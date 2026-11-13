AACHEN: MANN STIRBT NACH SCHUSS IN DER ELSASSSTRASSE

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Aachen – Am Freitagnachmittag, dem 13. November 2026, ist im Ostviertel ein Mann nach einem Schuss gestorben. Nach Angaben der Polizei, berichtet der WDR (Stand 17:14 Uhr MEZ), wurde kurz vor 16 Uhr in der Elsassstraße auf den Mann geschossen; das Opfer sei mittlerweile verstorben. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Die BILD-Eilmeldung um 17:23 Uhr sprach von einem gegen 16.20 Uhr auf der Straße „erschossenen“ Mann, ohne Straße, Stadtteil und den Hinweis, dass der Mann seinen Verletzungen erlag. Eine schriftliche Pressemitteilung der Polizei Aachen zu diesem tödlichen Vorfall lag bis 17:30 Uhr MEZ nicht vor. Motiv und ein Zusammenhang mit früheren Vorfällen in derselben Straße sind ungeklärt.

Das ist der Stand am Freitag, dem 13. November 2026, 17:30 Uhr MEZ. Die Lage kann sich weiter entwickeln. Der WDR hat seinen Beitrag um 17:14 Uhr aktualisiert und stützt die zentralen Angaben ausdrücklich auf die Polizei: Um kurz vor 16 Uhr sei in der Elsassstraße im Aachener Ostviertel auf einen Mann geschossen worden. Das Opfer sei mittlerweile verstorben. Die Täter seien flüchtig, es laufe ein Großeinsatz, die Suche dauere an. Der Sender formuliert damit genauer als die BILD, die den Vorgang als unmittelbares Erschießen um 16.20 Uhr auf „der Straße“ zusammenfasst. „Mittlerweile verstorben“ und „seinen Verletzungen erlegen“, so die Aachener Zeitung, bedeuten: Zuerst galt der Mann als schwer verletzt und wurde versorgt, später starb er. Ob er bereits am Tatort oder erst danach starb, teilen die bislang vorliegenden Berichte nicht im Einzelnen mit.

Die Aachener Zeitung, die ihren Text unter dem Titel „Mann nach Schuss in der Elsassstraße gestorben, Täter weiterhin flüchtig“ fortgeschrieben hat, nennt weitere Einzelheiten. Gegen 16 Uhr sei aus einer Gruppe heraus auf den Mann geschossen worden. Bei dem Tatort handle es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Friseursalon. Die Tatverdächtigen seien flüchtig, die Polizei habe sofort eine Fahndung eingeleitet. Im Umfeld des Tatorts, unter anderem an der Schleswigstraße, sicherten Kräfte Spuren und befragten mögliche Zeugen. Ein Hubschrauber suche nach den Tatverdächtigen. Die Elsassstraße sei zwischen Adalbertsteinweg und Elsassplatz für den Verkehr gesperrt. Diese Angaben stammen aus der Lokalberichterstattung, nicht aus einer amtlichen schriftlichen Mitteilung; Hausnummern und der Name des Salons werden hier nicht genannt. Namen von Opfer oder Verdächtigen liegen öffentlich nicht vor und werden nicht erfunden.

Eine Mordkommission erwähnt weder der WDR noch die Aachener Zeitung ausdrücklich. Die BILD setzt in ihren Schlagworten „Mord“ und „Mordkommission“ ein, im kurzen Text der Eilmeldung stehen beide Wörter nicht. Amtlich fest steht deshalb vorerst nur: Es gab einen tödlichen Schuss, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, Tatverdächtige werden gesucht. Ob die Staatsanwaltschaft Aachen bereits eine öffentliche Erklärung abgegeben hat, war bis 17:30 Uhr MEZ nicht feststellbar. Ein Motiv ist nicht bekannt. Wer den Schuss abgegeben hat, ist nicht öffentlich benannt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Formulierungen wie „der Täter“ als feststehende Schuldfeststellung sind verfrüht; zutreffend ist die Rede von Tatverdächtigen, die flüchtig sind.

