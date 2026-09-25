ATOM-SENSATION IN ITALIEN! Nach fast vierzig Jahren kehrt die Kernkraft zurück – doch die Risiken bleiben!

Es ist eine energiepolitische Kehrtwende, wie sie Italien seit Jahrzehnten nicht erlebt hat: Fast vierzig Jahre nach dem Ausstieg aus der Atomkraft stellt das Land die Weichen für eine Rückkehr zur Kernenergie. Das italienische Parlament hat das entsprechende Gesetz endgültig gebilligt und damit einen neuen rechtlichen Rahmen geschaffen, auf dessen Grundlage künftig wieder Kernenergie erzeugt werden kann. Nach der Katastrophe von Tschernobyl und dem anschließenden Referendum hatte Italien seine Atomkraftwerke stillgelegt – nun beginnt ein völlig neues Kapitel. Die Regierung setzt dabei auf moderne Kerntechnik und neue Reaktorkonzepte, während gleichzeitig alte Erinnerungen zurückkehren. Denn wer das Wort Atomkraft hört, denkt unweigerlich auch an die dramatischen Bilder von Tschernobyl: an die Explosion des Reaktors, an radioaktive Wolken und an Messwerte, die damals selbst weit entfernt vom Unglücksort erhöht waren. Auch in Südtirol und anderen Regionen wurden nach der Katastrophe Auswirkungen festgestellt. Noch heute lassen sich dort geringe Spuren radioaktiver Stoffe in Böden und landwirtschaftlichen Produkten nachweisen, wobei nach Angaben der zuständigen Fachleute derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Der entscheidende Punkt bleibt dennoch: Sollte sich irgendwann ein schwerer atomarer Unfall in Norditalien ereignen, könnten radioaktive Stoffe abhängig von Wetterlage, Windrichtung und Ausmaß des Ereignisses auch über große Entfernungen transportiert werden. Gerade für den Alpenraum wäre ein solches Szenario deshalb keineswegs nur eine italienische Angelegenheit. Atomkraftwerke stehen schließlich bereits heute in mehreren Nachbarstaaten Italiens, darunter Frankreich, die Schweiz und Slowenien. Die Überwachung radioaktiver Belastungen ist deshalb längst Bestandteil des Strahlenschutzes – unabhängig davon, ob Italien selbst Reaktoren betreibt.

Besonders aufmerksam verfolgt wird die Entwicklung im Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz der Autonomen Provinz Bozen. Dessen Direktor Luca Verdi beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Strahlenmessungen, Luftqualität und radiologischer Überwachung. Bestimmte Umweltparameter und radioaktive Belastungen werden laufend kontrolliert, damit Veränderungen möglichst früh erkannt und fachlich eingeordnet werden können. Genau diese Messnetze bekommen durch Italiens geplanten Wiedereinstieg in die Kernenergie eine neue politische und öffentliche Bedeutung. Die Erinnerung an Tschernobyl zeigt schließlich, dass radioaktive Stoffe keine Landesgrenzen kennen. Gleichzeitig weisen Fachleute darauf hin, dass die heutigen technischen Konzepte nicht unmittelbar mit den Reaktoren aus der Zeit von Tschernobyl gleichgesetzt werden können. Die italienische Regierung will vor allem auf neue und kleinere Reaktortechnologien setzen und begründet ihre Strategie mit Versorgungssicherheit, geringerer Abhängigkeit von Energieimporten sowie den Klimazielen. Befürworter der Rückkehr verweisen zudem darauf, dass Italien schon heute Strom aus Kernkraftwerken seiner Nachbarländer importiert. Kritiker und Skeptiker richten den Blick dagegen auf Fragen der Sicherheit, der Entsorgung radioaktiver Abfälle, der Standorte, der Finanzierung und der langfristigen Kosten. Genau diese Punkte werden nun entscheidend sein. Denn mit der Zustimmung des Parlaments steht noch längst kein neuer Reaktor auf italienischem Boden. Das Gesetz schafft zunächst die Grundlage dafür, dass Regierung, Behörden und Fachstellen die konkreten Regeln für Bau, Betrieb, Genehmigung, Überwachung, Sicherheitsstandards sowie den Umgang mit abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen festlegen können.

Jetzt beginnt deshalb erst die eigentliche Mammutaufgabe. Innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes soll die italienische Regierung die entsprechenden gesetzgeberischen Regelungen ausarbeiten. Dazu gehören unter anderem die technischen Voraussetzungen, Genehmigungsverfahren, Kontrollstrukturen und Rahmenbedingungen für die Finanzierung. Ob tatsächlich neue Kernkraftwerke gebaut werden, wo mögliche Anlagen entstehen könnten, welche Reaktortypen eingesetzt werden und welche Kosten letztlich auf Staat, Betreiber oder Verbraucher zukommen, wird sich erst im weiteren Verfahren konkretisieren. Fest steht aber schon jetzt: Italien hat die jahrzehntelange politische Blockade gegenüber der Kernenergie beendet. Aus einem Land, das seine Atomkraftwerke nach Tschernobyl stilllegte, könnte damit wieder ein Staat mit eigener Kernenergieproduktion werden. Gleichzeitig bleibt die Frage der Sicherheit im Mittelpunkt. Moderne Technik kann Risiken reduzieren, vollständig verschwinden lassen sich technische, menschliche oder äußere Gefahren jedoch nie. Genau deshalb wird künftig nicht nur über Strompreise, Klimaschutz und Energieunabhängigkeit gestritten werden, sondern auch über Katastrophenschutz, Standortfragen und die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Während Rom also die atomare Tür wieder öffnet, laufen die Messgeräte der Strahlenschutzlabore weiter – Tag für Tag, rund um die Uhr. Denn die Rückkehr zur Kernkraft mag politisch beschlossen sein, doch die entscheidende Frage wird sein, wie Italien Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Energieversorgung miteinander verbinden will. Der Atom-Paukenschlag ist damit perfekt – aber die große Debatte über Chancen und Risiken hat gerade erst begonnen.

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