Deutsche und 1.076 Ausländer. Unter den von der AfD ausdrücklich abgefragten Nationalitäten lagen bei der Gewaltkriminalität 2025 rumänische Staatsangehörige mit 442 Personen vorn, gefolgt von türkischen (394), polnischen (364), syrischen (363), algerischen (281) und marokkanischen (276) Staatsangehörigen. Wichtig: Das ist keine vollständige Rangliste aller Nationalitäten, sondern nur die Aufschlüsselung der in der Anfrage genannten Länder.

Der Blick aufs große Ganze: Insgesamt nennt die Bundesregierung für 2025 Neuausschreibungen zu 107.510 Personen mit offenem Haftbefehl – über alle Delikte, vom Diebstahl bis zum Mord. Gleichzeitig wurden Ausschreibungen zu 109.987 Personen erledigt. Nach Staatsangehörigkeit: 36.381 Deutsche, 68.009 Nichtdeutsche und 3.120 Deutsche mit weiterer Staatsangehörigkeit. Über alle Delikte hinweg liegt der Ausländeranteil damit bei rund 63 Prozent. Die mit Abstand größten Gruppen sind laut Drucksache nach Deutschen (39.501 inklusive Doppelstaatler) rumänische (9.183), polnische (7.193), türkische (4.065) und bulgarische (3.866) Staatsangehörige – also zu einem großen Teil EU-Bürger.

Und wie viele sind gerade jetzt auf der Flucht? Zum Stichtag 1. Juli 2026 fahndete die Polizei nach 148.311 Menschen mit nicht vollstrecktem Haftbefehl, die Zahl der offenen Haftbefehle lag bei 170.667. Darunter 94 sogenannte Gefährder. Rund 15.000 Fahndungen – knapp 9 Prozent – betrafen laut dpa-Bericht in der WELT Gewalttaten, rund 2.500 davon Mord und Totschlag. In der Stichtagsbetrachtung vom 1. Juli 2026 waren laut einer Antwort von Innen-Staatssekretärin Daniela Ludwig auf eine schriftliche Frage des AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier nur 11,2 Prozent der Gesuchten Deutsche ohne zweite Staatsangehörigkeit, 87,3 Prozent Ausländer oder Personen mit Staatsangehörigkeit „unbekannt“ und 1,5 Prozent Deutsche mit zweitem Pass. Für den Gewaltbereich nennt die neue Drucksache zum Stichtag 1. Oktober 2026 13.222 Personen mit mindestens einem offenen Haftbefehl – eine Aufteilung nach Nationalität fehlt dort allerdings.

Jetzt kommt das Kleingedruckte, das man kennen muss, um die Zahlen richtig einzuordnen! Erstens: Ein Haftbefehl ist kein Urteil. Ein Teil der Haftbefehle dient der Strafverfolgung, also der Suche nach dringend Tatverdächtigen – für sie gilt die Unschuldsvermutung. Ein anderer Teil dient der Strafvollstreckung, etwa wenn Verurteilte ihre Haft nicht antreten. „Gewalttäter“ im juristischen Sinn sind also längst nicht alle Gesuchten. Zweitens: Die Bundesregierung zählt unter „ausländisch“ ausdrücklich alle Nationalitäten, die als „nicht deutsch“ definiert sind. Drittens: Bei der Verlaufsbetrachtung für 2025 fließen laut Drucksache sowohl neu erfasste als auch im Jahr erledigte Haftbefehle ein – es geht also nicht um die Zahl der Menschen, die heute noch frei herumlaufen.

Viertens – und das ist entscheidend: Viele der Gesuchten halten sich gar nicht in Deutschland auf. Die Bundesregierung schreibt selbst, dass Haftbefehle gegen ausländische Staatsbürger, die nach Verbüßen eines Großteils ihrer Haftstrafe abgeschoben wurden, aktiv bleiben, um eine Wiedereinreise für die Zeit der Reststrafe zu verhindern. Bei den Haftbefehlen gegen politisch motivierte Straftäter der höchsten Priorität hielten sich zum Stichtag 30. September 2025 von 275 Gesuchten 249 im Ausland auf, 25 waren unbekannten Aufenthalts – und nur eine Person war im Inland. Fünftens: Laut Staatssekretärin Ludwig ist der Anteil Deutscher bei den Neuerfassungen 2025 mit 38,7 Prozent deutlich höher als bei der Stichtagszählung, weil Haftbefehle gegen Deutsche wegen einer höheren Trefferwahrscheinlichkeit schneller erledigt werden. Wer im Inland gemeldet ist, wird eben schneller gefunden.

