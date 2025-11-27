Das albanische Küstenparadies Velipoja, das Touristen eigentlich mit seinem breiten Sandstrand, flach abfallendem Wasser und ursprünglicher Natur locken sollte, verwandelt sich nach schweren Unwettern in eine verstörende Kulisse aus angespültem Plastikmüll, zerschlissenen Tüten und Styropor-Bergen, die jeden Gedanken an Erholung zunichtemachen. Wo eben noch Urlauber barfuß über weichen Sand liefen und das Rauschen der Wellen genossen, liegt nun ein widerlicher Teppich aus Zivilisationsmüll, der mit jeder Welle weiter an Land gespült wird und den Strand in eine Mülldeponie unter freiem Himmel verwandelt. Die Bilder sind erschütternd: Einwegflaschen, verfaulte Plastiktüten und Schaumstoffreste soweit das Auge reicht, während Touristen fassungslos vor diesem Desaster stehen und sich fragen, wie aus einem versprochenen Traumziel ein solch erbärmlicher Ort des Verfalls werden konnte.​

Das eigentliche Drama offenbart sich nicht nur im Anblick des vermüllten Strandes, sondern in der kompletten Verantwortungslosigkeit und dem Versagen aller zuständigen Stellen, die sich plötzlich wegducken und mit den Schultern zucken, als ginge sie das Problem nichts an. Während sich Müllberge türmen und der Gestank die letzten verbliebenen Besucher vertreibt, ist völlig unklar, wer überhaupt für die Beseitigung zuständig sein soll, ob Gemeinde, Region, Umweltbehörden oder private Betreiber – jeder schiebt die Verantwortung von sich, verweist auf fehlende Budgets, unklare Zuständigkeiten oder schlichtweg auf Überforderung. Albanien präsentiert sich hier als Land, das zwar gern vom aufstrebenden Tourismus profitiert, aber im entscheidenden Moment kläglich versagt, wenn es darum geht, die eigene Küste vor der Vermüllung zu schützen und ein Mindestmaß an Sauberkeit und Würde zu bewahren.​

Der Müll erzählt eine bittere Geschichte von Jahrzehnten der Gleichgültigkeit, mangelnder Infrastruktur und einem System, das Abfallentsorgung und Umweltschutz offenbar als lästige Nebensache abtut, während gleichzeitig neue Hotels gebaut und Werbekampagnen für Touristen gestartet werden. Flüsse und Bäche transportieren seit Jahren tonnenweise Plastik, Verpackungen und Haushaltsmüll ins Meer, das bei jedem Unwetter die gesamte Fracht zurück an den Strand spuckt und damit die Versäumnisse einer ganzen Gesellschaft sichtbar macht. Zurück bleibt ein Velipoja, das seinen Ruf als Urlaubsparadies verloren hat und stattdessen zum Mahnmal für verpasste Chancen, korrupte Strukturen und die grausame Erkenntnis wird, dass in manchen Regionen Profit wichtiger ist als Nachhaltigkeit – und dass am Ende die Natur und die Menschen den Preis dafür zahlen, während die Verantwortlichen sich längst aus dem Staub gemacht haben.