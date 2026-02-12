ABZOCK-ALARM IN RÜSSELSHEIM! BÜRGER WÜTEND ÜBER BLITZER, KONTROLLEN UND CHAOS-GEFÜHL IN DER STADT

Rüsselsheim brodelt vor Frust und Ärger! Immer mehr Einwohner schlagen Alarm und fühlen sich von einer wahren Kontroll-Offensive überrollt. Überall lauern Blitzer, dazu patrouillieren Streifen von Wachpolizei und Ordnungsamt im Auto durch die Stadt. Viele Bürger berichten von nahezu täglichen Radar-Kontrollen der örtlichen Polizei und sprechen von einem Gefühl permanenter Überwachung aus Geldgründen. In Gesprächen auf Straßen und Plätzen fällt immer wieder derselbe Vorwurf: Die Stadt kassiere lieber ab, statt sich um die echten Sorgen der Menschen zu kümmern.

Besonders empört sind Anwohner über den Einsatz von Fahrzeugen bei Kontrollen. Kritiker behaupten, Ordnungskräfte würden Fotos häufig direkt aus dem Wagen durchführen, anstatt wie Früher zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das sorge nicht nur für Ärger, sondern auch für zusätzliche Abgase und Umweltbelastung mitten im Stadtgebiet. Für manche wirkt das wie ein Symbol falscher Prioritäten. Während Strafzettel verteilt würden, verschlechtere sich gleichzeitig das Stadtbild, klagen Stimmen aus der Bevölkerung. Müll, Verwahrlosung und sichtbare Drogenszenen seien Themen, über die man immer öfter rede.

Viele Einwohner haben inzwischen das Gefühl, dass kleinere Verstöße härter verfolgt würden als ernsthafte Straf-Delikte. Genau das heizt die Stimmung weiter an. Die Kritik wird lauter, die Diskussion hitziger. Ist Rüsselsheim auf dem Weg zur Abzocker-Stadt und presst im mehr Geld aus seinen Bürger! Klar ist: Die Debatte ist entfacht, und sie dürfte so schnell nicht verstummen.

