Aggressiver Mann attackiert und bedroht DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter im Hamburger Hauptbahnhof

Am 02.06.2023 gegen 20.00 Uhr soll ein hoch aggressiver Mann (m.39) nach einer Straftat (Sachbeschädigung an einem Stromverteiler am Bahnsteig durch einen heftigen Fußtritt) DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter zunächst lautstark auf übelste Weise beleidigt haben.

“Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte einen DB-Mitarbeiter gedroht haben ihn umzubringen; anschließend trat der Tatverdächtige auf den Geschädigten ein.”

Daraufhin wurde der deutsche Staatsangehörige bis zum Eintreffen angeforderter Bundespolizisten am Boden fixiert.

“Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten der Mobilen Kontroll-und Überwachungseinheit leistete der Beschuldigte erhebliche Widerstandshandlungen durch Schläge und Tritte.”

“Der Tatverdächtige konnte zwar gefesselt werden, musste aber aufgrund weiterer Widerstandshandlungen durch die eingesetzten Bundespolizisten letztendlich in das Bundespolizeirevier getragen werden.”

Auch in der Zelle im Polizeirevier verhielt sich der Beschuldigte äußerst renitent, sodass ihm neben den Hand- auch noch Fußfesseln angelegt werden mussten.

Ein angeforderter Arzt stellte später die Gewahrsamsfähigkeit des gebürtigen Hamburgers fest. Der Beschuldigte bekam anschließend in einer Zelle ausreichend Gelegenheit sich zu beruhigen und musste im Anschluss wieder entlassen werden.

Ein Drogen- und Atemalkoholtest wurde mit negativem Ergebnis durchgeführt.

“Gegen den Beschuldigten (m.39) wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung) eingeleitet.”

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Ein DB-Mitarbeiter erlitt durch die Attacken des Beschuldigten Hautabschürfungen und klagte über Schmerzen durch die Fußtritte gegen ihn. Der Geschädigte wollte ggf. selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Bundespolizeiinspektion Hamburg