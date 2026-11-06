Asyl-Zahlen-Hammer im Bundestag! 56.427 Erstanträge von Palästinensern seit 2005 – jetzt enthüllt die Bundesregierung einen drastischen Rückgang!

Berlin – Neue Zahlen aus dem Deutschen Bundestag sorgen für Aufsehen und werfen ein Schlaglicht auf die Entwicklung der Asylanträge von Menschen palästinensischer Volkszugehörigkeit in Deutschland! Was über viele Jahre hinweg kaum öffentlich im Mittelpunkt stand, liegt jetzt schwarz auf weiß auf dem Tisch: Nach offiziellen Angaben der Bundesregierung haben zwischen Januar 2005 und Ende September 2026 insgesamt 56.427 Menschen einen Asylerstantrag in Deutschland gestellt, die im Asylverfahren eine palästinensische Volkszugehörigkeit angegeben hatten. Die überraschend deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren zeigen, wie stark sich die Entwicklung im deutschen Asylsystem verändert hat. Besonders auffällig ist der historische Höchststand im Jahr 2015, als allein 12.086 entsprechende Erstanträge registriert wurden. Im darauffolgenden Jahr 2016 waren es nochmals 11.278 Anträge. Zusammen entfielen damit auf diese beiden Jahre 23.364 Erstanträge und somit ein erheblicher Teil der insgesamt erfassten Fälle. Ganz anders sah die Situation dagegen zu Beginn des Untersuchungszeitraums aus: In den Jahren 2006 und 2007 wurden jeweils lediglich 273 Erstanträge registriert – die niedrigsten Jahreswerte der gesamten Statistik. Bereits 2005 lag die Zahl bei 356, im Jahr 2008 bei 288 und im Jahr 2009 bei 338. Auch in den Jahren 2010 mit 363, 2011 mit 333 und 2012 mit 346 Anträgen bewegten sich die registrierten Zahlen auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Doch anschließend setzte eine bemerkenswerte Veränderung ein. Im Jahr 2013 stieg die Zahl auf 1.491, im Jahr 2014 bereits auf 4.106 und erreichte schließlich während der großen europäischen Fluchtbewegung im Jahr 2015 ihren Höchststand. Nach dem außergewöhnlich hohen Niveau von 2016 sank die Zahl im Jahr 2017 deutlich auf 2.730, bevor 2018 wieder 3.248 Erstanträge registriert wurden. Im Jahr 2019 waren es 2.670, im Jahr 2020 insgesamt 2.583 und im Jahr 2021 erneut 2.993. Für das Jahr 2022 weist die amtliche Statistik 2.832 Erstanträge aus, für 2023 insgesamt 2.919 und für 2024 schließlich 3.330. Dann folgt der nächste deutliche Einschnitt: Im gesamten Jahr 2025 wurden nur noch 1.079 Erstanträge erfasst, während die Bundesregierung für die ersten neun Monate des Jahres 2026 lediglich 512 meldet. Damit lag die Zahl von 2025 um rund zwei Drittel unter dem Vorjahreswert. Ein unmittelbarer Vergleich der 512 Anträge des laufenden Jahres mit den vollständigen Vorjahren ist allerdings nur eingeschränkt möglich, weil die Statistik für 2026 lediglich den Zeitraum von Januar bis September umfasst. Die Zahlen stammen aus der offiziellen Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 21/8848, die das Bundesministerium des Innern am 29. Oktober 2026 übermittelte. Auslöser war eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke, die detaillierte Informationen über palästinensische Geflüchtete in Deutschland verlangte. Der Deutsche Bundestag veröffentlichte die wichtigsten Ergebnisse am 4. November 2026. Damit stehen erstmals in diesem parlamentarischen Zusammenhang umfangreiche, über mehr als zwei Jahrzehnte reichende Zahlen zur Verfügung, die zeigen, wie stark sich die registrierten Asylerstanträge von Personen mit angegebener palästinensischer Volkszugehörigkeit im Laufe der Zeit verändert haben. Die Statistik verdeutlicht zugleich, dass die Entwicklung keineswegs gleichmäßig verlief, sondern von außergewöhnlich hohen Antragszahlen während einzelner Jahre und deutlich niedrigeren Werten in anderen Zeitabschnitten geprägt war. Was hinter diesem Rückgang steckt, welche Rolle internationale Fluchtbewegungen, politische Entscheidungen und veränderte Zugangswege spielen und ob sich die Entwicklung dauerhaft fortsetzen wird, lässt sich aus der veröffentlichten Antragsstatistik allein jedoch nicht abschließend beantworten.