In derselben Straße hatte es in den Stunden zuvor bereits zwei polizeilich dokumentierte Vorfälle gegeben. In einer schriftlichen Mitteilung vom Vormittag hatte die Polizei Aachen um 11:12 Uhr über das Presseportal berichtet: Am Donnerstagnachmittag, dem 12. November, seien gegen 14:35 Uhr mehrere Personen in der Elsassstraße in einen Streit geraten. Bei der anschließenden Auseinandersetzung seien zwei Personen verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Mehrere Personen seien vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet, eine Fahndung sei erfolglos geblieben. Die Kriminalpolizei ermittle wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und prüfe eine mögliche Vorbeziehung der Beteiligten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hätten bislang Unbekannte auf den Eingangsbereich eines Restaurants in der Elsassstraße geschossen. Personen seien nach damaligen Erkenntnissen nicht verletzt worden, am Gebäude sei Sachschaden entstanden. Eingeleitet wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Schon in dieser Vormittags-Mitteilung prüfte die Polizei einen möglichen Zusammenhang zwischen Streit und Nacht-Schüssen. Zeugen wurden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden.

Nach dem tödlichen Vorfall am Freitagnachmittag prüft die Polizei nach übereinstimmenden Berichten von WDR und Aachener Zeitung nun, ob ein Zusammenhang zwischen allen diesen Ereignissen in der Elsassstraße besteht. Bestätigt ist ein solcher Zusammenhang nicht. Die BILD-Eilmeldung erwähnt die Vortaten nicht, nennt weder das Ostviertel noch die Elsassstraße und erweckt mit „erschossen“ und der Uhrzeit 16.20 Uhr den Eindruck eines bereits vollständig feststehenden, isolierten Tötungsakts. Bis 17:30 Uhr MEZ lag dazu keine neue schriftliche Polizeimeldung vor; die bislang amtliche Mitteilung endet bei den Ereignissen der Nacht und dem Zeugenaufruf vom Vormittag. Was nach 16 Uhr geschah, stützt sich öffentlich auf mündliche oder vor Ort gegebene Polizeiangaben, wiedergegeben vom WDR und der Lokalzeitung.

Der gesicherte Kern ist damit eng. Ein Mann ist nach einem Schuss am Freitagnachmittag in der Elsassstraße im Aachener Ostviertel gestorben. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz, Tatverdächtige sind flüchtig, eine Fahndung läuft. Frühere Vorfälle in derselben Straße – eine Auseinandersetzung mit Verletzten und Schüsse auf ein Lokal ohne Personenschaden – sind amtlich dokumentiert, ein Zusammenhang mit dem Todesfall ist offen. Motiv, genaue Zahl und Identität der Verdächtigen sowie die rechtliche Einordnung als Mord oder ein anderes Tötungsdelikt sind nicht öffentlich festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen; wer etwas gesehen oder gehört hat, sollte sich an die Polizei Aachen wenden. Weitere amtliche Mitteilungen können den Stand noch verändern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Eilmeldung darf schnell sein, sie darf aber nicht aus einem sich noch entwickelnden Einsatz bereits ein fertiges Bild machen. „Erschossen auf der Straße“ klingt abgeschlossen. „Zuerst schwer verletzt, dann seinen Verletzungen erlegen“ ist die vorsichtigere, und derzeit treffendere, Lage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Drei Vorfälle in kurzer Folge in derselben Straße drängen die Frage nach einem Zusammenhang auf. Genau deshalb darf sie nicht als Antwort verkauft werden. Die Polizei prüft; geprüft ist nicht bewiesen. Wer schon eine Fehde oder eine Abrechnung erkennt, setzt Spekulation an die Stelle der Ermittlung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Opfer hat ein Recht darauf, nicht zur Kulisse zu werden, die Flüchtigen ein Recht auf die Unschuldsvermutung. Namenlose Tote und namenlose Verdächtige gehören in einen sachlichen Bericht, nicht in eine fertige Tatgeschichte. Aufklärung braucht Zeugen und Fakten, nicht zusätzliche Erfindung.

Was meinen Sie: Reicht der bisherige Informationsstand der Behörden – oder muss die Polizei den tödlichen Vorfall rasch auch schriftlich und präzise darstellen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

WDR: Großeinsatz in Aachen – Mann stirbt nach Schuss in der Elsassstraße (Michaela Haase, Stand 13.11.2026, 17:14 Uhr): https://www1.wdr.de/nrw/aachen-eifel/staedteregion-aachen/schuesse-restaurant-elsassstrasse-aachen-ostviertel-100.html

Aachener Zeitung: Mann nach Schuss in der Elsassstraße gestorben, Täter weiterhin flüchtig (13.11.2026): https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-aachen/aachen/mann-nach-schuss-in-der-elsassstrasse-gestorben-taeter-weiterhin-fluechtig/164527126.html

BILD: Eilmeldung: Mann in Aachen auf Straße erschossen (Frank Schneider, 13.11.2026, 17:23 Uhr): https://www.bild.de/news/eilmeldung-mann-in-aachen-auf-strasse-erschossen-6af738377f8bbad09ea628da

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