Und noch ein Vergleich gehört dazu: In der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 lag der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei der Gewaltkriminalität laut Bundesregierung bei 42,9 Prozent – die Regierung selbst nennt das „deutlich überrepräsentiert“. Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende 2025 rund 14,07 Millionen Ausländer mit Wohnort in Deutschland. Auch die Drucksache selbst ist nicht fehlerfrei: In der Anlage steht für 2025 bei den Diebstahlsdelikten ausländischer Gesuchter die offensichtlich unplausible Zahl 199.633 – mehr als alle Neuausschreibungen des Jahres zusammen. Ob es sich um einen Tippfehler handelt, hat die Regierung bislang nicht erklärt. Einige Fragen der AfD, etwa nach der durchschnittlichen Fahndungsdauer oder eine vollständige Aufschlüsselung nach Bundesländern und Delikten, ließ die Regierung zudem unbeantwortet oder nur teilweise beantwortet – mit Verweis auf verzerrte Daten und unzumutbaren Aufwand.

Und was ist mit der Stütze? Hier die Rechtslage, wie die Bundesregierung sie selbst beschreibt: In ihrer Antwort auf Drucksache 20/14630 vom 20. Januar 2025 stellte sie klar, dass der Erlass eines Haftbefehls gegen einen Leistungsbezieher „nicht unmittelbar zu einem Leistungsausschluss“ führt. Es gelten die normalen Regeln weiter, inklusive Mitwirkungs- und Meldepflichten. Wer für das Jobcenter nicht mehr erreichbar ist, fliegt nach § 7b SGB II raus. Wer tatsächlich in Haft sitzt, ist nach § 7 Absatz 4 Satz 2 SGB II ausgeschlossen – egal ob Strafhaft oder Untersuchungshaft. Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer beziehen laut Bundesregierung regelmäßig schon deshalb kein Bürgergeld, weil andere Leistungsausschlüsse greifen. Nach Berichten von Südkurier und Euronews wurde diese Systematik mit der Grundsicherungsreform zum 1. Juli 2026 im Kern übernommen.

Doch jetzt will die Regierung nachschärfen: Am 23. September 2026 beschloss das Bundeskabinett einen 10-Punkte-Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Darin heißt es: „Wir werden gesetzlich ausschließen, dass per Haftbefehl gesuchte Personen weiterhin SGB II und SGB XII erhalten.“ Betroffen sein sollen „insbesondere rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter, die sich dem Haftantritt trotz entsprechender Ladung entziehen“. Umgesetzt werden soll das bis Ende 2026 – Gesetz ist es bisher nicht. Und die vielleicht wichtigste Zahl ist eine, die es gar nicht gibt: Auf eine schriftliche Frage der Grünen-Abgeordneten Sylvia Rietenberg antwortete die Bundesregierung am 29. September 2026, ihr lägen keine Erkenntnisse vor, wie viele Personen mit offenem Haftbefehl gleichzeitig Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen. Schon im Juli 2025 hieß es in Drucksache 21/925: Ein automatisierter Abgleich polizeilicher Daten mit Daten der Sozialbehörden ist derzeit nicht vorgesehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und die bekommen dann noch Stütze? Diese Frage stellen sich nach solchen Schlagzeilen viele Bürger – und sie ist berechtigt. Die ehrliche Antwort lautet aber: Niemand weiß es! Die Bundesregierung hat schlicht keine Zahlen dazu, wie viele Gesuchte gleichzeitig beim Jobcenter oder Sozialamt Geld beziehen. Wir wissen also weder, ob es eine Handvoll Einzelfälle sind, noch, ob es sich um ein Massenphänomen handelt. Genau das ist der eigentliche Skandal: Ein Staat, der jeden Cent beim Steuerzahler eintreibt, aber nicht weiß, ob er womöglich Menschen alimentiert, die sich der Justiz entziehen. Polizei und Jobcenter arbeiten offenbar nebeneinander her, statt miteinander zu reden.

Bei aller Empörung gehört aber auch Fairness dazu. Die Statistik sagt nichts über Ausländer als Gruppe aus, sondern etwas über eine kleine Zahl gesuchter Personen. Die allermeisten Menschen ohne deutschen Pass, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen und nie mit der Polizei zu tun haben, haben mit diesen Fahndungslisten nichts zu tun. Viele der Gesuchten sind reisende Täter, längst abgeschobene Verurteilte oder Personen, die sich ins Ausland abgesetzt haben – und die beziehen in Deutschland ganz sicher keine Stütze. Wer die Zahlen ernst nimmt, sollte sie deshalb genau lesen, statt sie zur Pauschalverurteilung zu missbrauchen. Klartext und Präzision schließen sich nicht aus.