Doch die eigentliche Überraschung steckt noch tiefer in den amtlichen Unterlagen: Die Bundesregierung hat nicht nur die Erstanträge aufgeschlüsselt, sondern auch Informationen über Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit der betroffenen Menschen veröffentlicht – und diese Zahlen zeigen ein wesentlich komplexeres Bild, als es die öffentliche Diskussion häufig vermuten lässt! Unter den insgesamt 56.427 registrierten Erstantragstellenden befanden sich 37.003 männliche und 19.424 weibliche Personen. Auffällig ist zudem die Altersstruktur: Das durchschnittliche Alter der Betroffenen lag zum Zeitpunkt der Antragstellung bei gerade einmal 22,5 Jahren. Besonders stark vertreten waren junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 29 Jahren mit insgesamt 18.599 Personen. Hinzu kamen 17.178 Kinder bis einschließlich 13 Jahren und weitere 3.935 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Insgesamt waren damit 21.113 Antragstellende zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung noch minderjährig. In der Altersgruppe zwischen 30 und 59 Jahren wurden 15.663 Personen erfasst, während lediglich 1.052 Antragstellende mindestens 60 Jahre alt waren. Die amtlichen Daten machen deutlich, dass sich hinter den nüchternen Zahlen nicht nur erwachsene Männer, sondern auch zahlreiche Frauen, Kinder, Jugendliche und Familien verbergen. Besonders bemerkenswert ist die Aufschlüsselung der Staatsangehörigkeiten. Denn die Angabe einer palästinensischen Volkszugehörigkeit bedeutet keineswegs automatisch, dass die betreffende Person im deutschen Asylverfahren auch mit einer Staatsangehörigkeit der palästinensischen Gebiete registriert wurde. Bei 32.353 Menschen war die Staatsangehörigkeit nach den vorliegenden Daten ungeklärt, weitere 9.601 Personen wurden als staatenlos erfasst. In 6.691 Fällen war eine sonstige asiatische Staatsangehörigkeit vermerkt. Zusätzlich registrierten die Behörden 2.969 Personen unter der Bezeichnung „Personen aus palästinensischen Gebieten (nicht als Staat anerkannt)“. Weitere 2.939 Menschen besaßen laut Statistik die syrische Staatsangehörigkeit, 859 die jordanische und 630 die libanesische. Hinzu kamen 57 Personen mit libyscher Staatsangehörigkeit, 55 mit einer sonstigen afrikanischen Staatsangehörigkeit, 37 mit israelischer Staatsangehörigkeit sowie 236 Personen in weiteren Kategorien. Gerade diese Unterscheidung ist für eine sachliche Betrachtung der deutschen Asylstatistik entscheidend. Menschen palästinensischer Herkunft können aus unterschiedlichen Staaten und Regionen stammen, ohne dass ihre Volkszugehörigkeit durch ihre jeweiligen Ausweispapiere eindeutig erkennbar wäre. In ihrer parlamentarischen Anfrage unter dem Titel „Palästinensische Geflüchtete in Deutschland“ verwies die Fraktion Die Linke ausdrücklich darauf, dass keine verlässliche Gesamtstatistik darüber existiert, wie viele Palästinenser tatsächlich in Deutschland leben. In journalistischen Veröffentlichungen werde teilweise von etwa 200.000 Menschen gesprochen. Diese Größenordnung bezeichnet jedoch keine von der Bundesregierung bestätigte amtliche Bevölkerungszahl. Auch wäre es falsch, die 56.427 historischen Asylerstanträge mit der heutigen Zahl der in Deutschland lebenden Palästinenser gleichzusetzen. Schließlich berücksichtigt die Erstantragsstatistik weder sämtliche Zuwanderungswege noch Geburten, Einbürgerungen, Ausreisen oder andere Veränderungen des Aufenthaltsstatus. Die Bundestagsdrucksache 21/8476 beschreibt zudem die lange Geschichte palästinensischer Migration nach Deutschland. Bereits in den 1960er-Jahren kamen Menschen palästinensischer Herkunft zum Studium oder zur Arbeit in die Bundesrepublik. Während des libanesischen Bürgerkriegs in den 1970er-Jahren flohen weitere Menschen aus der Region. In den 2010er-Jahren führte schließlich der Krieg in Syrien dazu, dass auch Palästinenser aus dortigen Flüchtlingslagern ihre Heimat verlassen mussten. Diese unterschiedlichen historischen Hintergründe zeigen, warum eine bloße Betrachtung von Herkunftsbezeichnungen und Asylantragszahlen nicht ausreicht, um die gesamte palästinensische Bevölkerung in Deutschland oder ihre individuellen Fluchtgeschichten zu erfassen. Die veröffentlichten Daten liefern wichtige Fakten für die politische Debatte, machen gleichzeitig aber auch die Grenzen der bisherigen statistischen Erfassung deutlich.

