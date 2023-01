Amerika hat seit 2020, 300.000 übermäßige NON-COVID-Todesfälle erlitten – Lockdowns führen zum Tod!

Zwischen Februar 2020 und Ende 2022 ereigneten sich in den Vereinigten Staaten fast 300.000 zusätzliche Todesfälle, die nicht auf Covid zurückgeführt werden können, sondern auf Lockdowns und Menschen, die der Gesundheitsversorgung beraubt wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arbeiten an einem Bericht, um die Hauptursache für Nicht-Covid-Übersterblichkeit zu bestätigen, der mit Sicherheit Daten über Anstiege bei Krebs, Herzerkrankungen, Medikamentenüberdosierungen und Schusswaffenvorfällen enthält – meist verbunden mit den Lockdowns.

Dr. Coady Wing, ein Experte für Gesundheitspolitik an der Indiana University Bloomington, sagt, dass Menschen, die Pflege benötigten, aufgrund der Lockdowns daran gehindert wurden, sie zu bekommen, was dazu führte, dass sich ihre bestehenden Gesundheitszustände verschlechterten und neue Gesundheitszustände bildeten.

Im Vergleich zu Schweden, das sich bekanntlich gegen die Umsetzung von Covid-Lockdowns entschieden hat, sahen die Vereinigten Staaten einen Anstieg von Krankheiten und Todesfällen, die nicht durch Covid, sondern durch andere Faktoren verursacht wurden. In den letzten drei Jahren sind die Todesfälle in Amerika insgesamt um 14 Prozent gestiegen als in den Vorjahren.

„Es ist eine schwierige Frage zu entscheiden, wie viele Leben durch die Abschaltungen selbst gerettet wurden“, sagte Wing gegenüber theDailyMail Online. „Was wir finden, ist, dass einige der Dinge, die Menschen getan haben, um ein Covid-Risiko zu vermeiden, eines dieser Dinge darin bestand, die regelmäßige Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung zu reduzieren, und das hatte gesundheitliche Folgen.“

Erhöhte Krankheit und Tod sind eine Folge von Covid-Lockdowns

Die am ehesten wahrscheinlichsten Menschen, die die Termine ihrer Ärzte während Covid absagen, waren diejenigen, die am meisten Pflege benötigten, fand Wing heraus. Dies verschärfte ihre gesundheitlichen Probleme weiter und führte dazu, dass viele früh starben und schmerzhaften.

„Die Rückenpflege für Covid-sensible Gruppen zu schneiden, war schlecht für ihre Gesundheit“, erklärte Wing.

Seit so ziemlich dem Beginn von Covid begannen die Todesfälle durch Herzerkrankungen, Krebs und andere Nicht-Covid-Erkrankungen in die Höhe zu steigen. Und das alles führt zurück zu den Lockdowns, die schlecht für die Gesundheit sind.

Selbst nach dem Ende der Lockdowns blieben viele Gesundheitsdienstleister daran, nur Telemedizindienste anzubieten, was persönliche Arztbesuche minimierte. Auch dies könnte aufgrund des Mangels an echtem Mensch-zu-Mensch-Kontakt zu unzureichender Pflege und unsachgemäßen Diagnosen und Behandlungen beigetragen haben.

Im Jahr 2020 meldete die CDC einen Anstieg der Krebstoten um fünf Prozent. Im Jahr 2021 wurden im Durchschnitt viel später als üblich neue Krebsfälle entdeckt, was erneut auf Lockdowns als Ursache hinweist.

Eine kürzlich durchgeführte Studie des Dartmouth Institute in New Hampshire ergab auch einen 22-prozentigen Anstieg der Alzheimer-Todesfälle im ersten Jahr der Betrugsdemie. Die Todesfälle durch Herzerkrankungen stiegen 2020 ebenfalls um vier Prozent, was laut CDC „etwa fünf Jahre verlorenen Fortschritt“ im Kampf gegen den Mörder Nummer eins in Amerika darstellt.

Im Jahr 2021 stiegen auch die Todesfälle durch Drogenüberdosierung. In diesem Jahr starben ein Rekordwert von 108.000 Menschen an Drogenüberdosierungen, ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber der vorherigen Allzeithochzählung im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Plandemie.

Mit Hilfe von Dr. Engy Ziedan, ein Ökonom der Tulane University, Wing veröffentlichte auch Untersuchungen, die zeigen, dass zwischen 25 und 33 Prozent der Nicht-Covid-Todesfälle in den ersten beiden Monaten der Betrugsdemie allein durch verpasste Ernennungen verursacht wurden.

„Das liegt daran, dass die Menschen Operationen, Screenings und andere notwendige Behandlungen verpasst haben“, erklären Berichte.

Trotz seiner strengen Lockdown- und Maskenbestellungen verzeichnete Kalifornien während der gesamten Plandemie die meisten übermäßigen Todesfälle aus Nicht-Covid-Gründen – was insofern sinnvoll ist, als der Golden State der bevölkerungsreichste Staat des Landes ist.

„In Kalifornien haben Großstädte wie Los Angeles und San Francisco während der Pandemie wiederholt Maskenbestellungen, Ausgangssperren und andere Lockdown-Maßnahmen eingeführt“, erklären Berichte. „Der Goldene Staat verzeichnete 33.730, den meisten von jedem Staat mit großem Abstand.“

