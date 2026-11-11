AKTEN-WIRRWARR NACH AUGENKLINIK-NOTFALL! THOMAS KREBS FORDERT ANTWORTEN VON DER STAATSANWALTSCHAFT WÜRZBURG – STRAFANZEIGE GEGEN PROF. V. WEGEN VERDACHTS DER KÖRPERVERLETZUNG!

LOHR AM MAIN / WÜRZBURG – STRAFANZEIGE, MEDIZINISCHER NOTFALL UND OFFENE FRAGEN AN DIE JUSTIZ! Im Fall des im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebrachten Thomas Krebs gibt es neuen Streit um die strafrechtliche Aufarbeitung eines Vorfalls, der nach Darstellung des Betroffenen erhebliche gesundheitliche Folgen gehabt haben soll. Im Mittelpunkt steht eine Strafanzeige gegen Professor V. wegen des Verdachts der Körperverletzung gemäß § 223 Strafgesetzbuch sowie weiterer von Krebs behaupteter Rechtsverstöße. Der Betroffene wirft dem Professor vor, durch sein Verhalten am 10. April 2026 eine erhebliche gesundheitliche Schädigung verursacht zu haben. Krebs erklärt, dass er infolge des Geschehens notfallmäßig in der Augenklinik behandelt werden musste. Ob zwischen dem beanstandeten Verhalten und der gesundheitlichen Beeinträchtigung tatsächlich ein medizinisch nachweisbarer und strafrechtlich relevanter Zusammenhang besteht, ist bislang nicht unabhängig geklärt. Dennoch verlangt Krebs eine umfassende Prüfung seiner Vorwürfe. Bereits mit Schreiben vom 9. Mai 2026 erstattete er nach eigenen Angaben bei der Staatsanwaltschaft Würzburg Strafanzeige gegen Professor V., dessen Anschrift er in Kürnach angab. Dabei stellte er insbesondere den Verdacht einer Körperverletzung in den Vordergrund. Der Vorwurf ist strafrechtlich erheblich, weil das Strafgesetzbuch nicht nur körperliche Misshandlungen, sondern auch rechtswidrig verursachte Gesundheitsschädigungen erfasst. Eine strafbare Handlung setzt allerdings voraus, dass sämtliche gesetzlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und keine Rechtfertigungsgründe eingreifen. Das ist bei dem konkreten Geschehen erst noch zu prüfen. Krebs sieht nach seinen Schilderungen gerade in der gesundheitlichen Entwicklung nach dem betreffenden Vorfall einen zentralen Gesichtspunkt, der aus seiner Sicht bei der strafrechtlichen Bewertung nicht übergangen werden darf. Nachdem eine schriftliche Eingangsbestätigung und eine eindeutige Mitteilung über die Zuordnung seiner Anzeige nach seiner Darstellung ausblieben, erinnerte er die Staatsanwaltschaft mit weiterem Schreiben vom 15. Oktober 2026 an die Angelegenheit und übersandte seine ursprüngliche Strafanzeige nochmals in Kopie. Doch auch danach erhielt er nach eigenen Angaben zunächst keine schriftliche Bestätigung, aus der eindeutig hervorging, unter welchem Aktenzeichen seine persönliche Anzeige bearbeitet wurde. Am Mittwoch, dem 4. November 2026, wandte sich Krebs deshalb erneut schriftlich an die Staatsanwaltschaft Würzburg in der Ottostraße 5, 97070 Würzburg. Das Schreiben richtete er ausdrücklich an Staatsanwalt G.. Seine Forderung: eine nachvollziehbare schriftliche Bestätigung, eine eindeutige Zuordnung seiner Strafanzeige und eine erkennbare Berücksichtigung der geltend gemachten gesundheitlichen Folgen. Damit rückt neben den strafrechtlichen Vorwürfen gegen Professor V. eine weitere Frage in den Vordergrund: Wie transparent wird ein Strafanzeigeverfahren gegenüber einem Menschen geführt, der sich selbst als Geschädigten bezeichnet und Auskunft über die Bearbeitung seiner Anzeige verlangt? Für Krebs geht es dabei nach seiner Darstellung nicht um eine bloße Formalität, sondern um die Gewissheit, dass seine persönlichen Angaben vollständig erfasst und bei der rechtlichen Beurteilung berücksichtigt werden. Der Vorgang wirft damit Fragen zur Kommunikation zwischen Antragsteller, Rechtsvertretung und Strafverfolgungsbehörden auf, ohne dass aus dem bisher vorliegenden Schreiben bereits auf ein pflichtwidriges Verhalten der beteiligten Behörden geschlossen werden könnte.

