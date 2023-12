In dem Zeitraum von dem 24.12.2023, gegen 16:30 Uhr bis zu dem 25.12.2023, gegen 09:30 Uhr wurde ein Omnibus in der Straße Im Stäbel, im Bereich der Straßburgkaserne, mit Graffiti besprüht. Abgebildet wurden hierbei die Buchstaben ACAB. Hinweise zu Tätern bestehen aktuell nicht. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.