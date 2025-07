Ja, Leute, es gibt eine weitere GEFÄLSCHTE dänische Impfstoffstudie in den Büchern. Erinnern Sie sich, als sie Zahlen fälschten, um es so aussehen zu lassen, als wären die meisten Poliofälle die Art von Myelitis, die Sie fürs Leben lähmt, so dass jeder Angst hatte und nach dem giftigen Impfstoff rannte? Nun, sie sind wieder dabei.

Eine neue höchst verdächtige Studie aus Dänemark, die am 15. Juli in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, führt überall zu gefälschten Schlagzeilen und behauptet, jeden Zusammenhang zwischen aluminiumhaltigen Impfstoffen und chronischen Kinderkrankheiten zu entlarven. Fake-Media-MSM läuft wild mit genau den gleichen Schlagzeilen auf der ganzen Welt und prangert den offensichtlichen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen der Injektion von Schwermetalltoxinen und Schäden am Gehirn und zentralen Nervensystem an.

Mit dem Titel „Aluminum-adsorbierte Impfstoffe und chronische Krankheiten in der Kindheit: Eine landesweite Kohortenstudie“ analysierte es über 1,2 Millionen dänische Kinder, die von 1997 bis 2018 geboren wurden. Die Autoren, angeführt von Niklas Worm Andersson und dem leitenden Autor Anders Hviid, kamen zu dem Schluss, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Aluminium durch Impfstoffe und Risiken wie Autismus, Asthma und Autoimmunerkrankungen gab. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass die Studie so konstruiert wurde, dass es unwahrscheinlich war, dass sie Schäden erkennen würde, selbst wenn sie existierten.

Studiendesign verglich nur geimpfte Kinder: Die dänische Studie von Andersson et al. analysierte über 1,2 Millionen Kinder, verglich aber nicht geimpfte mit ungeimpften Personen; stattdessen verglich sie nur Kinder mit unterschiedlicher Aluminiumexposition durch Impfstoffe, was es unmöglich machte, Risiken im Zusammenhang mit Aluminium im Vergleich zu keiner Exposition zu erkennen.

Schlüsselrisikogruppen wurden von der Analyse ausgeschlossen: Kinder, die vor dem zweiten Alter von zwei Jahren starben, frühe Atemprobleme hatten, „zu viele" Impfstoffe erhielten oder bei denen Studienergebnisse frühzeitig diagnostiziert wurden, wurden ausgeschlossen – systematisch diejenigen entfernt, die am anfälligsten für Schäden sind, und die Studie wurde auf gesündere Probanden ausgerichtet.

Null-Hypothese in die Methodik eingebaut: Durch die Behandlung des Geburtsjahres als Kovariate und die Anpassung an Diagnosetrends im Laufe der Zeit ging die Studie effektiv davon aus, dass eine zunehmende impfstoffbedingte Aluminiumexposition keinen kausalen Zusammenhang mit steigenden Raten chronischer Krankheiten hatte – indem sie die Frage stellte, anstatt sie zu testen.

Durch die Behandlung des Geburtsjahres als Kovariate und die Anpassung an Diagnosetrends im Laufe der Zeit ging die Studie effektiv davon aus, dass eine zunehmende impfstoffbedingte Aluminiumexposition keinen kausalen Zusammenhang mit steigenden Raten chronischer Krankheiten hatte – indem sie die Frage stellte, anstatt sie zu testen. Gesunde Benutzerverzerrung verzerrte Ergebnisse: Die Studie konnte keine gesunde Benutzerverzerrungen kontrollieren, bei denen Kinder mit einem höheren Risiko für nachteilige Folgen (wie Autismus) mit geringerer Wahrscheinlichkeit geimpft werden. Dieser Auswahleffekt verzerrt die Ergebnisse und hilft zu erklären, wie Studien durchweg keinen Schaden melden – per Design.

