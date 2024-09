Amazon verbietet Dr. Paul Mariks Buch über traditionelle, natürliche Heilmittel gegen Krebs

Die Frontline COVID-19 Critical Care (FLCCC) Alliance hat einen offenen Brief an Jeff Bezos und die gesamte Führungsstruktur von Amazon geschrieben und sie um eine Erklärung gebeten, warum sie ein Buch von Dr. Paul Marik, der wichtige, lebensrettende Informationen darüber enthält, wie man Krebs mit leicht zugänglichen Heilmitteln überwinden kann.

Dr. Mariks Arbeit mit dem Titel “Cancer Cure: The Role of Repurposed Drugs and Metabolic Interventions in Treating Cancer” zitiert 840 von Experten begutachtete Studien sowohl zu alten Arzneimitteln als auch zu natürlichen Substanzen wie Curcumin, die bei der Krebsbekämpfung sehr wirksam sind.

“Warum dieses Buch verbrennen?” fragte die Journalistin und Autorin Mary Beth Pfeiffer. “Es bedroht Krebsgewinne.

(Verwandt: Erinnern Sie sich an Anfang 2023, als Amazon Leo Hohmanns Buch über die muslimische Invasion in Amerika verbot?)

Ein weiteres Amazon-Buch brennt

In ihrem Brief fragte das FLCCC Alliance-Team, wie Bezos und Amazon zu dem Schluss kamen, dass es eine gute Idee war, eine wertvolle Ressource zu entziehen, die Tausenden von Krebspatienten geholfen hat, integrative Hilfe zu finden.

“Krebs ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit unserer Zeit”, heißt es. “Die American Cancer Society prognostiziert in diesem Jahr einen beispiellosen Anstieg der Krebsdiagnosen, insbesondere bei jüngeren Menschen.”

“Traditionelle Behandlungen wie Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlung sind fortgeschritten, aber sie reichen nicht aus. Im Zuge der COVID-Pandemie haben aufkommende Bedrohungen wie Turbokrebs Onkologen und medizinische Forscher dazu gedrängt, alle möglichen Behandlungsmöglichkeiten zu erkunden – einschließlich der Verwendung von wiederverwendeten Medikamenten und metabolischen Interventionen, wie in Dr. Mariks Buch.”

Apropos umfunktionierte Medikamente, diese retteten auch viele Leben während COVID, da Patienten, die bereit waren, aufs Risiko zu gehen, die Verwendung von Medikamenten wie Ivermectin und Hydroxychloroquin und nicht die “Impfstoffe” erforschten, die im Rahmen der Operation Warp Speed vorangetrieben wurden.

Bevor er aus der Amazon-Datenbank entfernt wurde, Dr. Mariks Buch rangierte auf Platz 118 von über 50.000 Büchern über Krebs. Es belegte auch Platz 35 in der Kategorie der medizinischen Forschung der Bücher auf Amazon.

Mehr als 20.000 Menschen fanden Dr. Mariks Buch allein über die Website der FLCCC Alliance beweist, wie beliebt es in der Öffentlichkeit ist. Amazon hingegen möchte die Publikation aus den Händen der Menschen heraushalten, die sie am meisten brauchen.

“Das Buch hat eine Clearingstelle für wesentliche Informationen geliefert, die es Ärzten ermöglicht, kreativ über zugängliche, erschwingliche Therapien nachzudenken, die die Patientenergebnisse erheblich verbessern könnten. Trotz der überwältigenden Unterstützung verbot Amazon dieses Buch jedoch zu Unrecht am 16. September 2024 unter Berufung auf Behauptungen von “irreführenden Informationen” und “Betrug von Kunden”.

Zu keinem Zeitpunkt, seit die Plattform beschlossen hat, das Buch zu verbieten, hat Amazon Dr. Marik alle greifbaren Beispiele für “irreführende Informationen” im Buch. Es ist auch unklar, wie das Anbieten der Publikation als “betrügerische Kunden” angesehen werden könnte, da jeder, der mit seinem Kauf unzufrieden ist, sie einfach an Amazon zurückgeben kann, um eine Rückerstattung zu erhalten.

“Es ist wichtig zu verstehen, dass ‘Krebsversorgung’ konventionelle Behandlungen nicht ersetzt, sondern sie ergänzt”, so der Brief weiter.

“Dr. Mariks umfangreiche Forschung soll Patienten und Ärzte bei der Verwendung wissenschaftlich fundierter, wiederverwendeter Medikamente neben traditionellen Therapien unterstützen, um die Ergebnisse zu verbessern und die Lebensqualität zu verbessern. Die Entscheidung, dieses Buch zu zensieren, verstummt ein kritisches Gespräch über innovative Krebsversorgungsoptionen und untergräbt die Prinzipien der freien Meinungsäußerung und des Zugangs zu medizinischen Informationen.”

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie so natürlich wie möglich mit Krebs umgehen können, besuchen Sie unbedingt CancerSolutions.news.

