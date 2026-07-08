Amok-Alarm am Gymnasium! Täter stürmte mit Messer und Pistole in die Schule – Schülerinnen schwer verletzt, Entsetzen in Schongau

Während eines ganz normalen Schultages verwandelte sich die friedliche Atmosphäre am Welfen-Gymnasium in Schongau plötzlich in ein Szenario des Grauens und der Angst. Der Amok-Alarm ertönte und alarmierte sofort alle verfügbaren Polizeieinheiten, die mit voller Kraft zur Schule südwestlich von München ausrückten, um das Geschehen unter Kontrolle zu bringen und weitere Gefahren abzuwenden. Ein jugendlicher Täter hatte die Einrichtung betreten und griff dort sowie im unmittelbaren Umfeld junge Schülerinnen mit einem Messer an, wodurch sie schwere Stichverletzungen erlitten. Trotz der dramatischen Verletzungen besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr für die betroffenen Mädchen, doch die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar und werden intensiv untersucht. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass ein Amok-Verdacht keinesfalls ausgeschlossen werden kann, was die Ernsthaftigkeit der Lage unterstreicht und die Öffentlichkeit in Alarmbereitschaft versetzte. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten das gesamte Areal ab, während das Entsetzen unter Schülern, Lehrern und allen Anwesenden greifbar war und viele in Panik gerieten. Das dramatische Geschehen spielte sich teils direkt auf dem Schulgelände und teils in der nahen Umgebung ab, was die Angst und die Unsicherheit in der gesamten Region nur noch verstärkte. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte verhinderte möglicherweise Schlimmeres in diesem Moment des Schreckens, doch der Schock sitzt tief bei allen Beteiligten und wird die Gemeinde noch lange beschäftigen. Schüler und Lehrer mussten in Deckung gehen, während die Sirenen der herbeieilenden Einsatzfahrzeuge die Luft erfüllten und die Nachricht vom Vorfall sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Eltern begannen bereits zu telefonieren und zu den Schulen zu eilen, in der Hoffnung auf gute Nachrichten über ihre Kinder, während Lehrer heldenhaft versuchten, die Klassenräume zu sichern und die Kleinen zu beruhigen.

Der mutmaßliche Angreifer, ein jugendlicher Verdächtiger, war nach der Tat zunächst auf der Flucht und versuchte, sich der Verantwortung zu entziehen, konnte aber wenig später in der Nähe einer Sporthalle festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen war er mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet, und beide Waffen konnten von den Ermittlern sichergestellt werden, was die Gefahr, die von ihm ausging, deutlich macht. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war der junge Mann bereits früher psychiatrisch behandelt worden und besitzt die kroatische Staatsbürgerschaft. Er lebte zuletzt bei seinen Eltern in der Region und war dort bekannt. Die Polizei Oberbayern Süd teilte mit, dass man derzeit von einem allein handelnden Täter ausgeht und keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte vorliegen, was die Ermittlungen etwas erleichtert. Die Ermittler prüfen nun genau, ob der Verdächtige ein aktueller oder ehemaliger Schüler des betroffenen Gymnasiums ist, um mögliche Motive besser zu verstehen. Während der intensiven Fahndung nach dem Flüchtigen kam ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz, um das Gebiet aus der Luft zu überwachen und den Täter schnell ausfindig zu machen. Diese Maßnahmen zeigen, wie ernst die Behörden die Bedrohung nahmen und mit allen verfügbaren Mitteln versuchten, die Öffentlichkeit zu schützen und den Täter zur Strecke zu bringen. Die Festnahme unter dramatischen Bedingungen war ein Erfolg der koordinierten Suche, und nun liegt der Fokus auf der Aufklärung aller Umstände. Die forensische Untersuchung der sichergestellten Waffen wird in den kommenden Tagen weitere wichtige Hinweise liefern, während die psychiatrische Vorgeschichte des Verdächtigen Fragen aufwirft, die dringend beantwortet werden müssen.

Die Reaktion der Behörden und Rettungskräfte war umfassend und schnell, um die Folgen des Vorfalls so gering wie möglich zu halten. Zunächst hieß es aus Sicherheitskreisen, es habe mehrere Verletzte gegeben, doch die Polizei bestätigte letztlich schwer verletzte Mädchen, die umgehend medizinisch versorgt wurden. Nach Angaben der ADAC-Luftrettung waren mehrere Hubschrauber im Einsatz, und einer davon transportierte bereits Verletzte in eine Klinik, um eine bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten und Leben zu retten. Die Beamten riefen die Bevölkerung eindringlich auf, das betroffene Areal zu meiden und keine unnötigen Risiken einzugehen, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Für die besorgten Eltern und Angehörige der Schülerschaft wurde eine zentrale Anlaufstelle am Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße eingerichtet, wo sie aktuelle Informationen erhalten und Unterstützung finden konnten in dieser schweren Stunde. Das Welfen-Gymnasium ist Teil eines Schulkomplexes, in dessen unmittelbarer Nähe sich auch eine Realschule und eine Mittelschule befinden, was die Lage für alle Beteiligten noch komplexer und beunruhigender machte. Schongau, die Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern, ist normalerweise bekannt für ihre idyllische Lage und ruhige Lebensweise, doch nun herrscht tiefe Betroffenheit und Fassungslosigkeit über das unfassbare Ereignis, das die Idylle jäh zerstört hat. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck weiter, um alle offenen Fragen zu beantworten und die Hintergründe des Angriffs vollständig aufzuklären, damit die betroffene Gemeinde wieder zu Ruhe und Normalität kommen kann und solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden. Viele Einwohner blieben in ihren Häusern oder versammelten sich in sicheren Bereichen, während sie auf Neuigkeiten warteten und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rettungsdiensten und Schulverantwortlichen als vorbildlich empfanden.

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