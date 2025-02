ACHTUNG: Deshalb sind wir alle aktuell KRANK und SCHWACH Analyse mit Daten und Fakten

KIANUSH | PRIMETIME





Warum es zur Zeit so viele Grippefälle mit Atembeschwerden gibt

In den letzten Wochen hat Deutschland eine bemerkenswerte Grippewelle erfasst, die sich besonders durch eine hohe Anzahl an Fällen mit Atembeschwerden auszeichnet. Hier sind einige Gründe, die diese Entwicklung erklären könnten:

Die Grippe-Saison beginnt typischerweise im Herbst und erstreckt sich bis in den Frühling. Die kalten Wintermonate schaffen ideale Bedingungen für die Verbreitung von Influenzaviren. Die niedrigen Temperaturen und die trockene Luft können die menschlichen Schleimhäute anfälliger machen, während wir mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, was die Ansteckung erleichtert.

Nach Jahren der Corona-Pandemie, in denen Maßnahmen wie Maskenpflicht und Social Distancing die Verbreitung von Atemwegserregern einschränkten, haben sich die Menschen wieder normalisiert. Das Aufheben dieser Maßnahmen könnte zu einer verstärkten Zirkulation von Influenzaviren geführt haben, insbesondere da viele Menschen in den letzten Jahren weniger Grippeimpfungen erhalten haben.

Influenzaviren ändern sich kontinuierlich, was bedeutet, dass Immunität aus vorherigen Jahren möglicherweise nicht mehr ausreicht. Aktuelle Stämme wie Influenza A(H1N1) könnten weniger gut durch die letzten Impfstoffe abgedeckt sein, was zu einer höheren Infektionsrate führt.

Kinder sind oft Überträger von Grippeviren, da ihre Immunsysteme noch im Aufbau sind. Die Rückkehr in Schulen und Kindergärten nach den Ferien hat in diesem Jahr zu einem signifikanten Anstieg von Infektionen geführt, insbesondere bei Schülern im Alter von 5 bis 14 Jahren, die sich oft schwerere Symptome zuziehen.

Obwohl die Grippeimpfung empfohlen wird, haben viele Menschen in den letzten Jahren darauf verzichtet, was die Bevölkerung anfälliger macht. Besonders bei chronisch kranken Kindern, die eine höhere Risikogruppe darstellen, ist der Impfstatus oft nicht ausreichend.

Die erhöhte Belastung durch eine Vielzahl von Atemwegserkrankungen kann dazu führen, dass nicht alle Infizierten sofort medizinische Versorgung erhalten, was die Ausbreitung und die Schwere der Symptome verstärken kann.

Neben Influenzaviren sind auch andere Atemwegserreger wie das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) und saisonale Coronaviren im Umlauf, die ähnliche Symptome verursachen können. Eine Doppelinfektion verstärkt oft die Atembeschwerden.