AB IN DIE LAGER: Die Behörden von NY können jetzt nach der Entscheidung des Berufungsgerichts Menschen gegen ihren Willen unter Quarantäne stellen

Die Berufungsabteilung des Obersten Gerichtshofs von New York hat eine Entscheidung in einer Klage über die unangemessenen COVID-19-Quarantänevorschriften des Staates aufgehoben, was den Weg für Quarantänelager in New York ebnen könnte.

Im Mittelpunkt des Falles steht Regel 2.13 des New Yorker Gesundheitsgesetzes, die den staatlichen Gesundheitsbeamten die Befugnis gibt, jedem, der verdächtigt wird, eine übertragbare Krankheit wie COVID-19 zu haben, gegen ihren Willen in eine vorübergehende Unterkunft zu stellen. Es ermöglicht ihnen, Isolations- oder Quarantäneanordnungen zu erlassen, ohne dass eine Person infiziert ist. Die Regel ermöglicht es ihnen auch, Einzelpersonen zu zwingen, in ihrem Haus zu bleiben oder an andere Orte zu gehen, die die Gesundheitsbehörden für angemessen halten. Es gibt den Behörden die Macht, Menschen so lange zu halten, wie sie wollen.

Die Kläger – darunter Senator George Borrello, Kongressabgeordneter Mike Lawler, Abgeordneter Chris Tague und Bürgergruppe Uniting NYS – hatten ursprünglich ihre Klage gegen die Regierung von Gouverneurin Kathy Hochul im Jahr 2022 gewonnen. Bei dieser Gelegenheit wurde die Regel vom Richter des Obersten Gerichtshofs des Staates, Ronald Ploetz, mit der Begründung für nichtig erklärt, dass sie eine Verletzung des staatlichen Rechts darstellt und “den Balanceakt zwischen den Rechten eines Individuums und der Notwendigkeit der öffentlichen Sicherheit ignoriert”.

Der Staat legte jedoch Berufung gegen das Urteil ein, was zu dem neuen Fall vor der vierten Abteilung der Berufungsabteilung in Rochester führte, der nicht zu Gunsten der Kläger ging. Demonstranten versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude, während die mündlichen Argumente in dem Fall mit Schildern wie “Keine Quarantänelager” zu hören waren.

Senator des Staates New York, George Borrello, erklärte, warum die Regel so besorgniserregend war, und stellte fest: “Angesichts der Sprache ist klar, dass der Gesundheitskommissar oder ein lokales Gesundheitsministerium Personen gegen ihren Willen an einem Ort nach Wahl des Kommissars oder des Gesundheitsministeriums unter Quarantäne stellen könnte – ein grober Missbrauch des ordentlichen Verfahrens und der Bürgerrechte der New Yorker”.

Das Urteil bedeutet, dass der New Yorker Gesundheitskommissar jetzt Quarantäneanordnungen zur Bekämpfung von Krankheiten erlassen kann, trotz des Arguments der Kläger, dass die Vorschriften die individuelle Freiheit behindern und die Gewaltenteilung stark überschreiten.

Anwältin Bobbie Anne Flower Cox, die unermüdlich an dem Fall arbeitete, um die Rechte der New Yorker zu schützen, beschrieb das Urteil als “Sucker-in den Bauch”

Sie erklärte, dass die Klage nicht aufgrund ihrer Verdienste abgewiesen wurde, und schrieb auf Substack: „Das Gericht hat unsere Klage abgewiesen, nicht weil wir in unseren Argumenten falsch liegen… nein, nein, in der Tat sind wir absolut richtig. Tatsächlich berührte das Gericht nicht einmal die Sache. Wie konnten sie? Stattdessen entschied das Gericht unglaublich, dass meine Kläger irgendwie nicht klagen können!”

Sie glaubt, dass das Gericht impliziert, dass die einzigen Parteien, die in dieser Angelegenheit klagen können, diejenigen sind, die Opfer der Quarantäneverordnung waren, gegen ihren Willen gewaltsam in ihre Häuser eingesperrt oder aus ihren Häusern genommen und in eine Quarantäne-Haftanstalt geschickt wurden.

Dies, sagte sie, sei eine fehlerhafte Logik, weil ihre Klage mit der Doktrin der Gewaltenteilung zusammenhing; als Teil der Exekutive verfügen der Gouverneur und das Gesundheitsministerium nicht über die verfassungsmäßige Autorität, die für diese Verordnung erforderlich ist. Nur die Legislative hat die Befugnis, solche Gesetze zu erlassen. Dies ist einer der Gründe, warum das Gericht im vergangenen Sommer zu ihren Gunsten entschieden hatte.

Flower Cox sagte, dass sie den Fall vor das höchste Gericht in New York bringen werden, das Berufungsgericht, von dem sie glaubt, dass es sehen wird, dass die Verfassung auf ihrer Seite ist. Sie wies darauf hin, dass, wenn die Exekutive eines Staates mit der Übernahme von Befugnissen davonkommt, auf die sie verfassungsrechtlich nicht berechtigt ist, einen Präzedenzfall schaffen wird, den andere Staaten nutzen können, um die Rechte ihrer Bürger in einer Reihe von Fragen zu verletzen.

