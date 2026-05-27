AKTEN-PAUKENSCHLAG IM FALL THOMAS KREBS! JETZT FLIEGT DIE NÄCHSTE SCHOCK-BEHauptung AUF – STREIT UM „SÖLDNER“-BEWERBUNG ERSCHÜTTERT DAS VERFAHREN!

Neue Brisanz im explosiven Streit um Thomas Krebs! Jetzt sorgt eine angebliche Bewerbung bei einer Söldnergruppe für heftige Diskussionen rund um Akten, Gutachten und die Frage nach der Glaubwürdigkeit psychiatrischer Prognosen. Während Psychotherapeut Höfling den Vorgang offenbar als Zeichen angeblicher Instabilität bewertet haben soll, zeichnet die tatsächliche Aktenlage laut Kritikern ein völlig anderes Bild. Denn nach den vorliegenden Unterlagen handelte es sich lediglich um einen einmaligen Vorgang ohne erkennbare Gewaltabsichten, ohne Waffenbezug und ohne aggressive Planungen. Trotzdem soll genau dieser Vorgang plötzlich als gefährlicher Risikofaktor für die Zukunftsprognose herangezogen worden sein – und genau das entfacht jetzt massive Kritik an der gesamten Bewertung des Falls.

Besonders explosiv: Laut den vorliegenden Informationen soll Thomas Krebs die damalige Bewerbung sogar selbstkritisch reflektiert haben. Von fanatischen Gewaltfantasien oder konkreten Vorbereitungen sei in den Unterlagen offenbar keine Spur zu finden. Dennoch soll der Vorgang nun genutzt werden, um Zweifel an seiner Stabilität zu begründen. Kritiker sprechen deshalb von einem gefährlichen Spiel mit alten Informationen, die plötzlich dramatisiert würden, obwohl sie keinerlei aktuelle Relevanz besitzen sollen. Genau dieser Punkt sorgt inzwischen für Empörung. Denn immer mehr Beobachter werfen die Frage auf, ob hier einzelne Episoden künstlich aufgeblasen werden, um ein bereits feststehendes Bild aufrechtzuerhalten. Im Umfeld des Falls ist inzwischen von einem regelrechten Akten-Krieg die Rede, bei dem jede Formulierung plötzlich zur Waffe werden könnte.

Auch juristisch hat die Debatte enorme Sprengkraft. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf vergangenes Verhalten nur dann berücksichtigt werden, wenn daraus tatsächlich eine aktuelle Gefahr oder Bedeutung abgeleitet werden kann. Genau daran bestehen nun erhebliche Zweifel. Kritiker werfen Höfling deshalb vor, alte Informationen missbräuchlich für eine Gegenwartsprognose einzusetzen, obwohl die Akten angeblich keinerlei Hinweise auf Gewalt, Waffen oder aggressive Pläne enthalten. Damit wächst der Druck im Fall Thomas Krebs weiter gewaltig an. Immer mehr Fragen stehen im Raum: Wurden harmlose oder längst überholte Vorgänge dramatisiert? Wird mit alten Akten ein Bild konstruiert, das der aktuellen Realität widerspricht? Und warum geraten ausgerechnet immer neue angebliche „Risikosignale“ in den Mittelpunkt, obwohl gleichzeitig entlastende Aspekte dokumentiert worden sein sollen? Der Fall entwickelt sich damit immer mehr zu einem explosiven Streit über Macht, Prognosen und die Grenzen psychiatrischer Bewertungen.

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