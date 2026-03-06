ABSCHIEBE-CHAOS IN DEUTSCHLAND! TAUSENDE RÜCKFÜHRUNGEN SCHEITERN – REGIERUNG UNTER DRUCK

32.855 Abschiebungen vor der Übergabe an die Bundespolizei und „1.152 Abschiebungen nach (441 während) der Übergabe an die Bundespolizei“.

Berlin – Deutschlands Abschiebepolitik steht erneut im Zentrum einer hitzigen Debatte! Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr knapp dreiundzwanzigtausend Menschen tatsächlich aus Deutschland abgeschoben. Doch hinter dieser Zahl verbirgt sich ein dramatisches Bild: Während tausende Rückführungen umgesetzt wurden, scheiterten noch deutlich mehr Versuche, Menschen ohne Aufenthaltsrecht außer Landes zu bringen. Kritiker sprechen von einem „System am Limit“, während Politiker aus Opposition und Regierung über strengere Regeln, bessere Organisation und mehr Konsequenz streiten.

Besonders brisant: Eine enorme Zahl geplanter Abschiebungen scheiterte bereits, bevor die Betroffenen überhaupt an die Bundespolizei übergeben werden konnten. Behörden verweisen auf vielfältige Gründe – von fehlenden Reisedokumenten über kurzfristige gerichtliche Entscheidungen bis hin zu organisatorischen Problemen oder dem Untertauchen der Betroffenen. Zusätzlich platzten weitere Rückführungen sogar während oder unmittelbar nach der Übergabe an die Bundespolizei. Für viele Beobachter zeigt diese Entwicklung, wie kompliziert und bürokratisch das deutsche Abschiebesystem geworden ist.

Die Zahlen lösen nun politischen Sprengstoff aus! Während Kritiker der Regierung von einem „Abschiebe-Debakel“ sprechen und schnellere Verfahren sowie härtere Maßnahmen fordern, betonen Regierungsvertreter, dass Rückführungen rechtlich und organisatorisch extrem komplex seien. Klar ist jedoch: Das Thema Migration und Abschiebungen bleibt eines der explosivsten politischen Felder in Deutschland – und die neuen Zahlen dürften die Debatte weiter anheizen. Opposition, Länder und Kommunen verlangen Lösungen, während die Bundesregierung unter wachsendem Druck steht, das System der Rückführungen effektiver zu gestalten.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!