Und damit nicht genug: Auch bei Asylentscheidungen, Abschiebungen und Ausweisungen offenbart die Antwort der Bundesregierung weitere Zahlen, die in der deutschen Migrationsdebatte für Diskussionen sorgen dürften!Aus der umfassenden Antwort auf die Kleine Anfrage geht hervor, dass für den Zeitraum von 2005 bis September 2026 insgesamt 61.467 Entscheidungen über entsprechende Asylerstanträge statistisch ausgewiesen werden. Diese Zahl liegt über den 56.427 im gleichen Zeitraum erfassten Erstantragstellenden. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass mehr Menschen einen Antrag gestellt hätten als ursprünglich angegeben, denn Anträge und Entscheidungen werden nach ihrem jeweiligen Erfassungszeitpunkt gezählt. Entscheidungen können sich daher auch auf zuvor gestellte Anträge beziehen. In der veröffentlichten Entscheidungstabelle sind insgesamt 837 Anerkennungen als Asylberechtigte, 29.953 Zuerkennungen des Flüchtlingsschutzes und 10.279 Fälle subsidiären Schutzes ausgewiesen. Hinzu kommen 701 festgestellte Abschiebungsverbote, 8.038 Ablehnungen sowie 2.504 Ablehnungen als offensichtlich unbegründet. Außerdem verzeichnet die Tabelle 3.167 Dublin-Entscheidungen und 5.822 sonstige Verfahrenserledigungen. Diese verschiedenen Entscheidungskategorien verdeutlichen, dass ein gestellter Asylantrag keineswegs automatisch zu einer Anerkennung oder einem dauerhaften Aufenthaltsrecht führt. Auch bei den tatsächlichen Abschiebungen liefert die Bundesregierung konkrete Angaben: Im Jahr 2024 wurden nach ihrem Kenntnisstand vier Personen aus den palästinensischen Gebieten abgeschoben, im Jahr 2025 waren es 14 und von Januar bis einschließlich August 2026 weitere drei. Insgesamt ergeben sich daraus 21 Abschiebungen im genannten Zeitraum. Davon handelte es sich bei 20 Fällen um Überstellungen im Sinne der abgefragten Dublin-Verfahren. Die Betroffenen wurden damit überwiegend nicht unmittelbar in die palästinensischen Gebiete gebracht, sondern in andere europäische Staaten überstellt. Als Zielstaaten nennt die Bundesregierung Griechenland mit 13 Fällen, Rumänien mit fünf sowie Frankreich, Italien und Nordmazedonien mit jeweils einem Fall. Die Abschiebungen wurden den Angaben zufolge achtmal Hamburg, fünfmal Schleswig-Holstein, dreimal Sachsen und jeweils einmal Baden-Württemberg, Berlin sowie Nordrhein-Westfalen zugeordnet; zwei Fälle entfielen auf die Bundespolizei. Darüber hinaus zeigt das Ausländerzentralregister, dass zwischen Januar 2024 und Ende September 2026 insgesamt 51 Personen aus den palästinensischen Gebieten eine vollziehbare Ausweisungsverfügung erhielten. Davon entfielen 22 Fälle auf das Jahr 2024, 18 auf 2025 und elf auf 2026. Nach Bundesländern aufgeschlüsselt wurden 18 Personen in Baden-Württemberg, 