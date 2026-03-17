ACHTUNG: UNENDLICHE VERSCHULDUNG für NGO, Bürgergeld & DIÄTEN-Finanzierung!

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „ACHTUNG: UNENDLICHE VERSCHULDUNG für NGO, Bürgergeld & DIÄTEN-Finanzierung!“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Sci-Fi ? Der Mann äääh Die Partei die den Mond verkaufte ? Anscheinend hat Robert A. Heinlein dies Alles schon mal vorausgesehen ? Eine unendliche Verschuldung wird es nicht geben, Wer soll das Geld zur Verfügung stellen ?
    Ausser den DummDeutschen wohl Keiner auf dem Globus :o((

    Antworten

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