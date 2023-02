Anwendungen von Edelstahl Rostfrei in der Bauindustrie!

Edelstahl fand eine breite Anwendung in verschiedenen Bereichen. Dieser Werkstoff hat nämlich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die von der Produktion von Maschinen bis zu der Bauindustrie reichen. Seine Anwendung im Bauwesen hat inzwischen Tradition: Genau in diesem Bereich wird er seit Jahrzehnten als Bauelement mit tragender Funktion verwendet. Aber nicht nur: Dank seiner Attraktivität hat Edelstahl auch eine dekorative Funktion. Er verfügt über zahlreiche Eigenschaften, die ihn weit verbreitet in vielen Bereichen machen, beginnend mit seinen überdurchschnittlichen physikalischen Eigenschaften.

Warum wird Edelstahl im Bauwesen verwendet

Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass Produkte aus Edelstahl Rostfrei im Bauwesen verwendet werden. Diese hängen davon ab, wie man das einzelne Produkt benutzt. Die Erscheinung von Edelstahl Rostfrei macht ihn ein sehr beliebtes Material, weil er mit fantasievollen und dekorativen Elementen angereichert werden kann. Mit Edelstahl Rostfrei lassen sich Profile, Stangen und Walzdrähte mit glänzender, matter oder satinierter Oberfläche vorfertigen. Diese verfügen über witterungsbeständige Oberflächen, die im Laufe der Zeit ihre Optik, Form und Funktion unverändert behalten. Seine Korrosionsbeständigkeit verdankt Edelstahl Rostfrei seinen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Manchmal ist es notwendig, bestimmte Oberflächenbehandlungen durchzuführen, um die Korrosionsbeständigkeit des Materials zu verbessern. Zu den Qualitäten von Edelstahl Rostfrei gehören hohe Belastbarkeit, Elastizität und gleichzeitig auch Leichtigkeit, deshalb erweist er sich geeignet auch für die Produktion von Strukturelementen. Es ist möglich, ihn in Betonstrukturen einzubauen und auch wenn er sichtbar ist, werden seine mechanischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Außerdem lässt sich Edelstahl leicht verarbeiten: Er hat eine gute Umformbarkeit und kann in verschiedenen Größen geformt werden. Damit werden verschiedene Kundenbedürfnisse erfüllt.

Wo wird Edelstahl eingesetzt

Wie schon erwähnt wird Edelstahl Rostfrei in mehreren Bereichen eingesetzt. Er ist eines der Ausgangsmaterialen für Produkte aus Stahlbeton. Er stellt praktisch das Baugerüst von Betonstrukturen dar und verbessert die Stabilität und die Erdbebensicherheit der ganzen Struktur. Er hat auch eine tragende Funktion bei alten Häusern, ohne dass sie abgerissen und wiederaufgebaut werden. Aber nicht nur: Edelstahl stellt das tragende Bauteil von Bordsteinen und Stürzen dar und wird zum Einbau von neuen Türen und Fenstern in bestehenden Zargen verwendet. Auf jeden Fall wird dieser Werkstoff für seine Festigkeit und Witterungsbeständigkeit geschätzt; aber auch seine ästhetischen Eigenschaften haben einen guten Ruf. Diese Eigenschaften führen dazu, dass er sogar bei völlig bewitterten Strukturen eine tragende und dekorative Funktion hat, zum Beispiel bei Überdachungen, Vordächern, Dächern, Glasfenstern und Glasfassaden unabhängig von ihrer Größe.

Die bekannten Eigenschaften von Edelstahl Rostfrei

Edelstahl Rostfrei wird in der Bauindustrie eingesetzt, weil er belastbar, leicht, elastisch, feuchtigkeits- und witterungsbeständig ist. Um ihn noch robuster zu machen, wird er manchmal einer Verzinkung unterzogen oder wird mit geeigneten dauerhaften Lacken beschichtet. Er ist auch gegen andere äußere Faktoren unterschiedlicher Art beständig und ist wartungsarm, weil er keine besondere Pflege erfordert. Seine Vielseitigkeit macht ihn besonders geeignet für die Produktion von verschiedenen Arten von Profilen und Strukturen. Diese sind durch verschiedene Fertigungsverfahren realisierbar, zum Beispiel durch Drahtziehen, Kalt- oder Warmstrangpressen oder Laserschweissen. Produkte aus Edelstahl Rostfrei behalten unverändert ihre Form und Funktion, deshalb passen sie zu unzähligen Anwendungen. Man denke beispielsweise an Blendrahmen, wie Türe und Fenster: Diese werden normalerweise mit C- oder U-Edelstahlprofilen gefertigt. Für spezifischere Anforderungen stehen verschiedene Stahllegierungen zur Verfügung, die einfach produziert werden.