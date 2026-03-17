ACHTUNG: UNENDLICHE VERSCHULDUNG für NGO, Bürgergeld & DIÄTEN-Finanzierung!
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Kommentare
Ein Kommentar zu „ACHTUNG: UNENDLICHE VERSCHULDUNG für NGO, Bürgergeld & DIÄTEN-Finanzierung!“
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Sci-Fi ? Der Mann äääh Die Partei die den Mond verkaufte ? Anscheinend hat Robert A. Heinlein dies Alles schon mal vorausgesehen ? Eine unendliche Verschuldung wird es nicht geben, Wer soll das Geld zur Verfügung stellen ?
Ausser den DummDeutschen wohl Keiner auf dem Globus :o((
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