Was jetzt passieren muss, liegt trotzdem auf der Hand: Haftbefehle müssen konsequent vollstreckt werden, die Fahndung braucht Personal und moderne Technik, und Sozialbehörden müssen erfahren, wenn ein Leistungsbezieher von der Justiz gesucht wird. Die Bundesregierung hat einen Leistungsausschluss für flüchtige Verurteilte angekündigt – nun muss sie liefern, und zwar schnell und rechtssicher. Und sie muss endlich Daten erheben, damit über dieses Thema auf Grundlage von Fakten statt Vermutungen gestritten werden kann. Ein Rechtsstaat, der seine eigenen Haftbefehle nicht durchsetzt, verspielt Vertrauen. Ein Sozialstaat, der nicht weiß, wen er bezahlt, ebenso!

Fazit: 7.589 Personen mit Gewalt-Haftbefehl im Jahr 2025, 68,5 Prozent davon ohne deutschen Pass – die Zahlen der Bundesregierung sind erschütternd! Ob Gesuchte nebenbei auch noch Stütze kassieren, kann derzeit niemand sagen, weil der Staat es schlicht nicht erfasst. Das muss sich ändern – und zwar sofort!

Quellen:

Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8741 (Antwort der Bundesregierung, 20.10.2026): Per Haftbefehl Gesuchte seit dem Jahr 2015: https://dserver.bundestag.de/btd/21/087/2108741.pdf

Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8349 (Kleine Anfrage der AfD-Fraktion, 06.10.2026): https://dserver.bundestag.de/btd/21/083/2108349.pdf

BILD – BILD exklusiv: Gewaltdelikte: 7 von 10 Gesuchten sind Ausländer! (30.10.2026, BILDplus): https://www.bild.de/politik/inland/bild-exklusiv-gewaltdelikte-7-von-10-gesuchten-sind-auslaender-6ae1d4ce21fd087fed7ed128

Schriftliche Frage 33 (Sebastian Münzenmaier, AfD), Antwort Daniela Ludwig vom 02.10.2026 (via polradar): https://plr.glits.de/doc/75002

WELT/dpa – Rund 150.000 Menschen werden per Haftbefehl gesucht – darunter knapp 100 Gefährder (17.07.2026): https://www.welt.de/politik/deutschland/article6a5a3506c722326276499a1f/kriminalitaet-rund-150-000-menschen-werden-per-haftbefehl-gesucht-darunter-knapp-100-gefaehrder.html

Deutscher Bundestag – Drucksache 20/14630 (Antwort der Bundesregierung: Straftäter im Bürgergeldbezug, 20.01.2025): https://dserver.bundestag.de/btd/20/146/2014630.pdf

Deutscher Bundestag – hib: Bürgergeld: Kein Leistungsausschluss wegen Haftbefehl: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1042908

Deutscher Bundestag – Drucksache 21/925 (Antwort der Bundesregierung: Straftäter im Bürgergeldbezug – Aktuelle Entwicklungen, 17.07.2025): https://dserver.bundestag.de/btd/21/009/2100925.pdf

BMAS – Sozialstaat schützen und Missbrauch verhindern (23.09.2026): https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2026/sozialstaat-schuetzen-und-missbrauch-verhindern.html

Aktionsplan der Bundesregierung gegen Sozialleistungsmissbrauch und Ausbeutung (PDF): https://assets.ctfassets.net/mj324dykhxwi/fWCeWWxHU7xEpwYKLG7F1/b526337c5428adc9444a286c88c3f5d7/260916_Aktionsplan_Sozialleistungsmissbrauch.pdf

ZDFheute – Grundsicherung trotz Haftbefehl? Koalition will durchgreifen: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/zehn-punkte-plan-aktionsplan-missbrauch-sozialsysteme-kriminelle-100.html

Schriftliche Frage 77 (Sylvia Rietenberg, Grüne), Antwort Katja Mast vom 29.09.2026 (via polradar): https://plr.glits.de/doc/75046

Südkurier – Grundsicherung trotz Haftbefehl: Warum Gesuchte weiter Geld bekommen können: https://www.suedkurier.de/geld-leben/finanzen/neue-grundsicherung-buergergeld-bezug-trotz-haftbefehl-krings-linnemann-13-114314445

Euronews – Haftbefehl, aber weiter Geld vom Staat: Warum das möglich ist (31.08.2026): https://de.euronews.com/2026/08/31/haftbefehl-aber-weiter-geld-vom-staat-warum-das-moglich-ist

Bundesregierung – Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/polizeiliche-kriminalstatistik-2025-2422020

Statistisches Bundesamt – Finale Ergebnisse der Ausländerstatistik zum 31.12.2025: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/auslaenderstatistik-stichtag.html

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