Atomschlag gegen Iran? Es könnte in Tagen eskalieren……
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Kommentare
Ein Kommentar zu „Atomschlag gegen Iran? Es könnte in Tagen eskalieren……“
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3. Weltkrieg =Atomkrieg ! Alle 12 Besitzer von Nuklearen Sprenköpfen kennen das Risiko ganz genau ! Einen gezieten territorialen Krieg wird es nicht geben, kann es nicht geben, weil Alle dadurch mit hineingezogen und betroffen sein würden. Wer schon mal selbst in Hiroshima und Nagasaki war, hat eine doch ungefähre Vorstellung von einem Nachher. Eventuell überlebende würden sich ungläubig die Augen reiben ! Nach 80 Jahren jetzt ein weiterer Versuch ? Echt? Macht mal …… Viel Spass auch …
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