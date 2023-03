Berlin: Auseinandersetzung in Supermarkt eskaliert!

Nr. 0450

In Kreuzberg eskalierte gestern Nachmittag eine Auseinandersetzung unter Kundinnen in einem Discounter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll gegen 13.45 Uhr in der Filiale in der Gitschiner Straße ein fünfjähriges Mädchen versehentlich gegen die 45-jährige Kundin gelaufen sein. Diese soll daraufhin das Kind rassistisch beleidigt haben. Als die 37-jährige Mutter des Mädchens intervenierte, soll die Ältere auch die Mutter beleidigt haben. Daraufhin habe die 37-Jährige eine Haarspraydose aus der Auslage genommen, die Kontrahentin damit beworfen und damit am Rücken getroffen. Als diese sich erneut Mutter und Tochter zuwandte, soll die Mutter das Haarspray aufgehoben und damit in das Gesicht der 45-Jährigen geschlagen haben. Diese erlitt eine Platzwunde und wurde ambulant am Ort durch alarmierte Rettungskräfte behandelt. Die weiteren Ermittlungen zu den wechselseitig erstatteten Anzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt übernommen.