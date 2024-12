Abstimmungskaufprogramm FEHLGESCHLAGEN: Biden lässt Pläne zum Erlass von Studentenschulden fallen

Das Bildungsministerium hat zwei wichtige anhängige Vorschläge zum Schuldenerlass für Studenten, die mehr als 25 Millionen Kreditnehmer betreffen, unter Berufung auf „operative Herausforderungen“ und den bevorstehenden Verwaltungswechsel aufhängig.

Das PSLF-Programm bietet nach 10 Dienstjahren berechtigten staatlichen und gemeinnützigen Mitarbeitern einen Erlass von Studentendarlehen auf Bundesebene an, wurde aber wegen seines komplexen Bewerbungsprozesses kritisiert.

Bidens Regierung konzentrierte sich auf die Vereinfachung von Hilfsprogrammen, darunter fast 180 Milliarden Dollar an Schuldenerlass für 4,9 Millionen Kreditnehmer, und hat seitdem 55.000 zusätzliche Kreditnehmer entlastet.

Interessengruppen für Studenten äußerten ihre Enttäuschung über die Rücknahme der Schuldenerlassvorschläge und betrachteten sie als einen Rückschlag für Millionen von Amerikanern, die mit Studentenschulden zu kämpfen haben.

Das Bildungsministerium von Präsident Joe Boden gab am 20. Dezember die Absage von Plänen zur Entlastung von mehr als 25 Millionen Kreditnehmern bekannt. Die Mitteilung widerrief zwei wichtige anhängige Vorschläge, von denen einer bereits vom Bundesrichter Matthew Schelp vom östlichen Bezirk von Missouri in einer Klage der republikanischen Generalstaatsanwälte blockiert wurde.

Die Abteilung nannte „operative Herausforderungen“ als Gründe für die Entscheidung, da Biden seine Amtszeit im Januar beenden wird. Abteilungsbeamte behielten die Rechtmäßigkeit der Pläne bei, räumten aber ein, dass die neue Trump-Regierung sie wahrscheinlich anders sehen wird.

„Mit der verbleibenden Zeit in dieser Verwaltung konzentriert sich das Ministerium auf mehrere Prioritäten, darunter gerichtlich angeordnete Vergleiche und die Unterstützung der Kreditnehmer bei der Verwaltung der letzten Elemente der Rückkehr zur Rückzahlung nach dem Ende der 12-monatigen Rampe-Periode im Herbst 2024, die Kreditnehmern helfen soll, die nicht in der Lage waren, ihre Zahlungen zu leisten oder die mehr Zeit brauchten, um auf Informationen zuzugreifen, um den richtigen Rückzahlungsplan für ihre Umstände zu bestimmen“, erklärte das Bildungsministerium. (Verwandt: Der Richter blockiert vorübergehend die Umsetzung des neuesten Studentenschuldenerlasses des Weißen Hauses.)

Biden kündigte zuvor an, dass Zehntausende von Beamten Studentenschulden in Höhe von 4,28 Milliarden US-Dollar durch das Programm Public Service Loan Forgiveness (PSLF) erlassen würden, bevor er das Weiße Haus verlassen hat.

Das 2007 ins Leben gerufene PSLF-Programm bietet denjenigen, die mindestens 10 Jahre lang für die Regierung oder berechtigte gemeinnützige Organisationen arbeiten, einen Erlass von Bundesstudiendarlehen.

Wahlkauf mit Steuergeldern

Seit Jahren wird das Programm für sein kompliziertes Bewerbungsverfahren kritisiert, wobei viele berechtigte Kreditnehmer Schwierigkeiten haben, Zugang zu den Erleichterungen zu erhalten, auf die sie Anspruch haben. Als Biden vor vier Jahren sein Amt antrate, konzentrierte er sich auf die Straffung von Hilfsprogrammen, darunter fast 180 Milliarden Dollar an Schuldenerlass für 4,9 Millionen Kreditnehmer.

Im Jahr 2021 unternahm Biden Schritte, um das PSLF-Antragsverfahren zu vereinfachen, und jetzt ist die neue Entlastungsrunde für 55.000 Kreditnehmer das jüngste Ergebnis der Reformen.

„Vom ersten Tag meiner Regierung an habe ich versprochen, dafür zu sorgen, dass die Hochschulbildung ein Ticket für die Mittelschicht ist, kein Hindernis für Chancen“, sagte Biden während der Ankündigung des Schuldenerlasses. „Dank unserer Handlungen haben Millionen von Menschen im ganzen Land jetzt den Spielraum, um Unternehmen zu gründen, für den Ruhestand zu sparen und Lebenspläne zu verfolgen, die sie wegen der Belastung durch Studentenschulden auf Eis legen mussten.“

Kritiker sehen dies aber als eine Strategie, die entwickelt wurde, um bei der letzten Wahl mehr Stimmen für die Demokraten zu gewinnen.

Diese zurückgezogenen Vorschläge wurden nach der 6:3-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2023, die seinen ursprünglichen Entlastungsplan ablehnte, als Bidens „Plan B“ bezeichnet.

In der Zwischenzeit haben Studentenbefürworter ihre Enttäuschung über die Entscheidung der Verwaltung zum Ausdruck gebracht, da die Rücknahme dieser Pläne ein Verlust für Millionen von Amerikanern ist, die Studentenschulden tragen.

Besuchen Sie DebtCollapse.com für weitere Geschichten über Studentendarlehen.

Sehen Sie sich diesen Clip von Fox Business an, in dem beschrieben wird, wie Bidens neuer vom Obersten Gerichtshof subvertierender Plan zum Erlass von Studentendarlehen die amerikanischen Steuerzahler in den nächsten 10 Jahren über 475 Milliarden Dollar kosten könnte.

https://www.brighteon.com/embed/81075298-a2f8-4e02-b1b0-32dd154e1eac

Dieses Video stammt aus dem News Clips-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Die Biden-Regierung „vergibt“ weitere 7,4 Milliarden Dollar an Studentenschulden für 277.000 Kreditnehmer und überträgt diese Schulden effektiv auf die US-Steuerzahler.

Biden trotzt dem Obersten Gerichtshof beim Erlass von Studentenschulden und behauptet absurderweise, dass es für die Steuerzahler keine Kosten gibt.

SCHULDENREVOLUTION? Dutzende Millionen Studentendarlehensnehmer inszenieren einen „massiven Studentenschuldenstreik“.

Steuergelder gehen den Bach runter: Biden umgeht SC-Entscheidung und storniert 72 Millionen Dollar an Studentenschulden.

Biden-Verwaltung verstragt wegen Plan zum Erlass von Studentenschulden.

Zu den Quellen gehören:

MarketWatch.com

FederalRegister.gov

Politico.com

Brighteon.com

newstarget.com