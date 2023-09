Auf wechselseitige Körperverletzung folgt Widerstand gegen Polizeibeamte!

Am gestrigen Abend, 21:40 Uhr, wurde die PI Altenkirchen über eine Körperverletzung in Pracht unterrichtet. Demnach kam es im Rahmen eines geselligen Beisammenseins zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der 44-Jährige Beschuldigte seiner Ex-Freundin ins Gesicht schlug. Der neue Freund der Geschädigten nahm dies zum Anlass, den 44-jährigen Beschuldigten zu schlagen. Da sich der 44-Jährige auch im Beisein der Polizei völlig uneinsichtig und höchst aggressiv zeigte, sollte er ins Gewahrsam der hiesigen PI gebracht werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand, bespuckte und beleidigte die Beamten und beschädigte später noch die Toilette der Gewahrsamszelle. Dem stark alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.