Am Chaos beim Verbrenner-Aus ist die EU selbst Schuld

Das drohende Veto hat die EU-Kommission sich selbst zuzuschreiben. Sie hatte den Auftrag, einen Vorschlag für eine Sonderregelung für mit E-Fuels betankte Autos vorzulegen, ist diesen aber schuldig geblieben. Die FDP hingegen hat stets auf Technologieoffenheit gepocht. Es ist unverständlich, dass sich die Befürworter des restriktiven Verbots so dagegen wehren. Wenn E-Fuels auch auf lange Sicht so teuer und ineffizient bleiben, dass sich ihr Einsatz im Fahrzeugbereich nur in Nischen lohnt, wird der Markt die Sache schon regeln. Dann wird diese Technik im breiten Massengeschäft keine Chance haben.