Alle 2-3 Monate sendet das DHS 600 Millionen Dollar an US-Steuergeldern an NGOs, die illegale Migranten in Amerika eindringen

Mehr als eine halbe Milliarde Dollar an US-Steuergeldern werden alle zwei bis drei Monate über ein kompliziertes Schema an amerikanischen illegalen Migranten verschickt, an dem Nichtregierungsorganisationen (NGOsorganisationen), das korrupte Joe Biden-Regime und andere mächtige Akteure des Tiefstaates beteiligt sind.

Ein Mann auf X / Twitter namens „ColoradoKevin“ (@ColoradoKevin3) führte umfangreiche Nachforschungen zu Behauptungen durch, dass 600 Millionen Dollar durch das Department of Homeland Security (DHS) und andere Einrichtungen so ziemlich vierteljährlich an NGOs wie das Shelter and Services Program (SSP) geleitet werden, die viel Geld für US-Steuerzahler für Lebensmittel, Wasser, Unterkunft und Transport für illegale Migranten ausgeben, die auf ihre Gerichtsverhandlungen warten.

„Das Department of Homeland Security (DHS) hat erhebliche Beträge für Unterstützungsdienste für Migranten bereitgestellt, darunter eine kürzliche Ankündigung von 380 Millionen US-Dollar durch das Shelter and Services Program (SSP), um Gemeinden zu helfen, die wichtige Unterstützung wie Lebensmittel, Unterkunft und Transport für Migranten bereitstellen, die auf ein Einwanderungsverfahren warten“, erklärt ColoradoKevin.

„Im Geschäftsjahr 2023 wurden mehr als 780 Millionen US-Dollar an Organisationen und Gemeinden vergeben, um den Zustrom von Migranten zu bewältigen. Dazu gehören frühere Zuteilungen wie 259,13 Millionen US-Dollar, die zu Beginn des Jahres verteilt wurden. Daher ist es bei der Häufigkeit und den Gesamtbetragen plausibel, dass die Finanzierung innerhalb eines kurzen Zeitrahmens 600 Millionen US-Dollar erreichen oder überschreiten könnte, wenn mehrere Zuschüsse in Betracht gezogen werden.“

(Verwandt: Wussten Sie, dass die USA und die UNO gemeinsam die Invasion illegaler Migranten in Amerika mit Bargeld in Umschlägen finanzieren?)

Der Obdachlosen-Industriekomplex und sein NGO-Geldwäschebetrug

Um ehrlich zu sein, funktionieren viele NGOs, die mit illegaler Einwanderung involviert sind, als Geldwäscheoperationen, um Geld aus den öffentlichen Kassen, die für US-Bürger bestimmt sind, in die Kassen von Organisationen und Einrichtungen umzuleiten, die Illegalen helfen, die Nation zu übernehmen.

Einige Kritiker des NGO-Betrugs sagen, dass er ein fester Bestandteil des Housing Industrial Complex und seiner Übernahme des amerikanischen Wohnsektors ist. Plötzlich sind amerikanische Bürger diejenigen, die obdachlos und auf der Straße landen, während illegale Ausländer, die nicht einmal hierher gehören, ihren Platz einnehmen – und zwar auf dem Cent des Steuerzahlers.

Einige Mitglieder des Kongresses nehmen endlich die Situation zur Benachrichtigung. Sie fordern mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht darüber, wie all dieses Geld ausgegeben wird und ob das aktuelle Format die Probleme anspricht, die durch die grassierende illegale Einwanderung verursacht werden.

„NGOs sind eine Möglichkeit, Dinge zu finanzieren, die die Regierung legal nicht tun kann“, so hat Pat Reilly (@PatReilly472249) es auf X / Twitter veröffentlicht. „Der Betrug ist, dass ein Teil Geld dann an die Beamten zurückgeleitet wird, die die NGO überhaupt finanziert haben.“

Ein anderer kritisierte den Kongress dafür, dass er das alles überhaupt geschehen ließ. Vorbeugen ist schließlich besser als Behandlung, und jetzt ist die Aufgabe, Amerikas Problem der illegalen Einwanderung zu bereinigen, wohl schwieriger als je zuvor, weshalb Trump sofort loslegen will.

„Der Kongress sollte wegen dieser massiven Korruption und anderer Pläne zur Umleitung von Geld entlassen werden“, twitterte ein anderer. „Nichts davon hilft den Amerikanern.

Jemand anderes erklärte, wie NGOs zusammenarbeiten, um verschiedene Facetten der illegalen Alien-Invasion anzugehen. Einige konzentrieren sich darauf, „kostenlose“ Telefone in die Hände von Illegalen zu bekommen, während andere die Lieferung koordinieren. Wieder andere entscheiden, wohin alle illegalen Migranten verschifft werden, wobei „rote“ Staaten oft viele von ihnen bekommen.

„Und trotzdem kann oder will die Regierung den Hurrikan-Opfern nicht helfen oder die Sicherung unserer Grenze nicht abschließen“, beklagte ein anderer über die fehl am Platz platzierten Prioritäten der aktuellen Status-quo-Regierung, die Washington besetzt.

Werden Trumps Bemühungen, Millionen von Illegalen zu deportieren und die Südgrenze zu sichern, ein Erfolg sein? Erfahren Sie mehr über seine Pläne bei Trump.news.