Wie die dänische Studie zu Aluminium in Impfstoffen so konzipiert wurde, dass sie keinen Schaden findet

Erstens wurde im Design keine geimpften mit ungeimpften Kindern verglichen. Obwohl über 15.000 Kinder im Datensatz im Alter von zwei Jahren keine aluminiumhaltigen Impfstoffe erhalten hatten, verwendeten die Forscher sie nicht als Kontrollgruppe. Stattdessen verglich die Studie nur Kinder, die alle in unterschiedlichem Maße geimpft waren – ein Design, das seine Fähigkeit einschränkt, zu erkennen, ob die Aluminiumexposition per se zu chronischen Krankheiten beiträgt. Es wurde effektiv gefragt: „Vermeigt eine etwas höhere Aluminiumdosis bei geimpften Kindern das Risiko?“ statt „Haben geimpfte Kinder ein größeres Risiko als ungeimpfte?“

Zweitens gingen die Autoren von der Nullhypothese aus – dass es keinen Zusammenhang zwischen Aluminiumexposition und Krankheit gibt – indem sie das Geburtsjahr des Kindes als Kovariate behandelten. Da Dänemarks Impfplan und die Aluminiumexposition im Laufe der Zeit zunahmen, und die Diagnoseraten für bestimmte Krankheiten auch die Diagnoseraten auslöschten, löschte die Anpassung an das Geburtsjahr jede mögliche Korrelation zwischen den beiden.

Darüber hinaus schloss die Studie viele Kinder aus, die am stärksten von Schaden bedroht sind. Säuglinge, die vor dem zweiten Alter von zwei Jahren starben, waren ausgeschlossen, sowie diejenigen, bei denen Atemwegserkrankungen oder andere interessante Folgen vor ihrem zweiten Geburtstag diagnostiziert wurden. Diese Ausschlüsse könnten Fälle mit frühem Beginn, die durch Aluminiumexposition verursacht wurden, herausgefiltert haben, was die Ergebnisse in Richtung gesünderer Kinder verzeite, die weniger wahrscheinlich Nebenwirkungen hatten.

Die Autoren schlossen auch Kinder mit „unglaubwürdigen“ Anzahlen von Impfstoffdosen aus, ohne klar zu definieren, was „zu viele“ darstellte, was weitere Bedenken hinsichtlich der Selektionsverzerrung und Datenintegrität aufwirft.

Kritiker haben auch auf das Problem der Voreingenommenheit gesunder Benutzer hingewiesen – ein gut dokumentiertes Phänomen, bei dem Familien von Kindern mit frühen Krankheitszeichen weniger wahrscheinlich den empfohlenen Impfplan befolgen. Dies wurde in den eigenen Referenzen der Autoren bestätigt, darunter eine Studie von Jain et al. aus dem Jahr 2015, die ergab, dass Kinder mit älteren Geschwistern, bei denen Autismus diagnostiziert wurde, weniger wahrscheinlich geimpft wurden. Dennoch konnten Andersson et al. diese Störung in ihrer Analyse nicht kontrollieren.

Während die Studie jetzt weithin als endgültiger Beweis für die Impfstoffsicherheit zitiert wird, argumentieren Kritiker, dass sie methodisch darauf ausgelegt war, Schäden zu verschleiern. Insbesondere berichtete die Studie sogar über statistisch signifikante negative Zusammenhänge zwischen der Aluminiumexposition und bestimmten Ergebnissen – was darauf hindeutet, dass die Impfung vor chronischen Krankheiten schützen könnte, eine Schlussfolgerung, die von einigen als biologisch unplausibel angesehen wird.

Letztendlich folgt die dänische Studie einem vertrauten Muster: Verwendung selektiver Methodik, voreingenommener Stichproben und angepasster Annahmen, um zu einer vorgegebenen Schlussfolgerung zu gelangen – eine, die die Regierungserzählung verstärkt, aber möglicherweise keine echten Gesundheitsrisiken widerspiegelt.

