AKTEN-KNALL IM FALL THOMAS KREBS! SCHWERE VORWÜRFE GEGEN GUTACHTER – JETZT WACKELT DIE GRUNDLAGE DER UNTERBRINGUNG!

Im Fall Thomas Krebs spitzt sich die Auseinandersetzung um die Fortdauer der Unterbringung dramatisch zu. Nach Darstellung der Kritiker geraten die Bewertungen des Psychotherapeuten Höfling immer stärker unter Druck. Die Vorwürfe haben es in sich: Seine Einschätzungen sollen nicht nur im Widerspruch zur Aktenlage stehen, sondern auch wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügen. Damit steht plötzlich eine Frage im Raum, die weit über den Einzelfall hinausreicht: Wie belastbar sind Gutachten, wenn sie nach Auffassung der Betroffenen auf Annahmen beruhen, die weder durch die Dokumentation noch durch aktuelle Beobachtungen ausreichend gestützt werden?

Besonders brisant ist dabei die juristische Dimension. Nach Auffassung der Kritiker seien die von Höfling vertretenen Schlussfolgerungen nicht geeignet, eine weitere Freiheitsentziehung zu rechtfertigen. Es wird geltend gemacht, dass zentrale Aussagen weder den Anforderungen der Rechtsprechung noch den Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens entsprechen würden. Zudem wird argumentiert, dass grundlegende Menschenrechte berührt seien, wenn Prognosen auf Annahmen gestützt werden, die aus Sicht der Kritiker nicht nachvollziehbar belegt werden können. Die Debatte dreht sich damit längst nicht mehr nur um medizinische Bewertungen, sondern um die Frage, ob die Voraussetzungen für eine weitere Unterbringung überhaupt noch tragfähig begründet werden können.

Die Konsequenzen dieser Vorwürfe wären enorm. Sollte sich die Kritik bestätigen, könnte die Einschätzung des Psychotherapeuten für Entscheidungen über die weitere Unterbringung ihre Bedeutung verlieren. Kritiker sprechen deshalb von einem regelrechten Akten-Beben, das die bisherige Grundlage der Fortdauerentscheidung erschüttern könnte. Im Zentrum steht der Vorwurf, dass die beanstandeten Bewertungen prognostisch nicht verwertbar seien und dadurch eine rechtswidrige Verlängerung der Unterbringung begünstigt worden sein könnte. Damit rückt der gesamte Fall erneut in den Fokus von Gerichten, Juristen und der Öffentlichkeit – und die Forderungen nach einer unabhängigen Überprüfung werden immer lauter.

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