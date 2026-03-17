Atomschlag gegen Iran? Es könnte in Tagen eskalieren……

von

Dirk Lauer

in

|

Entdecke mehr von Pressecop24.com

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Kommentare

Ein Kommentar zu „Atomschlag gegen Iran? Es könnte in Tagen eskalieren……“

  1. Avatar von Ralf.Michael ( ラルフ. ミハエル )
    Ralf.Michael ( ラルフ. ミハエル )

    3. Weltkrieg =Atomkrieg ! Alle 12 Besitzer von Nuklearen Sprenköpfen kennen das Risiko ganz genau ! Einen gezieten territorialen Krieg wird es nicht geben, kann es nicht geben, weil Alle dadurch mit hineingezogen und betroffen sein würden. Wer schon mal selbst in Hiroshima und Nagasaki war, hat eine doch ungefähre Vorstellung von einem Nachher. Eventuell überlebende würden sich ungläubig die Augen reiben ! Nach 80 Jahren jetzt ein weiterer Versuch ? Echt? Macht mal …… Viel Spass auch …

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge