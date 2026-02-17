AMPel VERGESSEN – UND PLÖTZLICH WIRD SCHOLZ VERKLÄRT! DEUTSCHLAND IM NOSTALGIE-SCHOCK: WAR FRÜHER DOCH ALLES BESSER?

Berlin – Die Wähler wollten den Neustart, sie wollten Schluss mit Streit, Blockade und Dauerzoff. Die alte Regierung wurde abgewählt, Schwarz-Rot sollte liefern, Tempo machen, das Land wieder nach vorn bringen. Doch statt Aufbruch macht sich Ernüchterung breit. Viele Bürger schauen heute zurück – und reiben sich verwundert die Augen. Ausgerechnet die einst heftig kritisierte Vorgängerregierung erscheint plötzlich in milderem Licht, während die Erwartungen an die neue Führung mit voller Wucht auf den Boden der Realität prallen.

Meinungsforscher sprechen von wachsender Unzufriedenheit im Alltag, die sich weniger an großen politischen Linien festmacht als am persönlichen Gefühl der Menschen. Die entscheidende Frage laute nicht, welche Reform angekündigt wurde, sondern ob sich das eigene Leben spürbar verbessert habe. Bleibt dieses Gefühl aus, kippt die Stimmung schnell. Der anfängliche Vertrauensvorschuss für die neue Regierung sei deshalb rasch aufgebraucht gewesen, weil viele Bürger das Tempo der Veränderungen als zu langsam erleben und versprochene Entlastungen im Alltag kaum wahrnehmen.

Psychologen sehen dahinter ein bekanntes Phänomen: Mit zeitlichem Abstand werden selbst schwierige Zeiten im Rückblick weicher gezeichnet, während aktuelle Probleme besonders stark wahrgenommen werden. Was gestern noch Anlass für Ärger war, erscheint heute weniger bedrohlich, fast vertraut. Experten nennen das politische Nostalgie oder eine Verklärung der Vergangenheit. Je stärker die Enttäuschung über das Heute, desto freundlicher wirkt das Gestern. So entsteht ein paradoxes Bild: Nicht weil früher alles besser war, sondern weil die Gegenwart härter empfunden wird, wächst plötzlich die Sehnsucht nach einer Zeit, die man eigentlich hinter sich lassen wollte.