TELEFONAT MIT DER STAATSANWALTSCHAFT – PLÖTZLICH TAUCHEN ZWEI AKTENZEICHEN AUF! Eine neue Wendung erhielt die Angelegenheit nach Darstellung von Thomas Krebs am Morgen des 4. November 2026. Gegen 8:30 Uhr führte er nach eigenen Angaben ein telefonisches Gespräch mit der bei der Staatsanwaltschaft Würzburg tätigen Sachbearbeiterin Frau R.. Hintergrund war seine weiterhin offene Frage, unter welchem Aktenzeichen die persönliche Strafanzeige vom Mai geführt werde und weshalb ihm dazu keine schriftliche Bestätigung vorliege. Nach seiner Schilderung sichtete die Mitarbeiterin während des Gesprächs die Aktenlage und teilte ihm mit, dass der gesamte Vorgang mit einer bereits am 7. Mai 2026 durch seine Rechtsanwältin Frau Henning erstatteten Strafanzeige zusammengeführt worden sei. Die Bearbeitung erfolge demnach unter dem Aktenzeichen 812 Js 7068/26. Damit habe Krebs erstmals im Rahmen dieses Telefonats die Information erhalten, dass seine persönliche Anzeige offenbar einem bereits bestehenden strafrechtlichen Vorgang zugeordnet worden sei. Eine eigenständige schriftliche Nachricht über diese Zusammenführung habe er bis dahin allerdings nicht erhalten. Nach seinen Angaben war ihm zwar der Schriftverkehr bekannt, den Rechtsanwältin Henning mit der Staatsanwaltschaft Würzburg und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg geführt hatte, dennoch blieb für ihn offen, ob seine eigenen Angaben zur gesundheitlichen Schädigung vollständig in die Bearbeitung eingeflossen waren. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wurde die Angelegenheit nach den Angaben des Schreibens unter dem Aktenzeichen 220 Zs 484/26 behandelt. Krebs verweist ferner ausdrücklich darauf, dass seine Rechtsanwältin mit Schreiben vom 17. Juni 2026 weitere rechtliche Schritte im Zusammenhang mit einem Klageerzwingungsverfahren eingeleitet habe. Das Klageerzwingungsverfahren nach § 172 Strafprozessordnung dient unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen dazu, eine ablehnende Entscheidung der Staatsanwaltschaft gerichtlich überprüfen zu lassen. Ob die entsprechenden Zulässigkeitsvoraussetzungen im konkreten Fall vorlagen, welche Entscheidungen bereits getroffen wurden und ob tatsächlich ein förmlicher Antrag auf gerichtliche Entscheidung anhängig ist, lässt sich aus dem vorliegenden Schreiben allein nicht feststellen. Für Krebs liegt das eigentliche Problem jedoch an anderer Stelle: Nach seiner Darstellung wurde im bisherigen Schriftverkehr zwischen seiner Rechtsanwältin, der Staatsanwaltschaft Würzburg und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg nicht ausdrücklich auf die von ihm behauptete erhebliche Gesundheitsschädigung vom 10. April 2026 eingegangen. Aus seiner Sicht betrifft dieser Punkt den Kern seiner persönlichen Strafanzeige. Denn während sich der bereits geführte Schriftverkehr mit den bekannten strafrechtlichen und verfahrensrechtlichen Fragen beschäftigt habe, sehe er die behauptete gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausreichend gewürdigt. GENAU HIER LIEGT DER BRISANTE STREITPUNKT! Eine Zusammenführung mehrerer Anzeigen kann aus organisatorischen und ermittlungstechnischen Gründen sinnvoll sein, wenn sie denselben Lebenssachverhalt betreffen. Sie bedeutet für sich genommen weder, dass einzelne Vorwürfe unterdrückt werden, noch, dass sämtliche Angaben bereits abschließend geprüft worden sind. Entscheidend ist vielmehr, ob alle für die strafrechtliche Bewertung erheblichen Tatsachen in den Ermittlungsunterlagen berücksichtigt werden. Für Krebs stellt sich deshalb die Frage, ob seine persönliche Schilderung des behaupteten Gesundheitsschadens bei der bisherigen Bearbeitung tatsächlich die aus seiner Sicht erforderliche Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Telefonat brachte ihm seiner Darstellung zufolge zwar Klarheit über die vorhandenen Aktenzeichen, aber noch keine schriftliche Antwort auf die Frage, wie seine persönliche Strafanzeige und die geschilderten gesundheitlichen Folgen verfahrensmäßig behandelt wurden. Dass eine eigenständige Anzeige mit einem bereits bestehenden Vorgang zusammengeführt wird, ist jedoch nicht schon deshalb rechtswidrig, weil dem Anzeigeerstatter keine gesonderte Aktennummer zugewiesen wurde. Ob es im konkreten Fall Versäumnisse bei der Dokumentation, Kommunikation oder Prüfung gegeben hat, muss anhand der vollständigen Ermittlungsakte und der behördlichen Entscheidungen beurteilt werden.

