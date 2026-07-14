ALARM IM HOCHHAUS IN KIEL!!

Killer-Beton flog aus dem Fenster: Polizei riegelt Riesen-Bunker komplett ab!

Ausnahmezustand im Morgengrauen! Hunderte schwer bewaffnete Einsatzkräfte haben das berüchtigte Mega-Hochhaus in Kiel im berüchtigten Problem-Viertel komplett abgeriegelt und stürmen den gigantischen Betonkomplex. Nichts geht mehr am Kurt-Schumacher-Platz: Das gesamte Areal ist hermetisch abgeriegelt, kein einziger Bewohner darf das riesige Gebäude verlassen, während über den Köpfen die Rotoren von Überwachungsdrohnen surren. Die Ermittler gehen mit aller Härte vor und arbeiten sich Etage für Etage durch das massive Gebäude, klopfen an etliche Türen und fordern von jedem Einzelnen einen Speicheltest, um dem feigen Täter endlich auf die Spur zu kommen.

Hintergrund des gewaltigen Aufgebots ist ein furchtbares Verbrechen, das die Beamten als versuchtes Tötungsdelikt einstufen und das die gesamte Stadt erschüttert. Vor einigen Wochen flog mitten in der Nacht ein schweres, massives Betonstück einer Gehwegplatte aus schwindelerregender Höhe gezielt auf ein vorbeifahrendes Streifenfahrzeug. Das tödliche Geschoss durchschlug die Windschutzscheibe des Polizeiwagens mit brutaler Wucht und verletzte eine junge Beamtin im Dienst so schwer, dass sie seither arbeitsunfähig ist und noch immer unter den dramatischen Folgen leidet. Da die feige Tat aus der Anonymität des riesigen Wohnblocks verübt wurde und eine ausgelobte Belohnung für entscheidende Hinweise ins Leere lief, steht nun das gesamte Hochhaus unter dringendem Tatverdacht.

Der berüchtigte Riesen-Bunker, der seit vielen Jahrzehnten die Skyline der Stadt prägt, sorgt wegen seiner maroden Bausubstanz und massiver sozialer Brennpunkte immer wieder für Angst und Schrecken. Das gigantische Gebäude, das heute einem großen Immobilienkonzern gehört, gilt als absoluter Kriminalitätsschwerpunkt, zu dem die Ordnungshüter im Dauereinsatz ausrücken müssen. Mit der heutigen Mega-Razzia wollen die Ermittler der Staatsanwaltschaft nun endlich die Mauer des Schweigens brechen, die den skrupellosen Steinwerfer bislang vor der Justiz geschützt hat.

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