ARBEIT ODER ALIBI? STAAT KAPITULIERT VOR STÜTZE-DEBATTE!

Berlin bebt, der Sozialstaat wankt, und plötzlich steht eine explosive Frage im Raum: Müssen arbeitsfähige Bürgergeld-Empfänger endlich etwas zurückgeben? Während aus den Ländern der Ruf nach Ordnung, Pflicht und Gegenleistung immer lauter wird, kommt aus dem Bundesarbeitsministerium eine Aussage, die viele Bürger sprachlos macht. Gemeinnützige Arbeit für Arbeitslose? Zu kompliziert, zu teuer, zu viel Papierkram. Die Botschaft zwischen den Zeilen wirkt wie ein Offenbarungseid: Nichtstun ist für den Staat offenbar bequemer als Anpacken. Während Millionen Steuerzahler morgens schuften, erklärt die Politik, warum es sich nicht lohnt, Arbeit einzufordern. Das sorgt für Wut, Kopfschütteln und das Gefühl, dass Leistung und Gerechtigkeit aus dem Gleichgewicht geraten sind.

Besonders scharf fällt die Reaktion aus Sachsen-Anhalt aus. Dort will man sich mit Ausreden nicht abfinden. Wer Hilfe bekommt und arbeiten kann, soll auch etwas leisten – in der Kommune, für die Gemeinschaft, sichtbar und konkret. Laub fegen, Schnee räumen, anpacken statt abtauchen. Genau das, sagen Befürworter, erwarten viele hart arbeitende Bürger, die den Sozialstaat finanzieren. Die Kritik am Bund ist deutlich: Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer es nicht will, versteckt sich hinter Formularen und Zuständigkeiten. Der Staat dürfe sich nicht vorführen lassen, heißt es, schon gar nicht dort, wo es um Fairness gegenüber den Fleißigen geht.

Doch der Streit eskaliert weiter. Die SPD warnt vor einem sozialen Kahlschlag und sieht Arbeitnehmerrechte in Gefahr. Man setze auf Fördern und Fordern, auf Integration statt Zwang. Für Missbrauch gebe es bereits schärfere Regeln. Liberale Stimmen wiederum sprechen von einer Hängematte auf Kosten der Allgemeinheit und fordern einen klaren Kurswechsel. Arbeiten können, aber nicht arbeiten wollen – das sei das eigentliche Problem. Die Fronten verhärten sich, der Ton wird rauer. Fest steht: Die Debatte trifft einen Nerv. Es geht um Leistung, Respekt und die Frage, wie viel Pflicht ein solidarischer Staat verlangen darf. Und eines ist klar: Dieses Thema wird Deutschland noch lange beschäftigen.

