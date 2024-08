Amerika: Was wir erleben, sind die klassischen Endphasen einer massiven Blasenwirtschaft, kurz bevor sie KOLLAPS

Die US-Staatsverschuldung steigt mit einer steigenden Rate – sie hat zum ersten Mal überhaupt 35 Billionen Dollar erreicht – was bedeutet, dass die Zeit, die es braucht, bis die nächste Billion auf die Rechnung gekoben wird, immer kürzer wird. Und irgendwann muss die Blase platzen.

Die Situation ist so außer Kontrolle, dass selbst die New York Times ihre Leser warnt, dass sich das Problem “schneller als viele Ökonomen vorhergesagt hatten” entwickelt.

Der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der hervorhebt, wie schnell die Staatsverschuldung im vergangenen Jahr gewachsen ist. Hier ist, was sie gefunden haben:

• 196 Milliarden Dollar an neuen Schulden pro Monat

• 6,4 Milliarden Dollar an neuen Schulden jeden Tag

• 268 Millionen Dollar an neuen Schulden pro Stunde

• 4,5 Millionen Dollar an neuen Schulden pro Minute

• 74.401 $ an neuen Schulden jede Sekunde

Ein Nachrichtenbericht beschrieb die Situation als “nationalen Selbstmord begehen”. Zukünftige Generationen werden in die immer schlimmer werdende Sklaverei verkauft, so dass die aktuellen weiterhin die Dose des finanziellen Ruins auf der Straße treten können. Wie lange kann das dauern, bevor das System einfach keine Schulden mehr tragen kann?

Obdachlosigkeit in Amerika steigt seit dem Ende von COVID jährlich um etwa 10%

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, betrug die Staatsverschuldung, als Barack Obama Anfang 2009 zum ersten Mal ins Weiße Haus kam, 10 Billionen Dollar. Dies war direkt nach dem Zusammenbruch der Wohnungs- und Aktienmärkte. Seitdem hat sich die Staatsverschuldung fast verdreifacht, mehr auf dem Weg.

Die heutigen Kinder und Enkelkinder haben keine Zukunft, auf die sie sich freuen können, solange die Situation so bleibt, wie sie ist. Die Inflation wird weiter steigen, während die Lebensqualität sinkt. Die meisten von ihnen werden gezwungen sein, härter und länger zu arbeiten, nur um kaum durchzukommen, wobei die überwiegende Mehrheit nie eine Chance hat, ein Haus zu besitzen – und nicht einmal an den Ruhestand denkt.

“Leider haben wir einen Punkt erreicht, an dem sich die wirtschaftlichen Bedingungen stetig verschlechtern, obwohl unsere Regierung weiterhin Berge neuer Schulden anhäuft”, warnt The Most Important News.

Seit dem Ende der “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) sind die Obdachlosigkeit im ganzen Land in die Luft geschollt. Das Department of Housing and Urban Development (HUD) sagt, dass die Rate der Obdachlosigkeit jährlich um etwa 10 Prozent steigt.

“Bis Ende 2023 erreichten die USA ihr höchstes gemeldetes Niveau in der Geschichte, seit sie 2007 mit der Verfolgung begonnen haben”, gab HUD in einem Bericht zu.

New Hampshire und New Mexico verzeichneten den größten Anstieg der Obdachlosigkeit in den letzten Jahren mit 52 Prozent bzw. 50 Prozent. An dritter Stelle steht New York, das einen Anstieg der Obdachlosigkeit um 39 Prozent verzeichnet hat.

Armut und Hunger sind auch in den USA auf dem Vormarsch. Im Jahr 2023 lebten mehr als 12 Prozent des Landes unter der Armutsgrenze, wobei 13 Prozent darauf hindeuteten, dass ihnen die für das Essen erforderliche Finanzierung fehlte.

“Mehr Menschen werden zum ersten Mal obdachlos”, sagte Ann Oliva, CEO der National Alliance to End Homelessness. “Sie haben keinen Ort, an den sie gehen können, also landen sie auf der Straße”.

Es gibt jetzt sechs große US-Städte, in denen man 200.000 Dollar pro Jahr verdienen müsste, nur um einen normalen bürgerlichen Lebensstil zu führen. Zu diesen Städten gehören Boston, Denver, San Diego, San Francisco, Seattle und Washington, D.C.

“Natürlich werden unsere langfristigen Probleme schnell zu unseren kurzfristigen Problemen”, warnt The Most Important News. “Das gesamte System krampft mit Zittern, und unsere Blasenwirtschaft bewegt sich langsam aber sicher auf ein Datum mit Vergessenheit zu.”

