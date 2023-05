ATF-Whistleblower enthüllt grassierenden BETRUG innerhalb der Justiz-Behörde!

Ein Whistleblower innerhalb des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) enthüllte grassierenden Betrug innerhalb der Agentur, an dem Mitarbeiter mit Boni bezahlt wurden, für die sie keinen Anspruch haben.

Der Whistleblower, der den Spitznamen Joe verwendete, sagte CBS News, dass mehrere Mitarbeiter im Rahmen des LEAP-Systems (Law Enforcement Availability Pay) Millionen von Dollar an Boni erhielten. Im Rahmen des Systems konnte ein ATF-Agent 25 Prozent seines Gehalts über dem Grundgehalt erhalten. Joe erklärte, dass ein Agent, wenn er ein Grundgehalt von 100.000 Dollar verdient, 125.000 Dollar an LEAP-Boni erhalten könnte.

Für den Bonus sind jedoch nur Strafverfolgungsbeamte, die lange und ungerade Stunden arbeiten, qualifiziert. Denjenigen, die keine Strafverfolgungsbeamte sind, ist es ausdrücklich untersagt, zusätzliches Geld zu sammeln.

“Wenn Sie in administrativer Funktion arbeiten, haben Sie keinen Anspruch auf die Bezahlung. Du solltest es also nicht bekommen”, sagte Joe. “[Aber] viele Leute haben es bekommen.”

Joe bemerkte zum ersten Mal das Problem, dass Verwaltungsangestellte LEAP-Boni für Außendienstmitarbeiter erhielten, kurz nachdem sie 2016 der ATF beigetreten waren. Er markierte diese Unregelmäßigkeiten, die er während seiner Arbeit als Informationsspezialist in der Personalabteilung der Agentur bemerkte, und meldete diese seinen Chefs.

Aber anstatt belohnt zu werden, rächten sich Joes Vorgesetzte gegen ihn. Laut einer ATF-E-Mail, die von CBS News überprüft wurde, waren die Vorgesetzten des Whistleblowers Berichten zufolge “verärgert” über die Enthüllungen über Betrug in der Agentur.

Seine Mitarbeiterbewertung wurde von "vollständig erfolgreich" auf "minimal erfolgreich" herabgestuft. Die Dinge wichen zu, als der Whistleblower letzten Sommer wegen "inakzeptabler Leistung" von der Agentur gefeuert wurde. Joe glaubt, dass seine Kündigung auf seine Entdeckung zurückzuführen ist.

“Wenn es wahr ist, dann ist es eine sehr erhebliche Menge an verschwendeten Steuergeldern”, sagte der ehemalige Senatsermittler Jason Foster, der die Ergebnisse von CBS News überprüfte. Foster, der die gemeinnützige Organisation Empower Oversight Whistleblowers and Research gründete, fuhr fort: “Es könnte eine Verschwendung von Hunderten von Millionen Dollar sein, wenn dasselbe in der gesamten Regierung passieren würde”.

Separate Agenturprüfungen belegen ATF-Betrug

Ein Anwalt des Office of Special Counsel (OSC) sagte letztes Jahr, dass es “eine erhebliche Wahrscheinlichkeit von Fehlverhalten” bei der ATF gefunden habe. Die OSC ist eine unabhängige Bundesuntersuchungs- und Strafverfolgungsbehörde, deren Aufgabe es ist, Behauptungen von Whistleblowern wie Joe zu untersuchen.

In der Zwischenzeit führte das Office of Personnel Management (OPM) eine Prüfung der ATF-Mitarbeiter durch, die LEAP-Boni einreichten und erhielten. Laut den Prüfungsergebnissen erhielten mindestens 94 Mitarbeiter die Boni, obwohl sie keinen Anspruch darauf hatten. Infolgedessen erklärte die OPM, dass die Agentur unter dem Justizministerium “verbotene Personalpraktiken” durchführte und ihre Fähigkeit, bestimmte Arbeitsplätze für “nicht weniger als sechs Monate” zu schaffen, ausgesetzt habe.

Die OPM gab nicht das Schicksal der ATF-Mitarbeiter an, die betrügerisch Geld erhielten, obwohl sie nicht berechtigt waren. Es schwieg auch darüber, ob jemals Disziplinarmaßnahmen ergriffen wurden. Darüber hinaus bleibt der genaue Betrag des falsch an Verwaltungsangestellten ausgezahlten LEAP-Geldes und die Dauer des Betrugs innerhalb der ATF unbekannt.

Vier Bundesbehörden, die an Joes Fall beteiligt waren, lehnten es aufgrund der laufenden Untersuchung ab, sich zu äußern. In einer E-Mail der OSC wurde darauf hingewiesen, dass sich der Abschlussbericht verzögert, und zitierte “breite Auswirkungen” für die ATF. Letztere reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren, die von der Schusswaffennachrichten-Website AmmoLand gesendet wurden.

Eine Geschichte von der Website hob eine durchgesickerte Videokonferenz hervor, bei der der amtierende ATF-Direktor Marvin Richardson das Ziel der Agentur ankündigte, die Größe in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. AmmoLand schrieb: “Viele in der Waffenwelt befürchten, dass dieses Ziel zusammen mit der Misswirtschaft der aktuellen Mittel die Waffenrechte beeinträchtigen und Geld verschwenden könnte”.

“Einige Waffenrechtsgruppen und staatliche Abfallwächter sehen diesen aufgedeckten Betrug als ein weiteres Beispiel für eine außer Kontrolle geratene Agentur, die ihre Macht missbraucht und die Regeln ändert, wie sie es für richtig hält. Viele glauben, dass die ATF außerhalb des Gesetzes arbeitet, indem sie die Definitionen ändert, um ihre politischen Ziele zu erreichen, und sieht die Entlassung von Joe als interne politische Rückzahlung.”

Besuchen Sie BigGovernment.news für weitere Geschichten über Betrug in Regierungsbehörden.

Sehen Sie sich dieses Video über die ATF an, die illegale Überraschungsinspektionen von Häusern von Menschen durchführt.

Dieses Video stammt vom Chad Chaddington-Kanal auf Brighteon.com.

