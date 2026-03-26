+++ ASYL-KNALL IM BUNDESTAG! ALLE GEGEN AfD – STREIT UM FLÜCHTLINGS-SCHUTZ ESKALIERT +++

Berlin – Politischer Zoff im Menschenrechtsausschuss! Die AfD wollte die Genfer Flüchtlingskonvention auf den Kopf stellen und scheiterte krachend. Mit den Stimmen aller anderen Fraktionen wurde der Antrag abgeschmettert – eine klare Niederlage im Parlament. Die Forderung: Kriegsflüchtlinge sollten künftig vor allem in den Regionen nahe ihrer Heimat bleiben und dort versorgt werden. Doch im Bundestag stieß dieser Vorstoß auf massive Gegenwehr – und löste eine hitzige Grundsatzdebatte über Asyl und internationale Verantwortung aus.

Die AfD begründete ihren Vorstoß damit, dass die Regeln aus einer anderen Zeit stammen würden und den heutigen globalen Krisen nicht mehr gerecht würden. Konflikte seien heute komplexer, dezentraler – deshalb müsse Hilfe näher an den Herkunftsregionen organisiert werden. Das sei effizienter und entlaste Europa. Doch genau diese Argumentation ließ die anderen Parteien auf die Barrikaden gehen. Sie widersprachen scharf und warfen der AfD vor, das Asylrecht auszuhöhlen und grundlegende Schutzmechanismen infrage zu stellen.

Vor allem aus Union, SPD, Grünen und Linken kam heftige Kritik. Es wurde betont, dass der Großteil der Flüchtlinge ohnehin gar nicht nach Europa komme, sondern in Nachbarländern oder im eigenen Land bleibe. Zudem sei die Genfer Flüchtlingskonvention ein zentrales Schutzinstrument für Verfolgte weltweit. Gegner des AfD-Antrags warnten, dass hier nicht nur eine Reform, sondern eine Schwächung des Flüchtlingsschutzes drohe. Am Ende stand ein klares Signal: Der Bundestag will am bestehenden Asylsystem festhalten – doch die Debatte um Migration bleibt hochbrisant.

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