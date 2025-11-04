BASF-CO2-Alarm: Industrie flieht vor EU-Wahnsinn!

In einer scharfen Attacke gegen die Brüsseler Klimabürokraten hat BASF-Chef Dr. Markus Kamieth die Karten auf den Tisch gelegt: Der CO2-Preis reißt Europas Industrie in den Abgrund, und Deutschland steht am Rande des Kollaps. Höhere Energiekosten pressen die Betriebe in die Knie, während Jobs wie Kartenhäuser einstürzen und ganze Fabriken die Segel setzen, um in günstigeren Gefilden zu überwintern. Kamieths Worte hallen wie ein Donnerschlag durch die Chefetagen – die EU-Politik, die sich als grüner Retter tarnt, entpuppt sich als heimtückischer Saboteur, der das wirtschaftliche Herz Europas vergiftet. Statt Innovationen zu fördern, stranguliert sie die Wettbewerbsfähigkeit, lässt Lieferketten reißen und treibt Investoren in die Arme ferner Konkurrenten, die ungestört ihre Maschinen brummen lassen. Die Industrie, einst Stolz des Kontinents, verkommt zu einem Schatten seiner selbst, gepeinigt von Vorschriften, die mehr schaden als nützen, und einer Ideologie, die den Realitäten der Produktion blind gegenübersteht.

Die Konsequenzen zeichnen sich bereits in den Werkgassen ab: Arbeiter starren auf Rechnungen, die explodieren wie ungezügelte Blitze, und fragen sich, ob der nächste Schichtplan noch für sie gilt. Kamieth warnt unmissverständlich vor einem Exodus der Unternehmen, die ihre Zelte in Ländern aufschlagen, wo der Klimadruck nicht so erdrückend lastet – ein Szenario, das ganze Regionen in wirtschaftliche Wüsten verwandelt und Familien in die Verzweiflung stürzt. Die EU-Klimapolitik, verkauft als notwendiger Schutzschild gegen den Klimawandel, enttarnt sich als Trojanisches Pferd, das die Säulen der Industrie untergräbt und Europa zu einem Museum alter Glanzzeiten macht. Statt Stärke zu demonstrieren, signalisiert sie Schwäche: Hohe Abgaben, die nur die Konkurrenz stärken, und ein regulatorischer Dschungel, der Kreativität erstickt. Die Großen der Branche, von Chemiegiganten bis zu Stahlriesen, flüstern nicht mehr – sie brüllen ihre Frustration heraus, fordern eine Kehrtwende, bevor der Kontinent endgültig in der Bedeutungslosigkeit versinkt.Doch die Warnrufe prallen an den Elfenbeintürmen der EU-Politiker ab, die in ihrer grünen Blase schwelgen, während die Realität draußen brodelt.

Kamieths Offensive ist ein Weckruf, der das Fundament erschüttert: Ohne rasche Korrektur droht der CO2-Preis, Europa in eine Spirale des Niedergangs zu reißen, wo Innovationen verhungern und der Wohlstand der Väter in Staub zerfällt. Die Industrie, die Europa groß gemacht hat, wird zur Geisel einer Politik, die Idealismus über Pragmatismus stellt und langfristig mehr Schaden anrichtet als jede Umweltkatastrophe. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen – oder zuzusehen, wie der Kontinent seine Krone an billigere Rivalen verspielt, mit unsicheren Morgen für Millionen, die auf den Erhalt ihrer Lebensadern hoffen. Der Sturm braut sich zusammen, und nur ein mutiger Kurswechsel kann das Unheil abwenden.