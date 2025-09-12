ANGST-STADT AMSTERDAM! FRAUEN UND ANWOHNER IN PANIK – NÄCHTLICHE STRASSEN WERDEN ZUR GEFAHR!

Amsterdam, einst als weltoffene und sichere Metropole gefeiert, erlebt eine beängstigende Kehrtwende – denn die nächtlichen Straßen der niederländischen Hauptstadt verwandeln sich immer mehr in einen Ort der Angst, besonders für Frauen und Anwohner! Aktuelle Kriminalstatistiken zeigen einen alarmierenden Anstieg von Überfällen, sexuellen Belästigungen, Einbrüchen und Gewaltverbrechen in den letzten Monaten – und das mitten in einer Stadt, die sich gerne als tolerant und modern präsentiert. Was früher das pulsierende Herz europäischer Urbanität war, wird jetzt von vielen Einheimischen und Touristinnen gemieden, sobald die Sonne untergeht. „Ich traue mich nicht mehr allein zur Tram-Haltestelle zu gehen“, sagt eine junge Studentin aus dem Viertel De Pijp – und sie ist längst nicht die Einzige. Anwohner schlagen Alarm: Drogenbanden, Jugendgangs, aggressive Bettler und illegale Partyszene – all das spielt sich in den Abend- und Nachtstunden in zahlreichen Ecken der Stadt ab, während die Polizei zunehmend überfordert scheint. Besonders betroffen sind Bezirke wie Nieuw-West, Zuid-Oost und sogar die sonst belebte Innenstadt rund um den Leidseplein, wo es fast täglich zu Zwischenfällen kommt. Lokale Medien berichten von Frauen, die in Taxis verfolgt, auf dem Heimweg bedrängt oder sogar angegriffen wurden. Die Stadtverwaltung versucht zu beruhigen, spricht von „wahrgenommenem Unsicherheitsgefühl“ – doch die Menschen vor Ort erleben knallharte Realität: Angst, Vermeidung, Ohnmacht! Immer mehr Bewohner installieren Kameras, schließen sich in Bürgergruppen zusammen oder fordern drastische Maßnahmen – mehr Präsenz der Polizei, bessere Beleuchtung, härtere Strafen und eine Rückeroberung des öffentlichen Raums. Doch bislang reagiert die Politik nur zögerlich. Kritiker werfen Bürgermeisterin Femke Halsema vor, mit ihrer liberalen Linie Kriminalität und Gesetzlosigkeit indirekt zu befördern. Gleichzeitig wächst die Wut in der Bevölkerung: „Wir haben das Vertrauen verloren“, sagt ein Rentner aus dem Jordaan. Was bleibt, ist eine bedrückende Wahrheit – Amsterdam verändert sich, und nicht zum Guten. Die dunkle Seite der Grachtenstadt tritt immer klarer zutage, während sich ihre Bürger fragen: Wie lange noch, bis wir unsere Stadt nachts ganz aufgeben müssen?