JETZT FORDERT KREBS SCHRIFTLICHE KLARHEIT – WERDEN DIE GESUNDHEITLICHEN FOLGEN UMFASSEND GEPRÜFT? In seinem erneuten Schreiben an Staatsanwalt G. macht Thomas Krebs deutlich, dass er sich mit einer lediglich telefonischen Information über die Zusammenführung der Strafanzeigen nicht zufriedengeben möchte. Er verlangt ausdrücklich eine schriftliche Eingangsbestätigung seiner persönlichen Strafanzeige, eine nachvollziehbare Mitteilung über die bisherige verfahrensmäßige Zuordnung und gegebenenfalls die Vergabe beziehungsweise Bekanntgabe eines zweiten, separaten Aktenzeichens. Mit diesem Wunsch verbindet er das Ziel, dass der von ihm angezeigte Verdacht einer Körperverletzung und die behauptete gesundheitliche Schädigung eigenständig erkennbar geprüft werden. Dabei ist rechtlich zwischen der Bestätigung einer Anzeige, ihrer Registrierung und der Frage zu unterscheiden, ob mehrere Anzeigen unter einem gemeinsamen Ermittlungsaktenzeichen geführt werden dürfen. Nach § 158 Strafprozessordnung ist dem Verletzten auf Antrag der Eingang seiner Strafanzeige grundsätzlich schriftlich zu bestätigen. Das Gesetz sieht vor, dass die Bestätigung eine kurze Zusammenfassung der Angaben zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten soll; unter bestimmten Voraussetzungen kann sie insbesondere zum Schutz des Untersuchungszwecks versagt werden. Ein genereller gesetzlicher Anspruch auf ein zweites oder gesondertes Aktenzeichen lässt sich daraus dagegen nicht ableiten. Ebenso wenig begründet die bloße Bitte um vorrangige Bearbeitung automatisch einen Anspruch auf eine besondere Verfahrenspriorität. Unabhängig davon bleibt die sachgerechte Prüfung aller strafrechtlich relevanten Angaben eine zentrale Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden. Im vorliegenden Fall geht es nach dem Schreiben von Krebs um ein Geschehen, das er mit einer notfallmäßigen augenärztlichen Behandlung in unmittelbaren Zusammenhang bringt. Für eine belastbare strafrechtliche Beurteilung wären insbesondere die zeitliche Abfolge, medizinische Unterlagen, mögliche Vorerkrankungen, der konkrete Ablauf der beanstandeten Handlung, etwaige Zeugen sowie die Frage nach einem nachweisbaren Ursachenzusammenhang von Bedeutung. Auch müsste geklärt werden, ob das beanstandete Verhalten überhaupt eine tatbestandsmäßige, rechtswidrige und schuldhafte Körperverletzung darstellen könnte. Die Behauptung des Anzeigeerstatters, Professor V. habe rechtswidrig gehandelt und seine Gesundheit geschädigt, ist dabei ausdrücklich als unbewiesener strafrechtlicher Vorwurf zu behandeln. Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldigten ist durch die Erstattung einer Anzeige weder festgestellt noch bewiesen. Für Professor V. gilt uneingeschränkt die Unschuldsvermutung. Ebenso wäre es unzulässig, aus der fehlenden schriftlichen Rückmeldung allein den Schluss zu ziehen, Staatsanwalt G., Frau R. oder andere Bedienstete der Justiz hätten bewusst Ermittlungen verhindert oder rechtliche Pflichten verletzt. Eine solche Feststellung lässt sich anhand der vorliegenden Informationen nicht treffen. Gleichwohl besitzt der von Krebs geschilderte Vorgang eine erhebliche verfahrensrechtliche Bedeutung: Wer eine mögliche Straftat anzeigt und sich dabei auf konkrete gesundheitliche Folgen beruft, hat ein nachvollziehbares Interesse daran, dass seine Angaben dokumentiert, seinem Vorgang zugeordnet und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geprüft werden. Die nun von Krebs verlangte schriftliche Antwort könnte deshalb entscheidend dazu beitragen, offene Fragen über die Zuordnung seiner Anzeige auszuräumen. Insbesondere wäre von Bedeutung, ob die behauptete Gesundheitsschädigung ausdrücklich Bestandteil des unter 812 Js 7068/26 geführten Verfahrens ist, ob die entsprechenden Angaben und Unterlagen in die Ermittlungsakte aufgenommen wurden und welche verfahrensrechtlichen Entscheidungen bislang zu diesem Sachverhalt ergangen sind. Ebenso bleibt offen, ob und in welchem Umfang der unter 220 Zs 484/26 dokumentierte Schriftverkehr mit der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die behaupteten gesundheitlichen Folgen bereits berücksichtigt. FÜR THOMAS KREBS IST DIE ANGELEGENHEIT DAMIT KEINESWEGS ERLEDIGT! Sein Schreiben vom 4. November 2026 dokumentiert den erneuten Versuch, eine schriftlich nachvollziehbare Klärung der Bearbeitung seiner Strafanzeige zu erreichen. Ob daraus neue Ermittlungen, eine ergänzende Prüfung oder lediglich eine Klarstellung der bisherigen Aktenführung folgen wird, ist offen. Der Redaktion liegt als Grundlage dieser Berichterstattung das wiedergegebene Schreiben von Thomas Krebs vor; eine unabhängige Bestätigung der darin geschilderten Telefoninformationen, medizinischen Ursachen oder behördlichen Verfahrensentscheidungen liegt nicht vor. Gerade deshalb bleiben die vollständigen Ermittlungsunterlagen und mögliche Stellungnahmen der beteiligten Stellen maßgeblich. DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE BLEIBT: WURDEN DIE VON THOMAS KREBS ANGEZEIGTEN GESUNDHEITLICHEN FOLGEN BEREITS UMFASSEND STRAFRECHTLICH GEPRÜFT – ODER BESTEHT HIER NOCH KLÄRUNGSBEDARF?

Quelle: Bundesministerium der Justiz – § 223 StGB, Körperverletzung

Quelle: Bundesministerium der Justiz – § 158 StPO, Strafanzeige und schriftliche Eingangsbestätigung

Quelle: Bundesministerium der Justiz – § 172 StPO, Beschwerde des Verletzten und Klageerzwingungsverfahren

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