13 in Bayern, sieben in Sachsen sowie jeweils drei in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz registriert. Jeweils ein Fall entfiel auf Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zum Stichtag Ende September 2026 waren von diesen 51 Personen laut Ausländerzentralregister noch drei als aufhältig und 48 als nicht aufhältig gespeichert. Eine Ausweisungsverfügung ist dabei rechtlich nicht mit einer tatsächlich vollzogenen Abschiebung gleichzusetzen. Auf die Frage nach wissenschaftlichen Erkenntnissen über die palästinensische Bevölkerung in Deutschland erklärte die Bundesregierung außerdem, dass im Rahmen ihrer auf seit 2020 veröffentlichte Forschungsprojekte begrenzten Recherche keine entsprechenden öffentlich geförderten Forschungsberichte des Bundes vorlagen. Auch eigene weitergehende Erkenntnisse zu anderen öffentlich zugänglichen Forschungsberichten seien nicht vorhanden. Zur ausdrücklich gestellten Frage nach antipalästinensischem Rassismus teilte die Bundesregierung mit, dass ihr keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vorlägen. Das bedeutet allerdings nicht, dass entsprechende Diskriminierung ausgeschlossen oder widerlegt wäre. Fest steht: Die neuen Bundestagszahlen dokumentieren einen erheblichen Rückgang der Asylerstanträge von Menschen mit angegebener palästinensischer Volkszugehörigkeit gegenüber früheren Höchstständen – sie liefern aber weder einen vollständigen Überblick über die palästinensische Bevölkerung in Deutschland noch einen eindeutigen Beweis für die Ursachen dieser Entwicklung. Gerade deshalb lohnt sich der Blick auf die Originaldokumente. Denn die amtlichen Angaben zeigen nicht nur den starken Wandel über mehr als zwei Jahrzehnte, sondern auch, wie unterschiedlich Fluchtgeschichten, Staatsangehörigkeiten, Schutzentscheidungen und aufenthaltsrechtliche Verfahren ausfallen können. Wer über Asylpolitik, Migration und palästinensische Geflüchtete in Deutschland diskutiert, sollte deshalb die belastbaren Zahlen von politischen Bewertungen unterscheiden. Die Veröffentlichung des Deutschen Bundestages schafft dafür eine wichtige Grundlage und macht deutlich, wie entscheidend transparente Statistiken und eine nachvollziehbare Einordnung für eine sachliche öffentliche Debatte sind.

Quellen

Quelle: Deutscher Bundestag – Asylerstanträge von Palästinensern seit 2025, Meldung vom 4. November 2026

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8848, Antwort der Bundesregierung „Palästinensische Geflüchtete in Deutschland“ vom 29. Oktober 2026

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8476, Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke „Palästinensische Geflüchtete in Deutschland“

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