AKTEN-BEBEN GEGEN STAR-GUTACHTER! SCHWERE VORWÜRFE GEGEN FORENSIK-EXPERTEN IM FALL THOMAS KREBS – JETZT GEHT ES UM MACHT, ZWANG UND DIE GRENZEN DER PSYCHIATRIE!

Im ohnehin hochbrisanten Fall rund um den Maßregelvollzug von Thomas Krebs sorgt jetzt eine neue Eskalation für gewaltigen Wirbel! Eine umfangreiche berufsrechtliche Beschwerde gegen den gerichtlich bestellten Sachverständigen Prof. Dr. Hans Peter Volz erhebt massive Vorwürfe, die weit über einen gewöhnlichen Streit hinausgehen. Im Zentrum steht ein dramatischer Vorfall innerhalb des Maßregelvollzugs, bei dem der Gutachter laut den eingereichten Unterlagen trotz eines ausdrücklich erklärten Ablehnungswillens Kontakt zu dem Patienten gesucht haben soll. Die Beschwerde spricht von einer Situation voller Druck, Zwang und Angst. Besonders explosiv: Es wird behauptet, dass der Sachverständige trotz klarer Hinweise und eines kommunizierten Zutrittsverbots den Stationsbereich betreten habe, um persönlichen Kontakt herzustellen. Die Vorwürfe reichen von Missachtung des Patientenwillens bis hin zu körperlich übergriffigem Verhalten gegenüber Klinikpersonal.

Die eingereichte Beschwerde zeichnet ein Bild eines eskalierenden Machtkampfes innerhalb des Maßregelvollzugs. Laut Darstellung der Anwältin des Betroffenen sei bereits lange zuvor schriftlich klargestellt worden, dass keinerlei Exploration gewünscht sei und ein Gutachten ausschließlich auf Aktenbasis erfolgen solle. Dennoch soll es zu einer direkten Konfrontation gekommen sein. In den Unterlagen ist von blockierten Türen, verweigertem Rückzug und einer massiven Bedrohungssituation die Rede. Besonders brisant sind die Vorwürfe, wonach sogar eine Mitarbeiterin der Klinik zur Seite gedrängt worden sein soll, um Zugang zu einem Raum zu erhalten. Die Beschwerde bezeichnet das Verhalten als schweren Verstoß gegen ärztliche Berufspflichten und stellt offen die Frage, ob die notwendige Selbstkontrolle, rechtliche Sensibilität und professionelle Distanz für gutachterliche Tätigkeiten überhaupt noch gegeben seien. Immer wieder wird in dem Schreiben betont, dass ein Sachverständiger keine Zwangsbefugnisse habe und gerade bei besonders schutzbedürftigen Personen äußerste Zurückhaltung gelten müsse.

Doch damit endet der Knall nicht! Die Beschwerde fordert nun nicht nur eine umfassende berufsrechtliche Untersuchung, sondern bringt sogar einen möglichen Widerruf der ärztlichen Approbation ins Spiel. In drastischen Formulierungen wird argumentiert, dass ein Arzt, der Weisungen missachte und körperliche Gewalt anwende, das Vertrauen in den gesamten Berufsstand erschüttere. Zudem wird eine sofortige Prüfung vorläufiger Maßnahmen angeregt, um weitere Einsätze des Gutachters gegenüber besonders vulnerablen Personen zu verhindern. Der Fall entwickelt sich damit immer mehr zu einem Polit- und Justiz-Thema mit enormer Sprengkraft. Beobachter fragen sich inzwischen, ob der Streit um Gutachten, Unterbringung und Patientenrechte im Maßregelvollzug erst der Anfang einer noch viel größeren Debatte über Machtstrukturen und Kontrolle innerhalb der forensischen Psychiatrie ist.

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