ANALYSE: 67 % der Entbindungseinheiten in England sind als unsicher eingestuft!

Eine im vergangenen November veröffentlichte Analyse ergab, dass 67 Prozent der Entbindungseinheiten in England von der Care Quality Commission (CQC) als unsicher eingestuft werden, was auf einen Anstieg gegenüber 55 Prozent vor einem Jahr hinweist. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der Einheiten, die “unzureichende” Sicherheitsbewertungen erhalten, seit September 2022 von sieben Prozent auf 15 Prozent mehr als verdoppelt.

Eine Umfrage zeigte auch, dass junge Mütter im Vereinigten Königreich dreimal häufiger sterben als in Norwegen. Dies geht aus einer in der Zeitschrift BMJ veröffentlichten Studie aus, die das UK als das zweitniedrigste von acht entwickelten Ländern bei Müttersterblichkeit eingestuft hat.

Eine andere Studie ergab auch, dass Mütter, die während oder nach der Schwangerschaft starben, in den letzten Jahren um fast 20 Prozent zugenommen hatten, wobei 229 Mütter zwischen 2018 und 2020 während der Schwangerschaft oder bis zu sechs Wochen nach der Geburt starben.

Professor Marian Knight, die Hauptautorin der Studie und Professorin für die Gesundheit der Mutter- und Kinderbevölkerung an der Universität Oxford, sagte, dass die Müttersterblichkeitsraten “ein Barometer der Gesundheitssysteme” seien und dass “die Müttersterblichkeit deutlich schlechter geworden ist”.

DIY-Abtreibungen, die während der Pandemie eingeführt wurden

Die Abtreibung zu Hause oder in der Telemedizin wurde am 30. März 2020 als vorübergehende Maßnahme während der Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) eingeführt. Die britische Außenministerin für Gesundheit und Soziales, Victoria Atkins, genehmigte zwei vorübergehende Maßnahmen, die es Frauen ermöglichen, medizinische oder chemische Abtreibungen zu Hause selbst durchzuführen, ohne ein persönliches Treffen mit einem Arzt zu erfordern.

Diese DIY-Abtreibungen setzen Frauen jedoch einem größeren Risiko für körperliche und psychische Gefahren aus. Die Praxis war auch mit dem Zwang durch missbräuchliche Männer verbunden.

Die Gesellschaft zum Schutz ungeborener Kinder (SPUC) hat davor gewarnt, dass “der schockierende Zustand der Mutterschaftspflege” in Großbritannien auf eine “breitere Gleichgültigkeit gegenüber der Gesundheit von Frauen und ihren Babys” hinweist, einschließlich der Ankündigung der DIY-Abtreibung.

Die SPUC warnte davor, dass es in den Jahren seit der Umsetzung der “Pills by Post”-Politik zunehmend Beweise für die Risiken gab, die sie für Frauen darstellt, zusammen mit den Schwierigkeiten, sie zu regulieren.

Die gesetzliche Grenze für die meisten Abtreibungen beträgt 24 Wochen, aber die Fernabtreibung zu Hause ist auf 10 Schwangerschaftswochen begrenzt, da das Risiko einer unvollständigen Abtreibung und die Häufigkeit negativer Nebenwirkungen mit jeder Schwangerschaftswoche zunimmt. Ein von der SPUC veröffentlichter Bericht zeigte, dass die Risiken für Abtreibungen über die 10-Wochen-Grenze die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs bei mehr als 50 Prozent der Frauen, die nach 13. Schwangerschaftswochen DIY-Abtreibungen versuchen, beinhalten, so eine Studie.

Eine andere Studie ergab, dass Abtreibung durch Telemedizin nach mehr als neun Wochen Schwangerschaft mit einem höheren Risiko verbunden ist, nach dem Eingriff für Nebenwirkungen ins Krankenhaus zurückkehren zu müssen, wobei das Risiko mit dem Schwangerschaftsalter zunimmt. Dieselbe Studie ergab, dass das Risiko, einen chirurgischen Eingriff zu benötigen, nach neun Schwangerschaftswochen fast 23 Prozent und 12,5 Prozent für weniger als neun Wochen betrug.

Eine dritte Studie ergab, dass telemedizinische Abtreibungen für Schwangerschaften über 13 Wochen eine Abschlussrate von weniger als 50 Prozent haben, wobei 45 Prozent der Fälle einen chirurgischen Eingriff erfordern. Die Einnahme von Abtreibungsdrogen zu Hause ist heute das häufigste Abtreibungsverfahren in Großbritannien und macht 52 Prozent aller Abtreibungen im Jahr 2021 aus.

Daten von National Health Service Trusts in England zeigen, dass etwa 5,9 Prozent der Frauen, die eine medizinische Abtreibung anwenden, später eine Krankenhausbehandlung für Komplikationen benötigen, die sich aus unvollständigen Abtreibungen ergeben.

Dies deutet darauf hin, dass mindestens eine von 20 Frauen, die DIY-Abtreibungen zu Hause ausprobieren, aufgrund unvollständiger Abtreibungen gefährliche Komplikationen erleben wird. Die Frauen benötigen medizinische Hilfe, in der Regel in ihrem örtlichen NHS-Krankenhaus, oder sie leiden weiterhin an anhaltenden Blutungen und riskieren eine Infektion.

DIY-Abtreibungen sind auch mit psychologischen Auswirkungen verbunden. Eine medizinische Abtreibung ist ein erweiterter Prozess, der einen Grad und eine Art von körperlichem Leiden umfasst, das sich sehr von einer chirurgischen Abtreibung unterscheidet. Ersteres beinhaltet Komplikationen, die häufiger auftreten, und der Abschluss des Prozesses zu Hause ist im Vergleich zu einem medizinischen Umfeld sehr unterschiedlich.

Der SPUC-Bericht ergab, dass mindestens 590.000 Frauen ihre Abtreibungen seit Anfang 2019 in England und Wales zu Hause selbst verwaltet haben.

Den Prozess zu Hause zu durchlaufen, kann zu mehr nachteiligen psychologischen Folgen führen, zum Teil, weil eine Frau allein sein kann, wenn sie abbricht, und wahrscheinlich auch persönlich das Baby miterleben wird, das ausgewiesen wird.

Nach einer öffentlichen Konsultation kündigte die Regierung des UK-Kons an, dass die Politik im August 2022 enden würde. Dennoch gibt es Abtreibungsanbieter, die sich hart dafür eingesetzt haben, die Maßnahme dauerhaft zu machen.

Am 30. März stimmten die Abgeordneten für eine Änderung der Lords zum Healthcare Bill, um das umstrittene “Pills by Post”-Programm dauerhaft zu machen. (Bezogen: NEIN ZUM “ABORTIONSVERKEHR”: Das Lubbock County Commissioners Court genehmigt das Transportverbot gegen Abtreibung.)

Sehen Sie sich das Video unten über die Abtreibungsklinik des Satanischen Tempels an.

Dieses Video stammt vom Thrivetime Show-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Susan Swift verurteilt die aufgewachte Erzählung, dass Abtreibung “Gesundheitsversorgung” und “notwendig ist, um Frauen zu retten”.

Walgreens, CVS verkaufen ABORTION PILLS in Staaten, in denen Abtreibung noch legal ist.

Biden greift Trump bei Abtreibung und im Gesundheitswesen an.

Zu den Quellen gehören:

Expose-News.com

BMJ.com

Brighteon.com

newstarget.com