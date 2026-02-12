AMOK-ALARM AN SCHULE! POLIZEI-GROSSAUFGEBOT RIEGELT GELÄNDE AB – SCHÜLER IN KLASSEN EINGESCHLOSSEN

Schockmoment in Salzgitter! An einer Berufsschule ist plötzlich Amok-Alarm ausgelöst worden und die Angst ging schlagartig um. Nach Angaben der Schule wurden die Jugendlichen sofort in ihren Klassenräumen eingeschlossen, Türen dicht, Flure leer, Ausnahmezustand im Gebäude. Hintergrund ist ein dramatischer Verdacht: In dem Schulkomplex soll eine Person mit einer Waffe gesehen worden sein. Ein Notruf wurde abgesetzt, kurz darauf rückten Einsatzkräfte in großer Zahl an.

Die Polizei bestätigte den Einsatz und erklärte, dass man mit starken Kräften vor Ort sei. Das Gelände rund um die Schule wurde abgeriegelt, Beamte sicherten die Umgebung und überprüften die Lage Schritt für Schritt. Ob tatsächlich ein Bewaffneter im Gebäude ist, blieb zunächst unklar. Genau diese Ungewissheit sorgt für zusätzliche Anspannung, denn solange keine Entwarnung gegeben wird, gilt höchste Vorsicht.

Unter Polizeischutz werden die Schülerinnen und Schüler inzwischen kontrolliert aus dem Gebäude geführt. Die Evakuierung läuft geordnet, während Einsatzkräfte jeden Winkel absuchen. Eltern, Angehörige und Anwohner verfolgen die Lage mit wachsender Sorge. Klar ist nur: Die Situation wird ernst genommen, und die Behörden setzen alles daran, schnell Gewissheit zu schaffen und jede Gefahr auszuschließen.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!