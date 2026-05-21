AKTEN-ERDBEBEN IM FALL THOMAS KREBS! SCHOCK-VORWÜRFE GEGEN PSYCHOTHERAPEUTEN – JETZT STEHEN BERICHTE, DIAGNOSEN UND FREIHEITSFRAGEN IM ZENTRUM EINES BRISANTEN STREITS! Teil 1 und 2 und 3!

GEFAHREN-ALARM ODER AKTEN-IRRTUM? SCHOCK-STREIT UM THOMAS KREBS – JETZT ERSCHÜTTERN BRISANTE VORWÜRFE EINE HEIKLE PROGNOSE!

Neue Eskalation im Fall Thomas Krebs! Im Zentrum der nächsten Auseinandersetzung steht eine Behauptung, die nach Darstellung der vorliegenden Unterlagen Sprengkraft besitzt. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, ob von Krebs weiterhin eine Gefahr ausgehen soll – eine Einschätzung, die nach Darstellung der Kritik nicht nur weitreichende Folgen für die Freiheit eines Menschen haben könnte, sondern auch zum Kern eines erbitterten Streits über Berichte, Bewertungen und rechtliche Grenzen geworden ist. Der Vorwurf: Eine angeblich fortbestehende Gefährlichkeit sei dargestellt worden, obwohl die Aktenlage nach Ansicht der Gegenseite ein völlig anderes Bild zeichne. Für Beobachter wirkt der Konflikt inzwischen wie ein Kampf zwischen Prognosen und Protokollen – und mitten darin steht die Frage, was tatsächlich dokumentiert wurde und was daraus abgeleitet werden darf.

Die Kritik fällt drastisch aus. Nach der dargestellten Aktenlage sollen über einen langen Zeitraum keinerlei Aggressionen aufgetreten sein. Zudem sei von ausbleibenden Regelverstößen, verlässlichem Verhalten bei Ausgängen und positiven Rückmeldungen aus dem Alltag die Rede. Auch Hinweise auf psychotische Auffälligkeiten oder impulsives Verhalten sollen demnach fehlen. Genau diese Punkte werden nun zum Zündstoff eines neuen Streits. Kritiker werfen vor, dass eine Gefährlichkeitsprognose nicht losgelöst von der tatsächlichen Entwicklung getroffen werden dürfe. Denn wenn Berichte über Stabilität, Zuverlässigkeit und positives Verhalten vorlägen, stelle sich zwangsläufig die Frage, weshalb dennoch eine gegenteilige Einschätzung im Raum stehe. Für manche Beobachter wirkt der Konflikt inzwischen wie ein Akten-Puzzle, bei dem jede Bewertung neue Fragen aufwirft.

Besonders brisant wird die Auseinandersetzung durch die juristische Dimension. Nach den dargestellten Hinweisen auf die Rechtsprechung dürfe eine Gefahr nicht bloß abstrakt oder theoretisch angenommen werden, sondern müsse gegenwärtig und nachvollziehbar begründet sein. Zudem dürften Prognosen nicht auf bloßen Vermutungen beruhen. Genau an diesem Punkt entzündet sich jetzt der Streit: Die vorgetragene Schlussfolgerung bezeichnet die Behauptung einer fortbestehenden Gefährlichkeit als unbelegt und rechtswidrig. Damit steht erneut eine Frage im Raum, die weit über einzelne Aktenvermerke hinausgeht: Geht es hier um eine sachgerechte Bewertung – oder erschüttert ein neuer Vorwurf das Vertrauen in den gesamten Umgang mit dem Fall? Die Debatte dürfte damit noch lange nicht beendet sein.

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