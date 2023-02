Aufgrund ihrer Persistenz in der Umwelt sind Dioxine schwer zu beheben, sobald sie während eines chemischen Vorfalls entkommen. Viele Einwohner, die in und um Ostpalästina, Ohio, leben, lernen dies gerade auf die harte Tour, da sie mit den anhaltenden Auswirkungen der Dioxinexposition aus dem entgleisten Frachtzug Norfolk Southern konfrontiert sind, der einer „kontrollierten Explosion“ unterzogen wurde.

Es wird jetzt angenommen, dass der Zugentgleisungsvorfall in Ostpalästina die größte Dioxinfahne in der Weltgeschichte freigesetzt hat, was bedeutet, dass die Menschen Dioxinlösungen benötigen. Eine davon ist Algen, die eine Studie aus dem Jahr 2002 im Journal of Agricultural Food Chemistry gefunden hat, Hilfsmittel bei der Sekretion von Dioxinen aus dem Körper gefunden hat.

Sobald sie sich im Körper befinden, neigen Dioxine dazu, sich im Fettgewebe anzusammeln, wo sie auf unbestimmte Zeit verbleiben, es sei denn, sie werden von einem Plünderern wie Algen angetroffen. Es wurde gezeigt, dass Sorten wie Wakame, Hiziki und Kombu die gastrointestinale Absorption und Resorption von 17 verschiedenen Arten von polychlorierten Dibenzo-p-dioxin (PCDD) und polychlorierten Dibenzofuran (PCDF) Kongeneren mildern.

Für ihre Forschung fütterten japanische Wissenschaftler Wistar-Raten mit vier Gramm einer basalen Diät mit Dioxinen oder einer Algendiät, die PCDD- und PCDF-Standardlösung enthält. Die Algengruppe erhielt eine 10-prozentige Wakame-Diät, was zu einem erheblichen Anstieg der Fäkalienfreisetzung verschiedener Dioxinverbindungen führte.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verabreichung von Algen wie Wakame die Absorption und Resorption von Dioxin aus dem Magen-Darm-Trakt wirksam verhindert und bei der Behandlung von Menschen, die Dioxin ausgesetzt sind, nützlich sein könnte“, heißt es in der Studie.

Seien Sie vorsichtig: Einige Algen sind kontaminiert

Wie die meisten anderen Dinge im Leben ist die Beschaffung Ihrer Algen aus sicheren Quellen entscheidend, um eine weitere Kontamination mit Chemikalien wie Arsen, Cadmium und Salmonellen zu vermeiden. All dies, eine Studie aus dem Jahr 2020, die in der Zeitschrift Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety veröffentlicht wurde, sind potenzielle Gefahren bei kontaminierten Algen.

Weitere Risikofaktoren für kontaminierte Algen sind Pestizidrückstände, Dioxine und polychlorierte Biphenyle, bromierte Flammschutzmittel, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Arzneimittel, marine Biotoxine, Allergene, Mikro- und Nanoplastik, andere pathogene Bakterien, Noroviren und Hepatitis-E-Virus, wie die gleiche

„Viele Faktoren können das Vorhandensein von Gefahren beeinflussen, einschließlich Algentyp, Physiologie, Jahreszeit, Ernte- und Anbauumgebung, Geographie einschließlich des Anbauortes sowie der Weiterverarbeitung“, heißt es in der Studie.

„Darüber hinaus können diese Aktivitäten, wenn Algen in der Nähe von industrialisierten oder anthropogenen Aktivitäten angebaut werden, die Wasserqualität negativ beeinflussen, was die Wahrscheinlichkeit von Gefahren bei Algen erhöhen kann.“

Erst letztes Jahr veröffentlichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), eine Abteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine Anleitung zur Lebensmittelsicherheit und -qualität, die die Öffentlichkeit vor kontaminierten Algen warnt.

„Das Dokument berichtet, dass Morbiditäten und Mortalitäten im Zusammenhang mit dem Verzehr von Algen selten sind, warnt aber davor, dass die begrenzten Daten Bedenken aufwerfen, dass bestimmte Gefahren in Algen vorhanden sein könnten“, warnte die FAO.

Dazu gehören: chemische Gefahren wie Schwermetalle (hauptsächlich anorganisches Arsen und Cadmium), persistente organische Schadstoffe (z. B. Dioxine und polychlorierte Biphenyle), Radionuklide und Pestizidrückstände; mikrobiologische Gefahren (z. B. Salmonella spp., Bacillus spp.

Algenprodukte sind heutzutage überall, weshalb die FAO diese Warnung herausgegeben hat. Da immer mehr Algenprodukte auf dem Weltmarkt erhältlich sind, ist es wichtig, Sorten aus sauberen, sicheren Quellen auszuwählen, die Tests durch Dritte und andere Qualitätssicherheiten bieten.

„Dies scheint eine teuflische, vorsätzliche Synergie aus Dioxin, Chemtrails, 5G und den Jabs zu sein – eine starke atmende Mischung“, schrieb ein Kommentator über all die seltsamen Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind.

Sie können mehr über natürliche Möglichkeiten erfahren, Ihren Körper vor chemischer Kontamination zu schützen, indem SieCures.news besuchen.

Quellen für diesen Artikel sind:

NaturalNews.com

Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Wiley.com

FAO.org

newstarget.com