AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und Bundessprecher Tino Chrupalla eröffneten in Halle an der Saale vor rund 4.500 Gästen den Bundestagswahlkampf

Halle an der Saale, 25. Januar 2025. Mit einem fulminanten Festakt startete die AfD am Samstag offiziell in den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025. Bei grandioser Stimmung, die durch eine bröckelnde Brandmauer und starke Umfragewerte befeuert wurde, feierten rund 4.500 Besucher eines der größten Events der Parteigeschichte. Ein hochprofessionelles, imposantes Rahmenprogramm ließ keine Wünsche offen. Diverse Grußbotschaften aus dem Ausland unterstrichen die internationale Bedeutung der AfD. FPÖ-Chef und Österreichs künftiger Kanzler Herbert Kickl sorgte für Begeisterungstürme. Ein absolutes Highlight war eine Live-Schalte mit dem US-Unternehmer Elon Musk, der als Mitglied der Trump-Administration die jubelnde Menge auch für Deutschland auf den dringend benötigten politischen Kurswechsel einschwor.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel:

„Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von dieser unglaublichen Stimmung!“, verriet Alice Weidel und zeigte sich kämpferisch im Hinblick auf den Wahlkampf: „Wir wollen in einem sicheren Deutschland leben. Wir wollen unsere Familien, unsere Kinder geschützt wissen. Und wir benennen als einzige die Ursachen beim Namen. Es ist die unkontrollierte Einwanderung, es ist die inkonsequente Abschiebepolitik. Beides ist tödlich! Es ist Zeit für einen echten Politikwechsel. Es ist höchste Zeit für Deutschland!“

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla:

„Eine gute Migrationspolitik gibt es nur unter Federführung der Alternative für Deutschland. Wir machen Politik für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber. Denn wenn es der Industrie gut geht, geht es allen gut. Wir ziehen in den Wahlkampf für alle Wertschöpfenden! Wir brauchen freien und friedlichen Handel mit aller Welt. Unsere Politik ist interessengeleitet, dieser Politik gehört die Zukunft!“

Quelle: https://www.afd.de/afd-kanzlerkandidatin-alice-weidel-und-bundessprecher-tino-chrupalla-eroeffneten-in-halle-an-der-saale-vor-rund-4-500-gaesten-den-bundestagswahlkampf/