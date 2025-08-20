Trump will Grenzzaun schwarz streichen lassen – Hitze soll Migranten abhalten

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge angeordnet, dass Teile des Grenzzauns zu Mexiko schwarz gestrichen werden sollen, um durch die Sonneneinstrahlung eine stärkere Hitzeentwicklung zu erreichen und so angeblich Migranten vom Überqueren abzuschrecken. Trump begründete diese Idee damit, dass die Metallflächen in schwarzer Farbe mehr Sonnenwärme speichern würden und dadurch für Personen, die den Zaun erklimmen wollen, unüberwindbar heiß würden. Experten äußerten Zweifel an der Wirksamkeit dieser Maßnahme und warnten zudem vor unnötigen Kosten sowie möglichen rechtlichen und humanitären Problemen. Kritiker werfen Trump vor, Symbolpolitik auf Kosten von Migranten zu betreiben, während Befürworter den Schritt als weiteren Versuch sehen, illegale Einwanderung konsequent zu verhindern.