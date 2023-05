Amerikas Top 20 gemeinnützige Krankenhäuser erhielten über 23 Milliarden Dollar an COVID-19-Zahlungen (während Millionen von Menschen getötet oder verletzt wurden)

Die Bundesregierung hat mehr als 23 Milliarden Dollar an von den Steuerzahlern finanzierter Wuhan-Coronavirus-Hilfe (COVID-19) an die 20 besten gemeinnützigen Krankenhäuser des Landes ausgezahlt.

Dies geht aus einem Bericht hervor, der von Open The Books, einer in Illinois ansässigen gemeinnützigen Forschungsorganisation, zusammengestellt wurde, die Ausgaben aller Regierungsebenen in den Vereinigten Staaten sammelt und veröffentlicht. (Related: Amerika gab 11 Billionen Dollar für COVID-19 aus, aber fast NICHTS für die Entschädigung der durch die Impfstoffe Verletzten.)

Dem Bericht zufolge stiegen die 20 größten gemeinnützigen Krankenhäuser des Landes von 200,6 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 324,3 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Dies entspricht einem Anstieg des kollektiven Nettovermögens um 62 Prozent. Darüber hinaus stiegen von 2018 bis 2021 auch die Gesamtgewinne und Einnahmen dieser 20 Krankenhäuser.

Der größte Empfänger von COVID-19-Mitteln durch den Bund ist CommonSpirit Health, ehemals Dignity Health bis Anfang 2019, mit Sitz in San Francisco. Allein dieses Krankenhaus erhielt 3,6 Milliarden Dollar. Sein Nettovermögen stieg von 8,4 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 21,9 Milliarden Dollar bis Ende 2021, und seine CEO-Vergütung stieg auch auf 17,4 Millionen Dollar bis Ende dieses Jahres.

Ohne zu nennen, welche Institutionen, stellte Open The Books fest, dass nur zwei Anbieter begonnen haben, die Regierung für die COVID-19-Hilfe, die sie erhalten haben, zurückzuzahlen. Diese beiden Institutionen haben die Regierung nur teilweise zurückgezahlt.

Trotz dieser massiven, von den Steuerzahlern finanzierten Investitionen in diese gemeinnützigen Krankenhäuser ging die allgemeine Gesundheit der Amerikaner tatsächlich zurück.

“Die amerikanische Lebenserwartung in diesem Zeitraum sank um erstaunliche 2,5 Jahre stark … während sich die “vergleichbaren Länderdurchschnitte” von einem COVID-bedingten Rückgang im Jahr 2021 erholten, sanken die Lebenserwartung der Vereinigten Staaten weiter”, so der Bericht.

Darüber hinaus beklagte Open The Books die Tatsache, dass die Gesundheitskosten immer noch astronomisch hoch sind, wobei die durchschnittliche amerikanische Familie im Jahr 2022 22.463 Dollar an Krankenversicherungsprämien ausgibt, während sie die Ausgaben für Kosten aus eigener Tasche wie Zuzahlungen und Selbstbehalte nicht berücksichtigt.

Gemeinnützige Krankenhäuser verdienen Milliarden und investieren nicht in Gemeinden

Ein weiterer Bericht, der die Finanzen von 1.773 gemeinnützigen Krankenhäusern in den USA untersucht, stellt fest, dass mehr als drei Viertel ihre Einnahmen trotz der Millionen oder Milliarden, die sie in Form von Steuererleichterungen an Kosten einsparen, nicht wesentlich in die Gemeinden reinvestieren, die sie bedienen.

Dies ist laut dem Lown Institute, einem in Massachusetts ansässigen Think Tank, der über 1.350 gemeinnützige Krankenhäuser mit “fair Share”-Defizits identifiziert hat. Das bedeutet, dass der Wert ihrer Gemeinschaftsinvestitionen nicht dem Wert ihrer Steuererleichterungen entspricht.

Die kombinierten Defizite dieser gemeinnützigen Krankenhäuser beliefen sich im Jahr 2020 – dem ersten Jahr der COVID-19-Pandemie – auf insgesamt 14,2 Milliarden Dollar. Das Lown Institute stellte fest, dass dieses Defizit ausgereicht hätte, um 18 Millionen der rund 100 Millionen Amerikaner mit einer medizinischen Schuld von dem, was sie schulden, vollständig zu entlasten oder 600 ländliche Krankenhäuser offen zu halten, die von der Schließung bedroht sind.

“Die Amerikaner brauchen dringend Krankenhäuser, um ihre Milliarden an Steuererleichterungen wie beabsichtigt zu verwenden … um die Gesundheit zu fördern und gleichzeitig die Probleme der medizinischen Schulden und des Zugangs zur Versorgung zu lindern”, sagte der Präsident des Lown Institute, Dr. Vikas Saini. “Dies sind gemeinnützige Organisationen, und sie sollten bessere Arbeit leisten, um soziale Verantwortung über Rentabilität zu stellen”.

Zwei der Krankenhäuser in der Liste der größten Straftäter des Lown Institute waren auch einige der größten Empfänger von Bundes-COVID-19-Hilfe.

Das Northwestern Memorial Hospital hatte ein faires Aktiendefizit von über 97 Millionen Dollar. Das Muttergesundheitsnetzwerk, Northwestern Medicine, erhielt 419 Millionen Dollar an COVID-19-Hilfe des Bundes, von denen über 18 Millionen Dollar direkt an das Northwestern Memorial gingen.

Das Indiana University Health University Hospital hatte ein faires Aktiendefizit von 136 Millionen Dollar. Sein Muttergesundheitsnetzwerk, IU Health, erhielt 726 Millionen Dollar an Bundes-COVID-19-Hilfe, wobei rund 135 Millionen Dollar direkt an das Universitätskrankenhaus gingen.

Der mit Abweichende größte Täter ist UPMC Presbyterian Shadyside, das ein faires Aktiendefizit von 246 Millionen Dollar hatte. Sein Muttergesundheitsnetzwerk, die UPMC-University of Pittsburgh Medical Center Group, erhielt 1,4 Milliarden Dollar an COVID-19-Hilfe des Bundes, wobei über 56 Millionen Dollar direkt nach Shadyside gingen.

Im Austausch für die Befreiung von der Zahlung der meisten Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern sollen gemeinnützige Krankenhäuser den Gemeinden, die sie anbieten, kostenlose oder ermäßigte Gesundheits- und medizinische Outreach-Programme wie Drogenmissbrauchsbehandlungsprogramme und Programme zur Unterstützung erschwinglichen Wohnraums und des Zugangs zu gesunden Lebensmitteln zur Verfügung stellen.

Erfahren Sie mehr über den Zustand der amerikanischen Gesundheitsversorgung und der Gesundheitssysteme unter HealthCoverage.news.

Sehen Sie sich diese Episode von “The Truth Expedition” an, in der die tödlichen Krankenhausprotokolle diskutiert werden, die dazu führen, dass mehr Menschen COVID-19 erliegen.

Dieses Video stammt vom Kanal The Truth Expedition auf Brighteon.com.

